Những bộ cánh ấn tượng trong 'Sex and the City' bản mới

And Just Like That 2 - bản làm lại của Sex and the City - phát sóng từ ngày 22/6 đến 24/8, thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo WWD, hai phần của And Just Like That không làm người hâm mộ thất vọng về thời trang.

Bộ phim theo chân các nhân vật Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker thủ vai), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon đóng) và Charlotte York (Kristin Davis đóng), ghi điểm với nhiều bộ cánh nổi bật. Ảnh: Gotham