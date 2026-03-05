'Bridgerton 4' - chuyện tình vượt rào cản giai cấp

Quý ông Benedict phải lòng cô hầu gái Sophie sau đêm vũ hội, bất chấp khoảng cách về địa vị, trong phim "Bridgerton 4".

Lấy bối cảnh thời kỳ Nhiếp chính (Regency) những năm 1800 ở London, phim kể về gia đình Bridgerton và tập trung khai thác chuyện tình của một trong tám người con qua mỗi mùa. Trong phần mới, câu chuyện xoay quanh Benedict, con trai thứ hai và cũng là thành viên khó kết hôn nhất trong các anh chị em. Vốn có đời sống tình cảm cởi mở, Benedict lại yêu say đắm Sophie - cô gái bí ẩn trong chiếc váy bạc - anh gặp tại buổi vũ hội thường niên.

Trailer phim "Bridgerton 4" Trailer phim "Bridgerton 4". Video: Netflix

Nhà làm phim lựa chọn môtíp tình yêu của nàng Lọ Lem làm chất xúc tác chi phối đường dây kịch bản, định hướng xung đột trung tâm trong tác phẩm. Giới chuyên môn cho rằng việc vận dụng chất liệu cổ tích là một bước đi thách thức, khiến câu chuyện dễ đoán và rơi vào lối mòn. Tuy nhiên, bộ phim cho thấy lối tiếp cận mới khi triển khai mối tình giữa Benedict và Sophie trong thế đối lập về thân phận và địa vị.

Trong mắt Benedict, Sophie xuất thân là hầu gái, điều đó cản trở anh đến bên cô. Bởi lẽ, một quý ông không được phép cưới người hầu hay con ngoài giá thú. Anh mong muốn cô trở thành tình nhân như một giải pháp duy nhất cho cả hai. Tuy nhiên, lời đề nghị này khiến Sophie bàng hoàng. Cô ôm nỗi sợ đi vào vết xe đổ của mẹ, phải đánh đổi phẩm giá cho một mối tình không danh phận.

Các tình tiết đặt Benedict và Sophie trước những quyết định khó khăn, dẫn dắt khán giả thoát khỏi vỏ bọc cổ tích để nhìn vào mặt trái của hôn nhân mà con người phải đối diện trong xã hội cũ.

Các tuyến truyện phụ tiếp tục đào sâu vào áp lực về hạnh phúc gia đình, điểm nhấn đặc trưng xuyên suốt mùa phim. Qua hình ảnh bà Violet và Francesca, biên kịch lột tả góc khuất của những góa phụ khi vắng bóng người chồng. Họ gồng mình giữ trọn lòng chung thủy, dù thâm tâm vẫn mong cầu một chỗ dựa mới. Trái ngược mẹ và em gái, Eloise khao khát theo đuổi tri thức và sự tự do, khước từ bước vào hôn nhân như bao cô gái khác. Nhân vật thể hiện tinh thần nữ quyền, giúp phim xây dựng hình tượng phụ nữ chủ động nắm bắt vận mệnh cuộc đời mình trước nghịch cảnh.

Yerin Ha (trái, vai Sophie) và Luke Thompson (vai Benedict) là nhân vật trung tâm của mùa bốn. Ảnh: Netflix

Điểm sáng của bộ phim là diễn xuất của hai diễn viên chính. Luke Thompson tròn vai nam chính, khắc họa thành công hình ảnh người đàn ông sẵn sàng bước qua định kiến giai cấp để theo đuổi tình yêu. Trong những phân đoạn đấu tranh tâm lý, tài tử vận dụng lối diễn tiết chế qua ánh mắt, bộc lộ rõ sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm khi nhân vật đứng trước lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Gương mặt triển vọng Yerin Ha gây ấn tượng khi hóa thân Sophie Baek đầy bản lĩnh. Dáng vẻ cứng cỏi của cô tạo nên sức hút riêng biệt, chinh phục trái tim chàng trai phóng túng nhất nhà Bridgerton. Theo Hollywood Reporter, bạn diễn Luke Thompson dành lời khen cho diễn viên, nhấn mạnh thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô đối lập tính cách hóm hỉnh ngoài đời, giúp đôi bên dễ dàng tìm tiếng nói chung.

Phần trang phục vẫn là yếu tố làm nên thành công của phim. Lần đầu xuất hiện tại vũ hội, Sophie tỏa sáng trong bộ cánh gam màu bạc ánh kim, tôn lên vẻ kiêu hãnh. Theo Town & Country, nhà thiết kế John Glaser cho biết chiếc váy được làm từ vải chiffon ánh bạc của Italy và các lớp sequin được đính thủ công, tạo hiệu ứng lấp lánh cho trang phục.

Tạo hình của Yerin Ha trong phim "Bridgerton 4". Ảnh: Netflix

Bridgerton nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trang Decider đánh giá phần mới là một trong những chương hay nhất của loạt phim, gợi nhớ phong cách của Julian Fellowes, đạo diễn nổi tiếng với nhiều tác phẩm nói về xã hội thượng lưu Anh. Theo Guardian, mùa bốn khơi dậy những cảm xúc mới mẻ về tình yêu thời Nhiếp chính, đưa người xem đắm chìm trong thế giới nhiệm màu hơn các phần trước.

Tờ Variety nhận định các tập đầu ôm đồm nhiều nhánh nội dung khiến mạch phim bị loãng. Ví dụ, cuộc sống của vợ chồng mới cưới Penelope và Colin, cùng những xáo trộn quanh Francesca và bà Violet chiếm phần lớn thời lượng, làm diễn biến chính mờ nhạt. Tuy nhiên, từ tập năm, tác phẩm lấy lại nhịp độ nhờ cách sắp xếp tuyến truyện phụ mạch lạc, giúp câu chuyện của Benedict gắn kết hơn với tinh thần chung của phim.

Bridgerton được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Julia Quinn, phát sóng lần đầu cuối tháng 12/2020, phá kỷ lục người xem trên Netflix, đạt 625 triệu giờ xem trong 28 ngày. Phim sử dụng nhiều tên, địa danh có thật nhưng xây dựng câu chuyện, nhân vật giả tưởng. Theo Netflix Tudum, nhà sản xuất Jess Brownell đã xác nhận rằng Eloise và Francesca Bridgerton sẽ trở thành nhân vật chính của mùa 5 và 6.

Vi Đoàn