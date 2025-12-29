Trấn Thành, Trường Giang đi xem phim của Thu Trang

Diễn viên Ngọc Thuận (thứ hai từ trái qua) - từng nổi tiếng với phim Trái nhảy - tái xuất điện ảnh sau 20 năm, đóng cặp với Thu Trang.

Phim thuộc thể loại tình cảm - gia đình, xoay quanh cuộc sống đôi chị em Mến (Thu Trang) và Thương (Trâm Anh). Cha mẹ qua đời sau một biến cố, Mến gồng gánh số nợ của gia đình. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - một công tử ở miền Tây, được anh theo đuổi, nhưng chuyện tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu - nghèo.



Trong khi đó, mối quan hệ của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai hiền lành cùng quê - cũng gặp nhiều sóng gió. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, Huy Khánh, Khả Như, La Thành.