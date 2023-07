'Jurassic Park' - dấu ấn khủng long trên màn ảnh

"Jurassic Park" - phim Steven Spielberg đạo diễn năm 1993 - tiên phong công nghệ CGI, khắc họa hình ảnh khủng long sống động.

Kỷ niệm 30 năm phim ra mắt, nhà sản xuất phát hành bản Blu-ray vào ngày 27/6, kèm hậu trường xây dựng bối cảnh, đạo cụ.

Dàn diễn viên tái ngộ khán giả trong video cảm ơn, đăng tải trên kênh Youtube Jurassic World. Sam Neill - đóng Alan Grant - nói khủng long "chiếm lĩnh trí tưởng tượng của người xem một cách độc đáo". Tài tử Jeff Goldblum - vai Ian Malcolm - nhận định phim khởi đầu kỷ nguyên điện ảnh mới, tạo niềm tin rằng những gì con người tưởng tượng đều có thể xuất hiện trên phim. Jeff nói: "Cảm ơn khán giả. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ tình yêu bền bỉ của các bạn".

Theo Variety, Spielberg làm sống dậy trên màn ảnh Tyrannosaurus Rex - loài khủng long tuyệt chủng, hay Brachiosaurus khổng lồ. Phim đoạt giải Oscar hạng mục Hiệu ứng xuất sắc năm 1994. Với hai tác phẩm Jurassic Park và Jaws, Stephen Spielberg được xem là "cha đẻ" của điện ảnh đại chúng hiện đại, The Atlantic viết.

Khủng long Tyrannosaurus Rex đuổi theo xe trong Jurassic Park. Ảnh: Universal Pictures

Sau Jaws (1975) và Star Wars (1977), Hollywood muốn sản xuất phim đậm chất viễn tưởng, khai thác đề tài sinh tồn, diệt vong trong bối cảnh siêu thực. Khi đó, CGI - công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính - được áp dụng trong việc tạo hình quái thú, nhân vật có năng lực siêu nhiên.

Tuy nhiên, đa số nhà làm phim ngần ngại sử dụng CGI vì chưa thấy hiệu quả, theo The Atlantic. Terminator 2: Judgment Day's - chiếu năm 1991 - dùng công nghệ máy tính nhưng không đem lại ấn tượng. Năm 1993, với Jurassic Park, Spielberg áp dụng thành công CGI, khi các phân đoạn chạy trốn khủng long sống động, làm khán giả tin vào điều họ thấy trên màn ảnh.

"Biểu cảm ngỡ ngàng của Sam Neill và Laura Dern khi thấy khủng long đứng bằng hai chân, ăn lá cây cũng chính là cảm xúc của người xem lúc đó. Chân con vật rơi xuống đất, tạo âm thanh vang dội, làm người xem sững sờ", The Atlantic viết. Từ đây, đạo diễn Spielberg tạo nên "thay đổi mang tính thời đại", đáp ứng kỳ vọng của giới làm phim.

Cảnh ba nhân vật chính lần đầu ngắm nhìn con Brachiosaurus. Ảnh: Universal Pictures

Sau thành công của phim khủng long, hàng loạt tác phẩm áp dụng công nghệ ra đời. Casper (1995) là phim đầu tiên có nhân vật chính - con ma - được dựng bằng đồ họa máy tính. Từ năm 1996-1998, tác phẩm Dragonheart, Starship Troopers, Titanic và Godzilla sử dụng CGI, kỹ xảo điện ảnh ở nhiều phân cảnh.

Jurassic Park cũng truyền cảm hứng cho Hollywood ngày nay làm phim nhiều hiệu ứng, như cách Tony Stark bay trong Iron Man, xe của Dominic Toretto thách thức định luật hấp dẫn trong loạt The Fast & The Furious.

Hậu trường "Jurassic Park" Hậu trường tập diễn với mô hình khủng long Velociraptor - con vật đã giết nhân vật Muldoon. Video: Stan Winston School

Theo Screenrant, tác phẩm không lỗi thời vì bên cạnh tận dụng CGI, đạo diễn xây dựng thêm mô hình khủng long đời thực. Đội ngũ làm phim điều chỉnh ánh sáng tỉ mỉ, giúp các cảnh đối đầu khủng long chân thật. Những mô hình đáp ứng đúng trọng lượng và kích thước của con vật, hỗ trợ diễn viên nhập tâm trong quá trình quay.

Jurassic Park có cốt truyện đơn giản, kể John Hammond mở công viên kỷ Jura, hy vọng phổ biến cuộc sống của loài khủng long. Phim trở nên kịch tính khi sinh vật xổng chuồng và tấn công con người.

Cảnh Ellie Sattler đối đầu khủng long trong "Jurassic Park" Phân đoạn Ellie Sattler đối đầu khủng long trong nhà kho được CNN đánh giá là một trong những cảnh kinh hoàng nhất "Jurassic Park". Video: Universal Pictures

Diễn xuất của các nhân vật góp phần truyền tải thành công cảm xúc kinh sợ của con người trước loài vật tiền sử. Đến đảo khủng long nghiên cứu, tiến sĩ Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) và Ian Malcolm (Jeff Goldblum) đối mặt các sinh vật. Mỗi người có tính cách khác biệt - Grant không thích trẻ con, Ellie tốt bụng, Ian hay hoài nghi - từ đó bổ sung hoàn hảo cho nhau qua các thử thách.

Phản ứng Laura Dern lần đầu gặp khủng long trở thành chuẩn mực cho cách diễn với phông xanh. Diễn viên Samuel L. Jackson, Wayne Knight thoại "Hold onto your butts!" (Hãy chuẩn bị tinh thần đi) ,"Ah ah ah! You didn’t say the magic word!" (Ah ah ah! Mật mã sai rồi!) ấn tượng, tăng hài hước cho phim.

Steven Spielberg là "linh hồn" của phim. Đạo diễn xây dựng tình tiết chậm rãi, từ từ đẩy nhân vật vào tình huống nguy hiểm, khiến khán giả nín thở mỗi khi khủng long xuất hiện. Những sinh vật xuất hiện tổng cộng 14 phút, là "mồi" đạo diễn dùng để "nhử" người xem từng giây.

Biểu cảm kinh ngạc của diễn viên Laura Dern khi thấy khủng long. Ảnh: Universal Pictures

Jurassic Park "càn quét" phòng vé Mỹ khi ra mắt vào năm 1993, là phim đầu tiên có doanh thu hơn 50 triệu USD vào cuối tuần công chiếu, theo Variety. Tác phẩm thu hút mạnh mẽ tại thị trường quốc tế với hơn 621 triệu USD. Tổng cộng, phim thu hơn 978 triệu USD toàn cầu.

Ba thập niên qua, năm phim khủng long liên tiếp ra mắt, duy trì sức hút của thương hiệu Jurassic - đạt sáu tỷ USD toàn cầu, theo Deadline tháng 8/2022. Jurassic World Dominion - phần mới nhất, chiếu năm ngoái - có sự tham gia của tài tử Chris Pratt, minh tinh Bryce Dallas Howard. Steven Spielberg tham gia sản xuất, phát triển kịch bản.

Các khán giả trung thành thường nhớ lại thời niên thiếu mê mẩn ngắm khủng long trên màn ảnh rộng. Trên kênh YouTube của phim, tài khoản Bear 7453 nhận xét tác phẩm khiến bao sinh viên say mê cổ sinh vật học. Còn khán giả Mat Ross bình luận: "30 năm lịch sử thật đẹp, hành trình khám phá tuyệt vời, những cảm xúc khó quên. Mãi yêu Jurassic Park".

Quỳnh Quyên