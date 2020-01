'Parasite' được dự đoán có đề cử Oscar

Tác phẩm Hàn Quốc "Parasite" được giới chuyên môn đoán được đề cử hàng loạt Oscar, trong đó có hạng mục dành cho phim hay nhất.

Trước ngày công bố đề cử Oscar (13/1), các báo Âu Mỹ dự đoán nhiều hạng mục. Ở giải quan trọng nhất - "Phim xuất sắc", trang Hollywood Reporter, Variety, Indiewire, Gold Derby, Entertainment Weekly đều nghĩ Parasite (Hàn Quốc) được đề cử. Nếu vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp một tác phẩm không nói tiếng Anh vào vòng cuối hạng mục "Phim xuất sắc" (sau Roma). Trong 20 năm qua, chỉ năm lần điều này diễn ra ở giải này.

Ngoài cơ hội ở giải cao nhất, Parasite được đánh giá cao ở hạng mục phim quốc tế. Bong Joon-ho cũng được dự đoán có đề cử đạo diễn. Trong dàn diễn viên, Song Kang-ho (vai người cha gia đình nghèo) được đánh giá triển vọng. Indiewire, Entertainment Weekly, Gold Derby và Hollywood Reporter nghĩ anh vào top 5 hạng mục nam phụ.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer "Parasite".

Parasite được chú ý sau khi đoạt Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp) hồi tháng 5/2019. Sau đó, tác phẩm Hàn Quốc gây sốt ở cả phòng vé lẫn mùa giải thưởng. Đến tháng 1 năm nay, phim đã giành 134 giải thưởng và 171 đề cử. Ngày 6/1, Parasite thắng Quả Cầu Vàng "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Tác phẩm được kỳ vọng giúp điện ảnh Hàn có giải ở Oscar - nơi họ chưa từng được đề cử.

Ngoài Parasite, các phim Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, 1917, Marriage Story, Joker, Jojo Rabbit, Ford v Ferrari, Little Women được nhiều báo đoán có đề cử "Phim xuất sắc". Theo quy định của Oscar, giải này có thể có đến 10 đề cử, còn những hạng mục khác được tối đa 5 đề cử.

Trong giải đạo diễn, bên cạnh Bong Joon-ho, ba cái tên được đánh giá cao là Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman) và Sam Mendes (1917). Ở vị trí cuối cùng, Hollywood Reporter chọn Noah Baumbach (Marriage Story), tờ Entertainment Weekly, Gold Derby chọn Greta Gerwig (Little Women), còn Variety, Indiewire nghĩ đến Taika Waititi (Jojo Rabbit).

Trailer Joker Trailer "Joker".

Ở hạng mục nam chính, ba cái tên nổi trội nhất là Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) và Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood). Còn Taron Egerton (Rocketman), Robert De Niro (The Irishman), Antonio Banderas (Pain and Glory), Jonathan Pryce (The Two Popes), Christian Bale (Ford v Ferrari) thuộc nhóm có tiềm năng.

Renée Zellweger (Judy) và Scarlett Johansson (Marriage Story) được nhiều cây bút nhận định có đề cử nữ chính. Còn Charlize Theron (Bombshell), Saoirse Ronan (Little Women), Awkwafina (The Farewell), Cynthia Erivo (Harriet) và Lupita Nyong’o (Us) sẽ cạnh tranh cho ba suất còn lại.

Ở giải nam phụ, Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) cùng Al Pacino, Joe Pesci (đều của The Irishman) có cơ hội được đề cử lớn nhất. Tiếp đến là Song Kang Ho (Parasite), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Jamie Foxx (Just Mercy), Willem Dafoe (The Lighthouse).

Scarlett Johansson đóng vai người mẹ cậu bé có thiện cảm với phát xít trong "Jojo Rabbit". Nếu được đề cử với phim này lẫn "Marriage Story", cô sẽ là người đầu tiên vào top 5 ở cả hạng mục nữ chính, phụ kể từ Cate Blanchett (năm 2007). Ảnh: Fox.

Ở giải nữ phụ, hai ứng viên lớn nhất được xác định là Laura Dern (Marriage Story) và Jennifer Lopez (Hustlers). Ba vị trí còn lại có thể thuộc về Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Margot Robbie (Bombshell), Zhao Shuzhen (The Farewell), Florence Pugh (Little Women), Nicole Kidman (Bombshell), Kathy Bates (Richard Jewell).

Trong hạng mục hoạt hình, Missing Link được nhiều báo đánh giá cao sau giải Quả Cầu Vàng. Hollywood Rerpoter, Indiewire, Variety, Entertaintment Weekly, Gold Derby cho rằng tác phẩm sẽ cạnh tranh hai bom tấn Disney - Toy Story 4, Frozen 2 - cho giải này. Hai phim được đánh giá cao còn lại là I Lost My Body và How to Train Your Dragon 3.

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh danh giá nhất thế giới. Giải lần 92 sẽ diễn ra ngày 9/2 ở Los Angeles (Mỹ), lần thứ hai liên tiếp không có người dẫn chương trình xuyên suốt.

Ân Nguyễn