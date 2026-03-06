Owen Cooper - tài không đợi tuổi

Tại lễ trao giải Actor Awards hôm 1/3, Owen Cooper làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất thắng Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình ngắn tập. Cậu phá kỷ lục trước đó của Kate Winslet, từng giành giải ở tuổi 20. Do lịch trình cá nhân, Owen không có mặt để trực tiếp nhận giải.

Chiến thắng này khép lại mùa giải rực rỡ của Owen với vai diễn lớn đầu tay. Ở Adolescence, cậu đóng Jamie Miller, thiếu niên 13 tuổi bị tình nghi sát hại bạn học. Nhờ diễn xuất tự nhiên, Owen chinh phục giới phê bình, vượt loạt sao nổi tiếng để mang về loạt giải thưởng lớn. Ảnh: Instagram Owen Cooper