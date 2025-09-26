Trâm Anh - mỹ nhân của 'Tử chiến trên không'

Trong tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Hàm Trần, cô hóa thân thành tiếp viên trên chuyến bay bị không tặc tấn công năm 1978. Nhiều khán giả nhận xét dù chưa có nhiều kinh nghiệm đóng điện ảnh, Trâm Anh diễn xuất tốt bằng ánh mắt lẫn đài từ, không chênh lệch so với dàn gương mặt giàu kinh nghiệm như Thái Hòa, Kaity Nguyễn.
Hàm Trần đánh giá diễn viên 30 tuổi có nhiều cảnh thể hiện chiều sâu cảm xúc, đặc biệt khi Nhàn bị Long - thủ lĩnh nhóm cướp (Thái Hòa đóng) tra tấn, ép cô phải kêu cứu để đồng đội trong buồng lái giải vây.
Từ trái qua: Trâm Anh, Kaity Nguyễn - vai tiếp viên Trinh, Thái Hòa trong một buổi cine-tour ở Hà Nội hôm 16/9. Người đẹp cho biết khi đọc kịch bản, cô bị cuốn hút bởi câu chuyện dựa trên sự kiện có thật. Cô càng quyết tâm đi thử vai sau khi biết tác phẩm do Hàm Trần - đạo diễn cô ngưỡng mộ - thực hiện.
Trailer phim Tử chiến trên không - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp
Trâm Anh nói sau khi được nhận vào dự án, cô tìm hiểu tư liệu, đọc lại những bài báo về vụ không tặc năm 1978, lấy cảm xúc nhập vai. Quá trình quay, cô được nhiều bạn diễn, đặc biệt là Thái Hòa, hỗ trợ diễn tâm lý trong các cảnh cao trào.
"Tôi bị ám ảnh trong những phân đoạn đóng cùng anh Hòa. Cách anh kề dao dọa nạt, thao túng tâm lý khiến người kề bên phải sợ hãi", Trâm Anh cho biết.
Trong phim, cô đóng cặp với Ma Ran Đô - vai một cảnh vệ hàng không. Trâm Anh cho biết dàn diễn viên đều dồn sức trong những cảnh tổ bay và nhóm cướp vật lộn, do đó khó tránh khỏi chấn thương. Có cảnh, Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy đánh nhau, vô tình khiến cô bị đạp ngã.
Diễn viên hạnh phúc trước phản hồi tích cực về phim, đặc biệt là từ các cô chú trong tổ bay - những nhân chứng của sự kiện. Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh đánh giá dàn cast diễn nhập vai, khiến bà bị hồi hộp và bị cuốn theo nội dung.
Trước đó, cô từng gây ấn tượng khi đóng Trại hoa đỏ - series trinh thám của đạo diễn Victor Vũ năm 2022. Cô hóa thân Vỹ, người mẹ đơn thân có tinh thần mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh. Diễn viên còn góp mặt với vai phụ trong Cái giá của hạnh phúc (đạo diễn Ngọc Lâm) - đóng chung Thái Hòa, năm 2024, phim truyền hình Cây táo nở hoa.
Trâm Anh (0:15) trong phim trinh thám Trại hoa đỏ của Victor Vũ. Video: Đoàn phim cung cấp
Ngoài đóng phim, Trâm Anh còn hoạt động ở lĩnh vực thời trang. Có lợi thế gương mặt ăn ảnh, cô thường làm mẫu cho một số nhãn hàng, thương hiệu thời trang.
Cô từng là học trò của diễn viên Minh Hằng tại cuộc thi The Face 2018, dừng chân ở vị trí á quân. Sau chương trình, cô tiếp tục tham Face of Asia - cuộc thi nằm trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019.
Cô thường hưởng ứng mốt trang điểm tự nhiên, tôn đường nét thanh tú của gương mặt. Diễn viên chăm sóc da mặt kỹ, mỗi tối dành 30 phút để tẩy trang, rửa mặt, đắp mặt nạ. Những ngày không ghi hình, ở nhà, cô vẫn dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm để bảo vệ da.
Cô có vóc dáng cân đối, thanh mảnh với chiều cao 1,62 m. Người đẹp cho biết duy trì thói quen gym, cardio, đồng thời chú trọng uống nhiều nước, bổ sung vitamin mỗi ngày để chăm sóc cơ thể từ bên trong.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp