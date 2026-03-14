'Đồi gió hú' - bi kịch một tình yêu

"Đồi gió hú" của đạo diễn Emerald Fennell có nhiều hình ảnh gợi cảm, tái hiện mối tình ngang trái giữa Heathcliff và Catherine.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tiểu thuyết Đồi gió hú của Emily Bronte là một trong những tác phẩm văn học nhiều lần tái hiện trên màn ảnh, mang đến góc nhìn về xã hội Anh cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Phiên bản ra mắt năm nay cho thấy cách kể mới về câu chuyện kinh điển, xoay quanh chuyện tình ngang trái giữa Cathy Earnshaw và Heathcliff.

Theo Variety, từ những phút đầu, đạo diễn cho thấy đây không phải là bản phim trung thành nguyên tác mà là cách diễn giải mang tính cá nhân. Tác phẩm mở đầu bằng khung hình tối, người xem chỉ nghe thấy tiếng thở gấp và những âm thanh gợi sự thân mật, xen lẫn tiếng gỗ kẽo kẹt.

Khi hình ảnh xuất hiện, cảnh phim mở ra bối cảnh miền bắc nước Anh thời Victoria, nơi người đàn ông bị treo cổ giữa quảng trường, giành giật những giây phút sống cuối cùng. Sự đối lập giữa âm thanh và hình ảnh tạo nên cú chuyển đột ngột, đặt nền tảng cho cách tiếp cận của đạo diễn.

Trailer "Wuthering Heights" (Đồi gió hú), công chiếu trong nước ngày 27/2.

Sau đó, bộ phim trở lại với cốt truyện quen thuộc. Cathy Earnshaw và Heathcliff trải qua năm tháng tuổi thơ bên nhau, nhưng khác biệt về địa vị xã hội khiến cả hai đưa ra những quyết định làm thay đổi cuộc sống của họ. Cathy kết hôn với Edgar Linton, còn Heathcliff rời đi trong cay đắng. Nhiều năm sau, anh trở lại với khát vọng trả thù, khiến mối quan hệ giữa họ chìm trong khổ đau.

Đạo diễn xây dựng khung hình có màu sắc và bố cục tạo điểm nhấn trực diện. Những phân đoạn Cathy và Heathcliff lúc nhỏ chạy qua các đồng hoang phủ sương, cùng nhau nổi loạn xây dựng nền tảng cho mối quan hệ. Với kỹ thuật dàn dựng này, Đồi gió hú mang dáng dấp của một tác phẩm phô diễn phong cách hình ảnh. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn trưởng thành, các lớp phát triển tâm lý của các nhân vật trở nên rời rạc.

Emerald Fennell tham vọng khắc họa bi kịch, nhưng lại gây hụt hẫng trong cách khai thác mâu thuẫn. Nhiều bước ngoặt quan trọng như sự chia ly của hai nhân vật, cuộc hôn nhân của Cathy hay lúc Heathcliff quay về quê nhà diễn ra khá nhanh.

So với các dự án trước như Saltburn hay Promising Young Woman, đạo diễn tiếp tục tìm cách thể hiện dấu ấn. Cathy và Heathcliff bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi bởi cảm xúc cực đoan mà chính họ khó kiểm soát. Ở đó, tình yêu tựa như một lực hút, nhân vật càng cố thoát ra, họ càng bị kéo trở lại, để rồi mỗi quyết định lại làm tổn thương người còn lại. Tuy nhiên, nhà phê bình Peter Bradshaw của Guardian nhận định với câu chuyện nhiều lớp lang như Đồi gió hú, việc triển khai cốt truyện chưa chuyển tải trọn vẹn sự dữ dội của tiểu thuyết.

Tác phẩm sử dụng triệt để phần tạo hình, các lớp sắc độ tương phản mạnh, trang phục cầu kỳ và âm nhạc mang tính hiện đại. Những bộ váy của Catherine làm rõ đời sống xa hoa của nhân vật. Bối cảnh vùng Yorkshire tái hiện qua các khung hình rộng của đồng hoang và không gian tự nhiên. Thiết kế âm thanh và bảng màu trầm góp phần định hình bầu không khí u tối. Các yếu tố này ẩn dụ khía cạnh bản năng và dục vọng nhưng đôi lúc mang cảm giác sắp đặt, không liên kết tiến trình câu chuyện.

Margot Robbie và Jacob Elordi trong "Đồi gió hú". Ảnh: Warner Bros.

