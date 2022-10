"The Good Nurse" dựa trên sự kiện có thật, kể về hành trình nữ y tá Amy Loughren phơi bày tội ác của tên sát nhân hàng loạt Charlie Cullen.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'The Good Nurse' - Lòng trắc ẩn của nữ y tá Trailer phim "The Good Nurse". Video: Netflix

Phim do Tobias Lindholm đạo diễn, lấy cảm hứng từ sách tiểu sử về tội phạm có thật The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder (2013) của tác giả Charles Graeber. Krysty Wilson-Cairns - biên kịch phim 1917 và Last Night in Soho - chuyển thể kịch bản cho tác phẩm cùng tên.

Mở đầu là cái chết của một bệnh nhân ở bệnh viện St. Aloysius (bang Pennsylvania) vào năm 1996. Người phát hiện sự cố là nam y tá Cullen (Eddie Redmayne thủ vai). Bảy năm sau, anh chuyển công tác đến bệnh viện Parkfield Memorial (bang New Jersey), nơi nữ y tá Amy Loughren (Jessica Chastain) đang làm việc.

Sau một loạt cái chết bí ẩn của các bệnh nhân, cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra. Cullen là nghi phạm số một vì anh có tiền án ở bang Pennsylvania. Bị bệnh viện cản trở quá trình phá án, hai thám tử Danny Baldwin (Nnamdi Asomugha) và Tim Braun (Noah Emmerich) tiếp cận Amy để chứng minh Cullen là kẻ giết người.

Tác phẩm thành công trong việc truyền tải những khía cạnh của tính cách con người.

Khác những bộ phim dựa trên sự kiện có thật tái hiện quá khứ và cách thủ phạm ra tay, The Good Nurse tập trung khai thác cảm xúc của nhân vật chính - Amy Loughren - người y tá can đảm, dám đứng lên vạch trần tội ác.

Trong phim "The Good Nurse", Charlie Cullen (trái, Eddie Redmayne thủ vai) được nữ y tá Amy Loughren (phải, Jessica Chastain đóng) tin tưởng. Ảnh: Netflix

Amy là mẹ đơn thân của hai con gái. Cô làm ca đêm tại bệnh viện mà không có bảo hiểm y tế. Bản thân Amy đang bị bệnh tim, có nguy cơ cao bị đột quỵ. Những điều đó đã khiến Amy suy sụp, cạn kiệt thể chất lẫn tinh thần. Để tránh bị đuổi việc và có điều kiện lo cho con, cô cầu xin Cullen giúp che giấu bệnh tình.

Trong công việc, cô không ngại khó khăn, nhiệt tình giúp đỡ bệnh nhân. Là người giàu tình cảm, Amy nhanh chóng thân thiết với Cullen khi nhận ra giữa hai người có một số điểm chung. Tuy nhiên, vì làm ca đêm, Amy chỉ gặp được hai đứa trẻ vào buổi sáng lúc chuẩn bị đi học. Giữa cô và con gái lớn Alex (Alix West Lefler) xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Khi Cullen xuất hiện và tâm sự, Amy như trút bỏ được gánh nặng. Anh không chỉ giúp đỡ Amy trong công việc mà còn quan tâm đến cuộc sống của cô. Cô dần tin tưởng anh, mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế trở nên gắn kết hơn.

Khác tính cách cởi mở, nhân hậu của đồng nghiệp, Cullen là người ít nói. Ngoài Amy, anh không thân thiết với bất kỳ ai trong bệnh viện.

Amy và Cullen tượng trưng cho hai mặt đối lập của cảm xúc. Một người đại diện y đức, mang sự ấm áp đến cho những người xung quanh. Người còn lại muốn giải thoát người bệnh khỏi đau đớn, lạnh lùng tước đoạt mạng sống của họ.

Amy là mẹ đơn thân của hai cô con gái, gặp khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: Netflix

Lý giải cho việc tập trung miêu tả tính cách y tá Amy Loughren trong tác phẩm, nam đạo diễn người Đan Mạch nói với trang Whynow UK: "Trong cuốn The Good Nurse của Charles Graeber chỉ có hai hoặc ba chương nói về Amy. Krysty - nhà biên kịch của phim - thấy rằng những chương cuối cùng là những chương thú vị nhất. Đối với chúng tôi, việc gây án đã đủ ly kỳ nên không cần phải lạm dụng". Nhà sản xuất Darren Aronofsky cũng là người đã chọn câu chuyện về Amy Loughren và quyết định dựng thành phim.

Một số ý kiến cho rằng tác phẩm là lời chỉ trích nhắm đến hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. "Tôi nghĩ bộ phim là một lời nhắc nhở, mỗi chúng ta có trách nhiệm đối với các vấn đề trong cuộc sống", đạo diễn Tobias Lindholm nói.

Dàn diễn viên làm tốt vai trò, nổi bật nhất là Jesscica Chastain trong vai nữ y tá. Sau một năm kể từ tác phẩm The Eyes of Tammy Faye giúp Chastain đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2022, cô quay lại màn ảnh với một vai diễn nặng ký khác. Từng cử chỉ, cách nhấn nhá trong giọng nói của nhân vật được diễn viên thể hiện trọn vẹn.

Cây viết Rex Reed của tờ Observer nhận định: "Jessica Chastain đã làm cho nhân vật trở nên tinh tế trong từng khoảnh khắc". Cựu y tá Amy Loughren nói với tạp chí People rằng The Good Nurse đã giúp cô chữa lành khỏi những sự kiện đau buồn trong quá khứ. "Bộ phim này cho phép tôi tự hào về bản thân", cô nói.

Amy Loughren (trái) và Jessica Chastain tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2022. Ảnh: AP

Jessica và bạn diễn Eddie được học một khóa đào tạo điều dưỡng riêng biệt. "Chúng tôi đã học về Florence Nightingale, người phụ nữ sáng lập ngành điều dưỡng. Eddie và tôi cũng được học về tiêm tĩnh mạch (IV). Chúng tôi đã tiêm vào cánh tay của những con ma-nơ-canh", Chastain nói với Netflix.

Eddie Redmayne nhường đất diễn cho Chastain thể hiện nhân vật. Dù vậy, anh cũng hóa thân tròn vai. Redmayne toát ra sự bí ẩn trong ánh mắt, cách hóa trang của anh giống với nguyên bản Charles Cullen ngoài đời thật. Tác phẩm mang về cho nam diễn viên người Anh giải Màn thể hiện của năm tại Liên hoan phim Montclair 2022.

Quế Chi