Nghề điều phối cảnh 'nóng' ở Hollywood

Chuyên gia điều phối cảnh thân mật có nhiều biện pháp giúp diễn viên thấy tự tin và an toàn hơn khi đóng cảnh tình cảm.

Hollywood đang dấy lên cuộc tranh luận về tính cần thiết của nghề điều phối viên cảnh "nóng", sau phát biểu của tài tử Sean Bean. Trong bài phỏng vấn với The Times UK đầu tháng 8, ngôi sao Game of Thrones nói việc dàn xếp khiến những phân đoạn thân mật trên phim trở nên thiếu tự nhiên.

Tài tử Sean Bean gây tranh cãi với phát biểu về nghề điều phối cảnh "nóng". Ảnh: Vanity Fair

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng chính những người này giúp các nghệ sĩ thoải mái hơn khi ghi hình cảnh nhạy cảm. Diễn viên Amanda Seyfried ước rằng khi đóng phim ở tuổi 19, cô có điều phối viên bên cạnh. "19 tuổi, đi lại trên trường quay mà không mặc đồ lót. Sao tôi lại có thể để chuyện đó xảy ra? Rồi tôi cũng hiểu lý do: Ở tuổi đó, tôi không muốn làm phật lòng ai, tôi cũng muốn giữ công việc của mình", Amanda nói với tạp chí Porter.

Theo Daily Beast, điều phối viên cảnh thân mật là một nghề mới tại Hollywood. Trước đây, những phân cảnh này được thực hiện phần lớn dựa trên kinh nghiệm của đạo diễn, diễn viên. Họ tự trao đổi để quyết định cách thực hiện và điều gì phù hợp.

Vai trò của người điều phối cảnh "nóng" là lên kế hoạch, biên đạo và đảm bảo cả đoàn cảm thấy an toàn, thoải mái khi ghi hình, theo CNN. Các chuyên gia trong ngành cho biết người làm công việc này phải có kiến thức sâu về quy trình sản xuất, được đào tạo bài bản cho sân khấu và phim.

Tiến sĩ Jessica Steinrock - điều hành công ty chuyên về giải pháp quay cảnh "nóng" tại Mỹ - cho biết: "Chúng tôi giúp êkíp thực hiện các góc quay khó, không chỉ cảnh thân mật. Các phân đoạn như hôn, tắm, sinh con, tán tỉnh hay nhiều cảnh khác nữa cũng cần điều phối viên chuyên nghiệp".

Jessica Steinrock (trái) chịu trách nhiệm điều phối cảnh thân mật trong một dự án phim. Ảnh: Jessica Steinrock Instagram

Họ có những công cụ đặc thù giúp bảo vệ diễn viên. Steinrock tiết lộ thường dùng đồ lót có băng dính để dán vào cơ thể, tránh lộ phần nhạy cảm khi ghi hình. Nam giới sẽ có một chiếc túi để che bộ phận sinh dục trong các cảnh khỏa thân.

Đôi khi, họ khuyến khích diễn viên đeo các bộ phận giả để ghi hình. "Chúng giống như phụ trang và đạo cụ. Tất cả là một phần của nhân vật chứ không phải diễn viên. Nhiều người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đeo chúng thay vì bị yêu cầu để hở cơ thể. Quy trình của chúng tôi đảm bảo một cấu trúc an toàn và chuyên nghiệp, với sự trao đổi cởi mở và đồng thuận của các bên. Theo đó, mọi người có thể phát huy hết khả năng diễn xuất trên phim trường", Steinrock nói thêm.

Phong trào #MeToo và việc nâng cao nhận thức về lạm dụng tình dục trong làng phim góp phần tạo ra nhu cầu về các điều phối viên cảnh thân mật ở Hollywood.

Ngày nay, một số tổ chức đào tạo nghề tại những thị trường điện ảnh lớn, bao gồm công ty Intimacy Directors and Coordinators do Jessica Steinrock sáng lập năm 2017 ở Mỹ hay Intimacy for Stage and Screen ở Anh. Hồi tháng 4/2021, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) cho biết có kế hoạch lập cơ quan chuyên đăng ký và cung cấp chứng chỉ cho các chương trình đào tạo, nhằm tạo ra một tiêu chuẩn công nghiệp trong ngành này.

Các vụ bê bối tình dục của Harvey Weinstein hay nhiều diễn viên nổi tiếng đã gây ảnh hưởng xấu tới ngành sản xuất phim. Nhiều người cho rằng một số hãng cố tình quên đi việc bảo vệ diễn viên, dẫn đến các hành vi sai trái tràn lan cả trong và ngoài màn ảnh. Tháng 10/2020, SAG-AFTRA cho biết đang xây dựng kế hoạch để tạo ra "một môi trường làm việc an toàn hơn cho các thành viên và toàn ngành".

"Bridgerton" - series nhiều cảnh "nóng" có sự tham gia của các điều phối viên cảnh thân mật. Ảnh: Netflix

Elizabeth Talbot - điều phối viên trong loạt phim Bridgerton - cho biết công việc giống một "người chỉ đường", giải thích chính xác những gì diễn viên cần làm khi thực hiện các phân cảnh nhạy cảm. Nữ chính của Phoebe Dynevor của phim từng tiết lộ với tạp chí Grazia rằng luôn thấy an toàn khi có Talbot trên phim trường dù phải thực hiện nhiều cảnh "nóng" trong series.

Phương Mai