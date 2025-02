Cuộc đua Phục trang xuất sắc ở Oscar 2025

"Wicked" có khả năng chiến thắng ở hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc Oscar 2025.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 diễn ra ngày 2/3 ở Los Angeles (sáng 3/3 giờ Hà Nội), do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ công bố người chiến thắng tượng vàng, như Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr., Halle Berry, Penélope Cruz.

Ở hạng mục Thiết kế Phục trang xuất sắc, Variety nhận xét gần như không có bộ phim nào trong top 5 có thể vượt qua được Wicked. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nosferatu có thể gây bất ngờ phút cuối. Các phim còn lại gồm A Complete Unknown, Conclave, Gladiator II được đánh giá có ít cơ hội hơn.

Wicked

Nhà thiết kế: Paul Tazewell

Trailer 'Wicked' Trailer "Wicked". Video: CGV

Trang phục trong phim được mô tả là mê hoặc khán giả bằng những chiếc váy bồng bềnh màu hồng của Galinda, thiết kế vải chiffon lụa đen của Elphaba hay bộ đồ taffeta tím và áo choàng tô điểm bằng những ký hiệu như chiêm tinh của Madame Morrible. 1.000 bộ cánh cao cấp được lấy cảm hứng từ nhiều thời kỳ, cho thấy cách phối màu đẹp, khắc họa rõ nét cá tính nhân vật. Paul Tazewell dành hơn hai năm nghiên cứu và thử nghiệm để tái hiện thế giới phù thủy quen thuộc, lồng ghép những chi tiết hiện đại. Ông từng giành giải Tony cho vở nhạc kịch Hamilton và được đề cử Oscar cho West Side Story.

A Complete Unknown

Nhà thiết kế: Arianne Phillips

Teaser 'A Complete Unknown' Teaser "A Complete Unknown". Video: Searchlight Pictures

Phim tiểu sử Bob Dylan của James Mangold kể về bốn năm cuộc đời của nghệ sĩ du ca thập niên 1960. Trong một cuộc phỏng vấn với The Art of Costume, Phillips cho biết cô đã thực hiện trang phục cho nhân vật chính dựa trên ba giai đoạn: sự xuất hiện của nghệ sĩ ở New York (1961-1962), kỷ nguyên ra đời album đình đám Freewheelin (1963-1964) và hình bóng hiện đại của năm 1965. Không chỉ trang phục, kiểu tóc cũng được thay đổi, cho thấy sự trưởng thành và chuyển biến trong nội tâm nhân vật. Tờ Elle nhận xét các bộ cánh thể hiện bản chất của Bob Dylan chứ không chỉ tái tạo vẻ ngoài một cách máy móc.

Nosferatu

Nhà thiết kế: Linda Muir

Trailer 'Nosferatu' Trailer "Nosferatu". Video: CGV

Với Nosferatu - bộ phim ma cà rồng siêu nhiên của Robert Eggers, Muir đem tới "bữa tiệc" thời trang xa hoa theo phong cách gothic. Nhà thiết kế nghiên cứu những bức tranh minh họa thời trang cổ xưa ở Đức và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lịch sử Romania. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Muir nói về quá trình sáng tạo áo choàng Bill Skarsgard mặc khi vào vai Bá tước Orlok. "Orlok đại diện cho một bá tước Transylvania vào khoảng năm 1590. Để làm trang phục cho nhân vật này, tôi đã tham khảo những bức tranh về gia đình Esterházy (gia đình quý tộc Hungary nổi tiếng có nguồn gốc từ thời Trung cổ) với những bộ quần áo có nhiều vàng, lông thú", cô nói.

Linda Muir thiết kế trang phục cho các bộ phim của Robert Eggers kể từ The Witch năm 2015. Các chuyên gia nhận xét thiết kế của bà chinh phục giới chuyên môn ở kỹ thuật thủ công điêu luyện, diện mạo gothic khác biệt và ấn tượng. Năm nay, gothic đang là một trong những xu hướng hot nhất, nên đó có thể là lợi thế cho Nosferatu và Muir.

Conclave

Nhà thiết kế: Lisy Christl

Trailer 'Conclave' Trailer "Conclave". Video: Focus Pictures

Để giúp Conclave của Edward Berger trở thành bộ phim giàu hình ảnh lấy bối cảnh thành phố Vatican, Christl đã nỗ lực thêm một số chi tiết thời trang đặc biệt vào trang phục của các hồng y. Phỏng vấn với tờ Times, cô cho biết sáng tạo các phụ kiện như thánh giá và đồ trang sức khiến diện mạo của hồng y trở nên lộng lẫy hơn.

Theo Hollywood Reporter, nhiều khán giả thắc mắc tại sao một bộ phim với các bộ cánh na ná nhau, hạn chế về sáng tạo hình khối, kỹ thuật cắt cúp lại xuất hiện trong hạng mục này ở Oscar. Variety lý giải từng bộ cánh không quá đặc sắc, song Lisy Christl đã tạo nên một tổng thể liền mạch, nhất quán và đẹp mắt về màu sắc.

Gladiator II

Nhà thiết kế: Janty Yates, David Crossman

Trailer 'Gladiator 2' Trailer "Gladiator II". Video: CGV

Yates và Crossman đều là những cộng sự lâu năm của đạo diễn lừng danh Ridley Scott. Với dự án lần này, Crossman lo trang phục của các chiến binh La Mã, Yates đảm nhận thiết kế cho các nhân vật còn lại. Vogue đánh giá tác phẩm là cuộc trình diễn mãn nhãn với 2.000 bộ trang phục làm thủ công, trong đó có áo giáp da dệt bằng tay được đúc theo thân hình người thật, đòi hỏi sự công phu và tốn thời gian.

Yates dành nhiều tháng để tìm thợ thêu, nguồn lụa và vải trang trí từ các khu chợ ở Paris và Lyon của Pháp, Rome và Prato của Italy. Trên Vogue, cô cho biết thách thức lớn nhất là làm việc theo lịch trình quay phim chặt chẽ và khắt khe của Scott. Cô tạo nên những chiếc đầm lụa xếp nếp, áo choàng theo phong cách Trung Âu cho công chúa. Phần lớn thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục trong các tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 19 của Lawrence Alma-Tadema - họa sĩ người Hà Lan chuyên về phong cách cổ điển.

Sao Mai