Thứ ba, 13/8/2019, 11:26 (GMT+7)

Quentin Tarantino: 'Lý Tiểu Long là người kiêu ngạo'

Ngày 12/8, Tarantino cho biết không bịa chuyện khi khắc họa Lý Tiểu Long ngạo mạn trong phim "Once Upon a Time in Hollywood".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim Theo Variety, ở họp báo phim tại Moskva (Nga), đạo diễn Mỹ nói về cảnh khiến khán giả bàn tán - khi Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) gặp nhân vật cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960. Lý thách đấu với Cliff theo thể thức ba hiệp thắng hai. Mỗi bên thắng một hiệp trước khi cuộc đấu bị dừng. Gia đình, học trò, người hâm mộ cố võ sĩ chỉ trích Quentin đã khắc họa Lý Tiểu Long là người kiêu ngạo, hung hăng và không thể thắng một diễn viên đóng thế. Brad Pitt diễn cảnh đấu với Lý Tiểu Long trong "Onc Trailer phim. "Lý Tiểu Long là người kiêu ngạo. Tôi không bịa ra cách anh ấy nói chuyện. Tôi từng nghe anh ấy nói những điều đó, theo kiểu như vậy", Tarantino nói. Đạo diễn cũng cho rằng Lý Tiểu Long từng nói có thể thắng Muhammad Ali - dựa theo lời tường thuật của vợ anh (Linda Lee) trong một sách tiểu sử. Do đó, tình tiết này trong phim là có cơ sở chứ không cố tình bôi xấu cố diễn viên như người thân của anh nhận định. Tuy nhiên, đạo diễn sinh năm 1963 không giải thích tại sao làm về Lý Tiểu Long mà không tham khảo ý kiến gia đình anh. Từ phải sang: đạo diễn Quentin Tarantino bên Leonardo DiCaprio và Brad Pitt (hai diễn viên chính của "Once Upon a Time in Hollywood"). Ảnh: GQ. Về việc Lý Tiểu Long không thể thắng nhân vật của Brad Pitt, Quentin nhận định câu chuyện phim là hư cấu: "Cliff có thể đánh bại Lý Tiểu Long không? Brad Pitt không thắng nhưng Cliff thì có thể. Nếu tôi cho Cliff thắng, anh ấy sẽ thắng vì đó là nhân vật tưởng tượng. Chuyện đó cũng tương tự câu: 'Ai sẽ thắng nếu Lý Tiểu Long đấu Dracula?'". Quentin lý giải thêm về khả năng của nhân vật Cliff: "Anh ấy là lính đặc nhiệm, từng giết nhiều người trong Thế chiến thứ hai. Anh ấy có khả năng chiến đấu. Nếu Cliff và Lý đấu trong giải võ thuật, Bruce sẽ giết anh ấy. Nhưng nếu trận đấu ở rừng già Philippines, Cliff sẽ giết anh ấy". Lý Tiểu Long sinh năm 1940, mất năm 1973, là huyền thoại của dòng phim võ thuật. Vào thập niên 1960-1970, các tác phẩm của Lý gây tiếng vang lớn ở châu Á và Âu Mỹ, khiến nhiều người phương Tây tìm hiểu về võ thuật phương Đông. Nhiều năm sau khi Lý qua đời, sức ảnh hưởng của ông vẫn lớn. Nhiều bộ phim làm về Lý Tiểu Long và môn võ ông sáng lập - Triệt Quyền Đạo - được tiếp tục truyền bá. Once Upon a Time in Hollywood kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960, quy tụ dàn sao Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie và Al Pacino. Phim được khen ngợi về chất lượng nhưng vướng một số chỉ trích khi khắc họa nhân vật có thật như Lý Tiểu Long, Roman Polanski trong câu chuyện hư cấu.