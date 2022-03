Sao võ thuật Dương Tử Quỳnh ở tuổi 60

Minh tinh gốc Malaysia đang quảng bá phim Hollywood "Everything Everywhere All at Once", do Daniel Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn. Cô đóng vai chính Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật...

Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, trang IGN khen Dương Tử Quỳnh tỏa sáng, nhân vật Evelyn Wang độc đáo, giàu năng lượng. Trên THR, diễn viên Jamie Lee Curtis nhận xét Dương Tử Quỳnh nỗ lực, chăm chỉ làm việc hàng chục năm qua, cho khán giả thấy tài năng, diễn xuất đa dạng. Ảnh: THR