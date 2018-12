Đạo diễn Quentin Tarantino làm đám cưới với người mẫu Israel

Brad Pitt thân thiết Leonardo DiCaprio trên phim trường / Quentin Tarantino ân hận vì khiến Uma Thurman gặp nạn

Theo People, Quentin Tarantino tổ chức hôn lễ trong một sân vườn rộng lớn, trang trí nhiều hoa hồng trắng. Chú rể mặc vest đen, trong khi Daniella Pick chọn váy cưới quây ngực màu trắng. Đây là lần đầu kết hôn của đạo diễn nổi tiếng. Trước đây anh giải thích công việc quá bận rộn, không có thời gian nghĩ tới chuyện riêng.

Quentin và cô dâu trong tiệc cưới. Ảnh: People.

Quentin Tarantino (55 tuổi) gặp gỡ người đẹp Daniella Pick (35 tuổi) vào năm 2009 ở Israel, khi đang quảng bá phim Inglorious Basterds. Họ đính hôn tháng 6/2017 tại New York, với sự tham gia của dàn diễn viên phim Pulp Fiction như Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman...

Quentin Tarantino đính hôn với bạn gái kém 21 tuổi Quentin Tarantino và vợ trên thảm đỏ.

Daniella Pick là người mẫu ở Israel và là con gái của ca sĩ, nhạc sĩ Tzvika Pick. Cả hai luôn kín tiếng về chuyện tình cảm, dù nhiều lần xuất hiện ở các buổi công chiếu phim cùng nhau.

Quentin Tarantino là nhà làm phim huyền thoại ở Hollywood. Ông từng đoạt giải Oscar "Kịch bản gốc hay nhất" cho hai phim Pulp Fiction (1994) và Django Unchained (2012). Quentin Tarantino vừa đóng máy bộ phim Once Upon A Time in Hollywood, tác phẩm có Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Margot Robbie tham gia.

Minh Anh