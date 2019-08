Thứ năm, 22/8/2019, 10:39 (GMT+7)

Vợ Quentin Tarantino mang thai

Đạo diễn "Once Upon A Time In Hollywood" Quentin Tarantino đang chờ đón con đầu lòng sau một năm kết hôn.

Theo People, Quentin (56 tuổi) vui mừng khi đón nhận tin vợ Daniela Pick (35 tuổi) mang bầu hôm 21/8. Đạo diễn không tiết lộ thời gian sinh và giới tính của đứa trẻ. Quentin Tarantino và vợ - người mẫu Daniela Pick. Ảnh: Wired Image. Quentin gặp Daniela - con gái ca sĩ Svika Pick - năm 2009 tại Israel khi đi quảng bá phim Inglourious Basterds. Hai người kết hôn tháng 11/2018 tại Los Angeles (Mỹ) sau hai năm yêu nhau. *Xem thêm: Đạo diễn Quentin Tarantino làm đám cưới với người mẫu Israel Trước khi hẹn hò Daniela, Quentin từng nói không muốn có vợ con để tập trung làm phim. Đám cưới được tổ chức ít ngày sau khi đạo diễn hoàn thành phim Once Upon A Time In Hollywood cùng Leonardo DiCaprio và Brad Pitt. Daniela cũng xuất hiện trong phim mới của chồng, vai cô vợ người Italy Daphna Ben-Cobo của Rick Dalton (Leo đóng). Theo Hollywood Reporter, bộ phim thu về hơn 200 triệu USD sau gần một tháng công chiếu. Quentin Tarantino đính hôn với bạn gái kém 21 tuổi Quentin Tarantino và vợ trên thảm đỏ. Video: AP. Đạt Phan (theo People)