Loạt phim bị Quả Cầu Vàng 2021 'ghẻ lạnh'

"Bridgerton", "Malcolm & Marie", "I May Destroy You"... là các phim giới chuyên môn khen nhưng không được đề cử Quả Cầu Vàng 2021.

Theo Harper's Bazaar, ban giám khảo Quả Cầu Vàng 2021 - thành viên Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA) - có sự kỳ thị khi nhiều tác phẩm điện ảnh hay, nhưng nhân vật chính là người da màu, không lọt được đề cử hoặc không nhận được đề cử quan trọng ở giải.

I May Destroy You

I May Destroy You Trailer "I May Destroy You". Video: HBO.

Series xoay quanh Arabella (Michaela Coel đóng), một tiểu thuyết gia trẻ tìm cách vực dậy bản thân, sau khi bị cưỡng hiếp. Nhà phê bình Mike Hale, tạp chí Time, nhận xét tác phẩm "cảm động và hài hước tinh tế". Báo Pháp Le Monde điểm tên I May Destroy You trong danh sách 10 phim truyền hình hay nhất năm 2020. Series chính kịch Anh do Michaela Coel làm nhà sản xuất, kiêm đóng vai chính nhận 97% trên Rotten Tomatoes, đồng thời chiến thắng hai giải Phim độc lập Gotham (Gotham Independent Film) và Tinh thần độc lập (Independent Spirit) trong năm nay. Trên Twitter, diễn xuất của Michaela Coel và dàn diễn viên phụ được nhiều khán giả khen ngợi, nên họ thấy bất bình khi phim không nhận đề cử Quả Cầu Vàng nào.

Minari

Minari Trailer "Minari". Video: A24.

Phim của đạo diễn Lee Isaac Chung xoay quay nhà Yi - một gia đình người Hàn chật vật tìm kế sinh nhai tại Mỹ. Dustin Chase của Galveston Daily nhận định Steven Yeun - vai người bố Jacob và Yeri Han - vai người mẹ Monica "không ồn ào, đầy nội tâm, khắc họa chính xác tâm lý của người nhập cư". Ngoài ra, khi phim ra mắt tại LHP Sundance 2020, vai người bà Soon Ja của ngôi sao 73 tuổi Youn Yuh Jung được nhiều giám khảo đánh giá tốt. Cả ba tài tử đều được đề cử giải Tinh thần độc lập năm nay cho vai diễn trong phim. Minari chỉ nhận một đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả Cầu Vàng 2021, nên trang Harper's Bazaar cảm thấy bất công khi tài năng của các diễn viên không được coi trọng.

Judas and the Black Messiah

Loạt phim bị Quả Cầu Vàng 2021 hắt hủi Trailer "Judas and the Black Messiah". Video: Warner Bros.

Daniel Kaluuya, trong vai chủ tịch Fred Hampton của Đảng Black Panther - hội nhóm đòi quyền lợi người Mỹ gốc Phi - được nhiều nhà phê bình khen ngợi trên Rotten Tomatoes. Cây viết Erica Gonzales, Harper's Bazaar, nói Kaluuya được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc là điều đúng đắn, vì diễn xuất của anh "thực sự gây chấn động". Tuy nhiên, Gonzales cho rằng việc Judas and the Black Messiah không tham gia vào "cuộc đua" Phim hay nhất là thiếu sót lớn của ban tổ chức, vì phim đang được đánh giá 96% trên Rotten Tomatoes và 86/100 trên Metacritic. Trên Reddit, khán giả còn nói các diễn viên phụ cũng đáng được đề cử, như Lakeith Stanfield và Dominique Fishback. Chuyện phim tập trung vào cuộc đối đầu giữa Fred Hampton và William O'Neal (Lakeith Stanfield đóng), trong thập niên 70 tại Mỹ.

Bridgerton

Judas and the Black Messiah Trailer "Bridgerton". Video: Netflix.

Series cổ trang do Chris Van Dusen sản xuất xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực giữa hai gia tộc Bridgerton và Featherington trong thời Nhiếp Chính tại London, nước Anh. Tác phẩm được Entertainment Weekly, Chicago Sun... khen ngợi về phần nội dung táo bạo, cùng diễn xuất của cặp vai chính. Bridgerton thời cũng là series của lượt xem cao nhất từ trước đến nay trên Netflix (82 triệu lượt). Tuy nhiên, phim không nằm trong danh sách đề cử năm nay.

Thay vào đó, Quả Cầu Vàng 2021 chọn Emily in Paris tranh giải ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc và giải Nữ chính xuất sắc. Hồi đầu tháng 2, Libby Hill của tờ IndieWire nói Emily in Paris được chọn vì có câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là người da trắng, dù kịch bản kém hơn Bridgerton, thể hiện sự thiên vị từ phía ban giám khảo.

Malcolm & Marie

Phim bị ghẻ lạnh tại Quả Cầu Vàng 2021 Trailer "Malcolm & Marie". Video: Netflix.

Nữ diễn viên Zendaya nhận sáu đề cử từ ba giải Black Reel, Broadcast Film Critics Assocition và Hollywood Critics, cho vai diễn người vợ Marie, đối trọng với vai người chồng Malcolm của John David Washington. Trang Variety khen diễn xuất của minh tinh sinh năm 1996, gọi cô là một trong những tài tử trẻ triển vọng nhất của Hollywood. Tuy nhiên, cô lẫn phim không nằm trong danh sách Quả Cầu Vàng năm nay.

Harper's Bazaar ghi nhận năm 2019, Zendaya tỏa sáng trong series Euphoria, nhưng vai diễn của cô vẫn bị các giám khảo thuộc HFPA - Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood, bộ phận tổ chức Quả Cầu Vàng - phớt lờ.

Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức thường niên, là một trong các giải được chú ý trước Oscar. Sự kiện lần thứ 78 diễn ra cùng lúc tại hai địa điểm là Los Angeles và New York vào tối ngày 28/2 (tức sáng 1/3 giờ Việt Nam), phát trên NBC.

Hôm 21/2, một tuần trước lễ trao giải, Los Angeles Times đưa tin trong số 87 thành viên của HFPA, không có ai là người gốc Phi. Vì vậy, các phim về đề tài người gốc Phi như Da 5 Bloobs, Judas and the Black Messiah và Ma Rainey's Black Bottom không được đề cử ở những hạng mục quan trọng năm nay.

Phúc Nguyễn (theo Harper's Bazaar)