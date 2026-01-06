'Ai thương ai mến' hạn chế khâu kịch bản

Phim "Ai thương ai mến" của Thu Trang tái hiện chuyện tình miền Tây thập niên 1960 qua những khung hình đẹp, song nội dung nhiều điểm trừ.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer phim "Ai thương ai mến" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Ai thương ai mến" - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm là một trong hai phim Việt ra rạp đầu năm, do Thu Trang đạo diễn, sản xuất và đóng chính. Sau năm ngày phát hành, phim đạt 17 tỷ đồng theo Box Office Vietnam, xếp sau Thiên đường máu - dự án phát hành cùng dịp, và bom tấn Avatar 3.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ (doanh thu 211 tỷ đồng), Thu Trang tiếp tục theo đuổi thế mạnh ở thể loại tình cảm - gia đình. Cô chọn lối kể phi tuyến tính, bắt đầu từ hình ảnh nhân vật Mến ở tuổi xế chiều, ngược dòng ký ức về quá khứ hơn 50 năm trước. Thời trẻ, chị em Mến và Thương (Trâm Anh đóng) sống bình yên bên gia đình ở quê nghèo. Biến cố ập đến khi cha mẹ cô qua đời sau tai nạn lật ghe, để lại ba con bơ vơ cùng món nợ lớn.

Là chị, Mến gồng mình để lo tương lai cho hai em, thay người thân trả nợ. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - công tử ở miền Tây và được anh theo đuổi, song mối quan hệ bị mẹ Khả phản đối vì không môn đăng hộ đối. Trong khi đó, chuyện tình của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai được cha mẹ cô bao bọc từ nhỏ - cũng gặp nhiều sóng gió khi bị người thứ ba xen vào.

Võ Điền Gia Huy - vai Chờ, và Trâm Anh - vai Thương, hai diễn viên "Tử chiến trên không", đóng cặp ở phim mới. Ảnh: Huy Trần

Kịch bản phim có nhiều lỗ hổng. Nhân vật Khả được giới thiệu là thanh niên ăn chơi, mê cờ bạc, không đoái hoài đến việc lập gia đình dù mẹ thúc giục. Khi gặp Mến, anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng xóa nợ chỉ sau vài lần trò chuyện, đồng thời đề nghị cô về "ở đợ trừ nợ". Diễn tiến chuyện tình này có phần gấp rút, dẫn đến nhiều chi tiết phi logic.

Đóng cặp với Ngọc Thuận, Thu Trang tạo cảm giác lệch về ngoại hình. Một điểm trừ khác nằm ở khâu hóa trang, tạo hình Mến về già không thể hiện rõ dấu ấn thời gian, chưa giúp người xem tin vào độ tuổi nhân vật.

Cảnh Khả (Ngọc Thuận) đến nhà Mến (Thu Trang) đòi nợ Cảnh Khả (Ngọc Thuận) đến nhà Mến (Thu Trang) đòi nợ. Video: Đoàn phim cung cấp

Tình tay ba giữa Thương, Chờ và Thắm (Khả Như) được sắp xếp để tạo đà cho sự kiện lớn nhất phim, làm thay đổi số phận nhân vật và đẩy kịch tính. "Twist" này không được giải quyết hợp lý vì loạt sự cố mang tính ngẫu nhiên. Sau khi mâu thuẫn nổ ra, cách đạo diễn khép lại câu chuyện chưa thỏa đáng, thiếu sự trọn vẹn.

Ở nửa sau, phim tạo sự nặng nề quá mức vì cuộc đời gương mặt chính liên tiếp gặp sóng gió, mất mát. Khán giả Tuấn Nguyễn - cựu quản lý truyền thông một cụm rạp ở TP HCM - đánh giá đạo diễn đẩy nhiều xung đột để làm nổi bật sự hy sinh của người chị, qua đó tôn vinh giá trị tình thân, song điều này khiến các nhân vật khác bị lấn át, những câu chuyện phụ không còn được chú ý. Xem phim, biên kịch Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thích diễn xuất của Ngọc Thuận và Khả Như, tuy nhiên vai Mến chưa tạo được điểm nhấn trong các cảnh cao trào.

Ngoài ra, cách sắp xếp chương hồi của tác phẩm gặp nhiều vấn đề. Với lối kể phi tuyến tính, đạo diễn cần có cách dựng phim mượt mà, ổn định để tạo sự xuyên suốt, tránh gây khó hiểu cho người xem - điều Thu Trang chưa làm được. Đạo diễn cho biết ban đầu chọn một câu chuyện xuôi theo trật tự thời gian, tuy nhiên nhận ra hình thức này bị cũ, do đó cô viết lại kịch bản. "Dù mạo hiểm, tôi muốn tạo sự đổi mới. Lần thứ hai làm đạo diễn, tôi hy vọng nhận được góp ý từ khán giả", Thu Trang nói.

Tuy vậy, đạo diễn nỗ lực ở khâu hình ảnh khi đầu tư về mỹ thuật, trang phục. Đầu phim, không gian sống của gia đình Mến - căn nhà mái lá vách đất ven sông - mang dáng dấp cổ xưa với cây cầu gỗ, bến thuyền nhỏ. Nội thất - từ bàn thờ gia tiên đến căn bếp làm bánh tráng - được bài trí để phục vụ cho những phân đoạn one shot (không cắt cảnh).

Thu Trang nói bối cảnh là một trong những thách thức lớn nhất của cô trong phim mới. Đoàn phim mất 12 ngày để hoàn thành ngôi nhà chị em Mến tại địa điểm quay Cánh đồng bất tận ở Long An (cũ). Do nằm trong vùng biệt lập, cách xa đô thị, êkíp huy động hơn 50 chuyến xe công nông, hàng trăm chuyến ghe để chở nguyên vật liệu.

Bối cảnh phố thị Tân Châu trong phim Bối cảnh phố thị Tân Châu trong phim. Video: Đoàn phim cung cấp

Ngoài không khí miền quê, cảnh phố thị sầm uất nơi Tân Châu, An Giang cũng là một trong những khung hình nổi bật. Thay vì sắp đặt trong phim trường, êkíp quay ngoài trời, dựng bảng hiệu vẽ tay ở các tiệm may, tạp hóa. Đạo diễn sử dụng nhiều cú máy bao quát, cho thấy hình ảnh nhộn nhịp của dàn xe tay kéo, xe hơi cổ, người dân qua lại. Trang phục là một hình thức ngôn ngữ điện ảnh, cài cắm đặc trưng số phận nhân vật. Thương mặc những bộ bà ba màu trơn hoặc họa tiết đơn giản hơn đồ của Mến, ngụ ý về tính cách nhẹ nhàng, thích an phận.

Mai Nhật