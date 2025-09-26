Trâm Anh - mỹ nhân của 'Tử chiến trên không'

Trâm Anh nói sau khi được nhận vào dự án, cô tìm hiểu tư liệu, đọc lại những bài báo về vụ không tặc năm 1978, lấy cảm xúc nhập vai. Quá trình quay, cô được nhiều bạn diễn, đặc biệt là Thái Hòa, hỗ trợ diễn tâm lý trong các cảnh cao trào.



"Tôi bị ám ảnh trong những phân đoạn đóng cùng anh Hòa. Cách anh kề dao dọa nạt, thao túng tâm lý khiến người kề bên phải sợ hãi", Trâm Anh cho biết.