Diễn xuất của Margot Robbie và Jacob Elordi dừng ở mức tròn vai. Margot Robbie mang đến trạng thái cực đoan của nhân vật, khao khát tình yêu nhưng giằng xé bởi quyền lực. Tuy vậy, một số cảnh tương tác giữa hai diễn viên chưa đủ sức hút để mô tả chuyện tình ngang trái.

Charlotte Mellington và Owen Cooper - lần lượt vào vai Cathy, Heathcliff lúc nhỏ - mang đến những giây phút tự nhiên. Một số cảnh giữa hai nhân vật để lại ấn tượng, như khi Cathy an ủi Heathcliff sau khi cậu bị cha nuôi đánh. Trong phân đoạn này, Owen Cooper cho thấy kỹ năng làm chủ vai diễn khi bộc lộ nét yếu đuối qua ánh mắt và phản ứng dè dặt. Còn diễn viên gốc Việt Hồng Châu gây chú ý với vai Nelly, người quản gia và cũng là nhân vật quan sát các biến cố của câu chuyện.

Phim có một số đoạn hội thoại đáng nhớ. Qua nhiều trường đoạn, tình yêu bùng phát trở thành nỗi đau và sự hận thù. Cathy lớn lên với khao khát tự do, thoát khỏi người cha nghiện rượu. Khi Heathcliff xuất hiện, anh là tấm gương phản chiếu phần hoang dại trong con người cô, đến mức Cathy thừa nhận: "Anh ấy giống bản thân tôi hơn cả chính tôi".

Fennell thực hiện nhiều thay đổi đáng kể so với tiểu thuyết. Nhân vật Hindley - anh ruột Cathy - không xuất hiện trong bản này. Những thói quen cờ bạc, rượu chè của Hindley chuyển sang cho người cha. Bộ phim cũng lược bỏ gần như toàn bộ nửa sau của câu chuyện, vốn kể về thế hệ con cái của Cathy, Hindley và Heathcliff.

Giây phút Heathcliff vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và người quản gia Nelly (Hồng Châu đóng) trở thành bước ngoặt. Anh rời đi trên lưng ngựa, bóng dáng in đen trên nền trời đỏ thẫm. Cảnh phim đánh dấu sự chia cắt giữa hai nhân vật, mở ra chuỗi lựa chọn sai lầm kéo dài về sau. Tuy vậy, một số phân đoạn riêng lẻ này chưa đủ tác động mạnh đến tổng thể bộ phim.

Một thay đổi lớn là yếu tố chủng tộc trong tiểu thuyết của Emily Bronte bị giản lược. Nhà văn miêu tả Heathcliff bằng nhiều cách: khi là "thằng bé lascar" (chỉ thủy thủ Nam Á), "digan", "đứa trẻ gypsy", hay con của "Hoàng đế Trung Hoa hoặc nữ hoàng Ấn Độ". Phim của Fennell không tập trung vào khía cạnh này khi chọn diễn viên da trắng cho vai nam chính. Do đó, bản sắc nhân vật trong bối cảnh lịch sử chưa được làm rõ. Các tầng nghĩa về sự khác biệt và bất bình đẳng trong tiểu thuyết vì thế bị lu mờ.

Trang Empire cho rằng dù Đồi gió hú có nhiều phiên bản gây ấn tượng, dự án của Emerald Fennell là một trong những cách tiếp cận táo bạo nhất. "Đây có thể là một trong những tác phẩm chuyển thể văn học giàu sắc thái gợi cảm nhất từng được đưa lên màn ảnh", trang này viết.

Trong một số cuộc phỏng vấn, Emerald Fennell cho biết cô là "fan cuồng" của tiểu thuyết. Tại Liên hoan Sáng tác Nữ giới Brontë ở Anh hồi tháng 9 năm ngoái, đạo diễn nói muốn phiên bản chuyển thể của cô làm khán giả choáng ngợp như lần đầu đọc tiểu thuyết.

Đồi gió hú (tên tiếng Anh là Wuthering Heights) là tiểu thuyết xuất bản năm 1847 của Emily Bronte, từng được chuyển thể điện ảnh nhiều lần, nổi tiếng nhất là bản phim năm 1939 với Merle Oberon và Laurence Olivier đóng chính. Các phiên bản khác gồm bộ phim năm 1970 (có Anna Calder-Marshall, Timothy Dalton), năm 1992 (Juliette Binoche, Ralph Fiennes), bản năm 2011 của Andrea Arnold (Kaya Scodelario, James Howson) và loạt phim truyền hình trên ITV với Charlotte Riley đóng cặp Tom Hardy vào năm 2009.

Cát Tiên