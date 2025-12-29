Trấn Thành, Trường Giang đi xem phim của Thu Trang

Trường Giang, Trấn Thành trên thảm đỏ. Video: Thanh Thanh
Từ phải qua: nhà sản xuất kiêm đạo diễn Trấn Thành, nghệ sĩ Lê Giang cùng em gái anh - diễn viên Uyển Ân. Anh và dàn sao ủng hộ tác phẩm điện ảnh thứ hai do Thu Trang đạo diễn.
Cả hai thân thiết hàng chục năm qua, từ lúc mới vào nghề, diễn trên các sân khấu hài. Tiến Luật - chồng Thu Trang - cho biết khi Trấn Thành mua chiếc xe hơi đầu tiên, đạo diễn liền ghé nhà chở cô đi ăn ở tiệm cháo lề đường quen thuộc. Sau này, bận rộn với gia đình, công việc, họ ít gặp hơn, thỉnh thoảng góp mặt trong các buổi công chiếu phim để ủng hộ nhau.
Từ phải qua: nhà sản xuất kiêm đạo diễn Trấn Thành, nghệ sĩ Lê Giang cùng em gái anh - diễn viên Uyển Ân. Anh và dàn sao ủng hộ tác phẩm điện ảnh thứ hai do Thu Trang đạo diễn.
Cả hai thân thiết hàng chục năm qua, từ lúc mới vào nghề, diễn trên các sân khấu hài. Tiến Luật - chồng Thu Trang - cho biết khi Trấn Thành mua chiếc xe hơi đầu tiên, đạo diễn liền ghé nhà chở cô đi ăn ở tiệm cháo lề đường quen thuộc. Sau này, bận rộn với gia đình, công việc, họ ít gặp hơn, thỉnh thoảng góp mặt trong các buổi công chiếu phim để ủng hộ nhau.
Trường Giang (thứ hai từ trái qua) cùng các đồng nghiệp chụp ảnh trước khu vực tổ chức sự kiện. Gần đây, anh trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm tự đạo diễn, ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, cùng thời điểm với Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn và Mùi phở (Thu Trang đóng chính).
Trường Giang (thứ hai từ trái qua) cùng các đồng nghiệp chụp ảnh trước khu vực tổ chức sự kiện. Gần đây, anh trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm tự đạo diễn, ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, cùng thời điểm với Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn và Mùi phở (Thu Trang đóng chính).
Từ phải qua: nghệ sĩ Ngọc Hiệp, Thu Trang, Khả Như. Ở phim mới, Thu Trang đầu tư phần bối cảnh khi tái hiện cuộc sống miền Tây thập niên 1960 với hình ảnh đường phố thành thị, nhà tranh mái rơm, cầu tre.
Từ phải qua: nghệ sĩ Ngọc Hiệp, Thu Trang, Khả Như. Ở phim mới, Thu Trang đầu tư phần bối cảnh khi tái hiện cuộc sống miền Tây thập niên 1960 với hình ảnh đường phố thành thị, nhà tranh mái rơm, cầu tre.
Trâm Anh (phải) và Võ Điền Gia Huy thể hiện chuyện tình trắc trở ở miền quê nghèo. Cả hai từng đóng chung phim Tử chiến trên không - tác phẩm gây sốt màn rộng hồi tháng 9 của đạo diễn Hàm Trần.
Trâm Anh (phải) và Võ Điền Gia Huy thể hiện chuyện tình trắc trở ở miền quê nghèo. Cả hai từng đóng chung phim Tử chiến trên không - tác phẩm gây sốt màn rộng hồi tháng 9 của đạo diễn Hàm Trần.
Ca sĩ Hòa Minzy được các fan chào đón. Năm nay, cô gây tiếng vang với hai bản hit - Bắc Bling và Giữa nỗi đau hòa bình, được đề cử nhiều giải thưởng.
Ca sĩ Hòa Minzy được các fan chào đón. Năm nay, cô gây tiếng vang với hai bản hit - Bắc Bling và Giữa nỗi đau hòa bình, được đề cử nhiều giải thưởng.
Phương Mỹ Chi có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật nhờ ghi hình chung nhiều chương trình.
Phương Mỹ Chi có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật nhờ ghi hình chung nhiều chương trình.
Diễn viên Thúy Ngân (trái) cùng Huỳnh Lập (phải) diện áo dài cách tân để phù hợp chủ đề bộ phim.
Diễn viên Thúy Ngân (trái) cùng Huỳnh Lập (phải) diện áo dài cách tân để phù hợp chủ đề bộ phim.
Tiến Luật đóng một vai nhỏ, đồng thời hỗ trợ vợ sản xuất.
Tiến Luật đóng một vai nhỏ, đồng thời hỗ trợ vợ sản xuất.
Diễn viên Midu.
Diễn viên Midu.
Diễn viên Ngọc Thuận (thứ hai từ trái qua) - từng nổi tiếng với phim Trái nhảy - tái xuất điện ảnh sau 20 năm, đóng cặp với Thu Trang.
Phim thuộc thể loại tình cảm - gia đình, xoay quanh cuộc sống đôi chị em Mến (Thu Trang) và Thương (Trâm Anh). Cha mẹ qua đời sau một biến cố, Mến gồng gánh số nợ của gia đình. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - một công tử ở miền Tây, được anh theo đuổi, nhưng chuyện tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu - nghèo.
Trong khi đó, mối quan hệ của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai hiền lành cùng quê - cũng gặp nhiều sóng gió. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, Huy Khánh, Khả Như, La Thành.
Diễn viên Ngọc Thuận (thứ hai từ trái qua) - từng nổi tiếng với phim Trái nhảy - tái xuất điện ảnh sau 20 năm, đóng cặp với Thu Trang.
Phim thuộc thể loại tình cảm - gia đình, xoay quanh cuộc sống đôi chị em Mến (Thu Trang) và Thương (Trâm Anh). Cha mẹ qua đời sau một biến cố, Mến gồng gánh số nợ của gia đình. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - một công tử ở miền Tây, được anh theo đuổi, nhưng chuyện tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu - nghèo.
Trong khi đó, mối quan hệ của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai hiền lành cùng quê - cũng gặp nhiều sóng gió. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, Huy Khánh, Khả Như, La Thành.
Trailer Ai thương ai mến, dán nhãn 16+, ra rạp ngày 1/1/2026. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật
Ảnh: Huy Trần