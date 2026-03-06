Owen Cooper - tài không đợi tuổi

Tại lễ trao giải Actor Awards hôm 1/3, Owen Cooper làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất thắng Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình ngắn tập. Cậu phá kỷ lục trước đó của Kate Winslet, từng giành giải ở tuổi 20. Do lịch trình cá nhân, Owen không có mặt để trực tiếp nhận giải.
Chiến thắng này khép lại mùa giải rực rỡ của Owen với vai diễn lớn đầu tay. Ở Adolescence, cậu đóng Jamie Miller, thiếu niên 13 tuổi bị tình nghi sát hại bạn học. Nhờ diễn xuất tự nhiên, Owen chinh phục giới phê bình, vượt loạt sao nổi tiếng để mang về loạt giải thưởng lớn. Ảnh: Instagram Owen Cooper
Owen Cooper sinh năm 2009, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại Warrington, miền bắc nước Anh. Mẹ cậu làm trong lĩnh vực chăm sóc xã hội, cha làm công nghệ thông tin. Trước khi bén duyên diễn xuất, cậu mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá, từng thi đấu cho đội Warrington Rylands U15.
Theo Forbes, bước ngoặt đến khi Owen xem Tom Holland đóng trong phim The Impossible (2012), sau đó xin bố mẹ đăng ký lớp diễn xuất tại Drama MOB (thành phố Manchester), do diễn viên Tina O'Brien đồng sáng lập. Tại đây, giáo viên nhận ra khả năng của cậu, khuyến khích Owen thử vai cho series Adolescence. Ảnh: Netflix
Một trong những nhà sáng tạo của series, diễn viên Stephen Graham, muốn tìm gương mặt hoàn toàn mới cho vai chính. Khi đó, trường diễn xuất của Owen gửi băng thử vai của nhiều học viên, và màn thể hiện của cậu gây chú ý trong hơn 500 gương mặt dự tuyển. Đội ngũ sản xuất nhiều lần xem lại trước khi quyết định trao vai cho diễn viên trẻ.
Bộ phim ghi hình từ tháng 7 đến tháng 10/2024, khi Cooper 15 tuổi, đánh dấu vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên. Trong một bài phỏng vấn, Stephen Graham khen Owen là "tài năng của cả một thế hệ". Ảnh: Netflix
Theo AP, ngày quay đầu tiên của Owen Cooper là tập ba của Adolescence, với cảnh đối thoại giữa nhân vật Jamie và nhà trị liệu Briony Ariston (Erin Doherty). Phân cảnh này được thực hiện 11 lần, trong đó Jamie bộc lộ những góc tối tâm lý.
Trong một cảnh quay tại phòng giam, để giúp Owen đẩy cảm xúc lên cao trào, diễn viên Stephen Graham bất ngờ kéo cổ áo cậu bé và nói: "Cậu sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa". Diễn viên nói giây phút đó khiến cậu xúc động mạnh và giữ được tâm lý cho nhiều lần quay sau. Ảnh: Netflix
Trailer Adolescence. Ảnh: Netflix
Ở lễ trao giải Emmy lần 77 tháng 9/2025, Owen Cooper trở thành diễn viên trẻ nhất thắng giải.
Trên sân khấu, diễn viên phát biểu: "Khoảnh khắc này thật khó tin. Vài năm trước, khi mới bắt đầu học diễn xuất, cháu chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới Mỹ, chứ đừng nói đến việc cầm trên tay giải Emmy. Nhưng tối nay, giải thưởng này chứng minh rằng chỉ cần lắng nghe, tập trung và dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Ba năm qua không ai biết đến cháu, nhưng giờ cháu đã có mặt ở đây". Ảnh: Emmy
Tại Quả Cầu Vàng 2025, diễn viên là người trẻ nhất nhận cúp. Cậu cho biết không ngừng học hỏi các diễn viên đi trước để hoàn thiện kỹ năng và trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Ảnh: Golden Globes
Cuối tháng 2, Owen ra mắt vai diễn điện ảnh đầu tay trong Wuthering Heights (Đồi gió hú) của đạo diễn Emerald Fennell. Diễn viên đảm nhận vai Heathcliff lúc nhỏ.
Trong chương trình 10 News First (Australia), tài tử Jacob Elordi - đảm nhận vai Heathcliff lúc trưởng thành - dành lời khen cho Owen Cooper, cho rằng diễn viên thể hiện sự chững chạc và tự tin trong từng phân cảnh, không hề tỏ ra lo lắng trước khi bấm máy. Ảnh: Warner Bros.
Trailer Wuthering Heights (tên tiếng Việt là Đồi gió hú), Owen Cooper xuất hiện từ giây thứ 13.
Phim công chiếu trong nước ngày 27/2, được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Warner Bros. Vietnam
Dù không có nhiều cảnh quay chung với các ngôi sao Margot Robbie hay Jacob Elordi, Owen nói có dịp trò chuyện với họ phía sau hậu trường, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ diễn viên đi trước.
Sau dự án, Owen tham gia Cry to Heaven của đạo diễn Tom Ford, lấy bối cảnh Italy thế kỷ 18, với sự góp mặt của Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson và ca sĩ Adele. Ảnh: Warner Bros.
Dù thành công đến sớm, Cooper cho biết cậu không muốn bị đóng khung trong các vai nặng tâm lý. Diễn viên kỳ vọng cộng tác với những đạo diễn lớn như Martin Scorsese, Quentin Tarantino và David Fincher. "Cháu muốn thử sức với phim kinh dị, phim siêu anh hùng, khoa học viễn tưởng. Cháu muốn làm mọi thể loại", cậu nói với AP. Ảnh: AP
Quế Chi