Sao 'Jurassic Park' sống tích cực khi mắc ung thư

Sam Neill 76 tuổi, đóng loạt "Jurassic Park", cho biết không sợ chết dù mắc ung thư máu giai đoạn ba.

Theo Daily Mail Australia ngày 17/10, Sam Neill nói hóa trị không còn có tác dụng khiến ông rơi vào "cuộc chiến giành sự sống". Bệnh của ông thuyên giảm nhờ sử dụng một loại thuốc thử nghiệm mới có tác dụng chống lại ung thư máu. Hiện ông truyền dịch hai tuần một lần và phải duy trì trong suốt quãng đời còn lại.

Sam Neill trong thời gian hóa trị. Ảnh: ABC

Mặc dù vậy, các bác sĩ nói với diễn viên rằng đến một ngày, loại thuốc ông đang dùng sẽ không còn hiệu quả - điều Sam đã chuẩn bị tinh thần. "Tôi không sợ chết. Điều này chưa từng khiến tôi bận tâm từ khi mắc bệnh, tuy nhiên tôi cảm thấy phiền phức bởi còn nhiều điều muốn làm", Sam nói.

Diễn viên phát hiện mắc ung thư vào năm ngoái trong chuyến đi tới New Zealand. Sam cho biết đã trải qua ba đến bốn tháng điều trị rất khó khăn và chán nản. Trong khoảng thời gian đó, Tim - con trai Sam - đến thăm ông, suy sụp và sốc khi biết tình trạng sức khỏe của bố.

Sam Neill hồi tháng 7. Ảnh: Instagram Sam Neill

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian hồi tháng 3, Sam cho biết yêu thích làm việc và ở bên mọi người, từng cảm thấy hoang mang khi không còn được làm những điều đó từ khi mắc bệnh. Theo BBC, Sam bắt đầu viết cuốn hồi ký Did I Ever Tell You This như một thú vui giúp ông chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày. "Tôi không biết mình còn sống được bao lâu. Tôi nghĩ mình nên viết gì đó cho con cháu bởi sẽ rất tốt nếu chúng hiểu về tôi cũng như một số việc tôi đã làm", diễn viên nói trên ABC.

Trailer "Jurassic Park" Trailer "Jurassic Park", Sam Neill xuất hiện từ giây 0:11. Video: YouTube Kenny Moscinski

Sam Neill 76 tuổi, là diễn viên New Zealand. Ông nổi tiếng với vai Alant Grant trong loạt Jurassic Park, xuất hiện trong series Peaky Blinders. Ông kết hôn Noriko Watanabe năm 1989 và ly hôn năm 2017, có hai con.

Thanh Giang