'Stranger Things 4.1': Đột nhập thế giới đảo ngược

Phần một mùa bốn "Stranger Things" tập trung giải thích nguồn gốc thế giới đảo ngược - nơi trú ngụ của những sinh vật ma quái thuộc thương hiệu phim.

Nhà phát hành tung bảy tập đầu mùa bốn Stranger Things - thương hiệu phim ăn khách bậc nhất của Netflix, tiếp nối câu chuyện các phần trước. Năm 1986, cuộc sống nhóm bạn ở thị trấn Hawkins có nhiều thay đổi khi bước chân vào trung học. Joyce Byers đưa Eleven, Will và Jonathan đến California sau thảm họa cuối mùa ba. Trong khi đó, các thành viên còn lại tiếp tục cuộc sống ở Hawkins và làm quen những người bạn mới.

Kịch bản có thể chia làm bốn tuyến chính. Sau khi mất siêu năng lực, Eleven khó hòa nhập môi trường mới tại California. Vướng một rắc rối về pháp lý, cô đồng ý theo tiến sĩ Sam Owens đi trú ẩn tại Nevada, nơi tiến sĩ Martin Brener đang thực hiện dự án tuyệt mật. Hai người muốn khôi phục sức mạnh cho Eleven, nhằm đối phó nguy cơ lũ quỷ ở thế giới đảo ngược (The Upside Down) muốn tấn công con người. Cô đồng ý và phải sống lại những ký ức kinh hoàng thời ở trung tâm thí nghiệm Hawkins do tiến sĩ Brener điều hành.

Tuyến phim thứ hai xoay quanh nhóm Mike, Will, Jonathan và người bạn mới Argyle ở California. Sau khi Eleven đi theo tiến sĩ Owens, nhóm bạn lần theo dấu vết để cứu cô bé. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị một nhóm đặc vụ không rõ nguồn gốc truy sát.

Trong khi đó, Dustin, Max, Erica, Steve, Nancy, Robin và Lucas ở lại Hawkins. Eddie Munson - bạn mới của nhóm Dustin ở trung học - bị nghi là thủ phạm giết người trong vụ án do lũ quỷ ở thế giới đảo ngược gây ra. Cả nhóm tìm cách giúp Eddie lẩn trốn, đồng thời lần theo manh mối về cánh cổng dẫn đến thế giới Upside Down.

Joyce Byers và Murray Bauman tìm cách cứu Hopper sau khi phát hiện nơi anh giam giữ. Trong khi đó, cựu cảnh sát trưởng của thị trấn Hawkins kết thân những tù nhân khác, tìm cách vượt ngục. Hooper cùng đồng đội mới phải vượt qua thử thách đánh bại một quái vật của thế giới đảo ngược.

Bốn câu chuyện diễn ra song song khiến thời lượng các tập của mùa bốn dài hơn những phần trước. Khán giả cần tập trung theo dõi nếu không muốn bỏ lỡ chi tiết trong mạch phim. Êkíp thành công trong khâu liên kết các mạch truyện riêng lẻ. Từng nhóm có nhiệm vụ riêng để giúp người xem hiểu hơn về thế giới Stranger Things. Trong đó, hai tuyến phim về Eleven và nhóm bạn ở Hawkins liên quan chặt chẽ đến mạch chính của cả bốn phần. Hai tuyến của nhóm Mike và cảnh sát Hooper hé lộ câu chuyện phim sẽ được mở rộng với những bối cảnh, nhân vật mới trong các phần sau.

Bảy tập phim tiếp tục mở rộng và giải thích những câu chuyện bí ẩn của thế giới Stranger Things. Êkíp tiết lộ nhiều thông tin về các nhân vật, sự kiện của các phần trước. Trong số đó, nổi bật nhất là quá khứ của Eleven và mối liên hệ giữa cô bé với thế giới đảo ngược. Nhiều chi tiết khác được làm rõ gồm nguồn gốc cánh cổng địa ngục, xuất thân của quỷ Vecna hay vụ thảm sát ở phòng thí nghiệm Hawkins.

Phần phim giới thiệu nhiều nhân vật mới cho vũ trụ Stranger Things. Đa phần nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với khán giả như Eddie Munson, Henry Creel (001), Argyle... Bên cạnh nữ chính Eleven, Max và Dustin là hai nhân vật gây chú ý qua các tập. Nữ diễn viên Sadie Sink có nhiều đất khai thác sự biến chuyển tâm lý của Max sau biến cố mất người thân ở mùa trước. Gaten Matarazzo thể hiện tốt sự hài hước và trí thông minh của Dustin khi liên tục đưa ra những phán đoán chính xác về thế giới đảo ngược, giải cứu đồng đội khỏi hiểm nguy.

Êkíp tiếp tục đưa nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Mỹ thập niên 1980 vào tác phẩm. Tờ Vulture nhận xét nhân vật mới Eddie là ví dụ tiêu biểu. Cậu bé là chủ tịch câu lạc bộ trò chơi Dungeons & Dragons, đam mê nhạc heavy metal - những sản phẩm văn hóa nổi bật của thời đại này. Nhiều ca khúc, bộ phim của thập niên 1980 như Running Up That Hill, You Spin Me Round (Like a Record)... được sử dụng. Sức hút của phim giúp Running Up That Hill dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard sau 37 năm phát hành. Khán giả cũng có thể bắt gặp hình ảnh những vật phẩm, nhân vật tiêu biểu của thời kỳ này như các cuộn băng VHS, poster phim Top Gun, chiếc máy tính hiệu Amiga...

Mùa bốn cũng tăng mức độ các cảnh kinh dị, hành động khi nhóm nhân vật đã trưởng thành. Các cảnh siêu nhiên, jump scare được sử dụng nhiều hơn. Êkíp cũng tìm cảm hứng từ một số tác phẩm kinh dị kinh điển như The Silence of the Lambs, A Nightmare on Elm Street hay The Ring. Sự xuất hiện của đội đặc vụ bí ẩn truy đuổi Will và nhóm bạn hứa hẹn các phần sau có thêm nhiều cảnh bắn súng, rượt đuổi.

Phần một Stranger Things 4 nhận phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình sau khi ra mắt, đạt điểm tươi 89% trên Rotten Tomatoes. Đa phần cho rằng nội dung phim đen tối, phức tạp và hấp dẫn hơn các mùa trước. Một số ý kiến chê tiết tấu phim rối, khó theo dõi, nhiều đoạn dài dòng.

