'Nữ hoàng Disco' Sandra tới Việt Nam

Ca sĩ Sandra Ann Lauer sẽ cùng nhóm Modern Talking biểu diễn nhạc Disco ở Hà Nội vào ngày 7/3.

Sandra từng hụt show ở Hà Nội năm 2017, do thành viên John McInerney của nhóm Bad Boys Blue - dự định diễn cùng cô - bị tai nạn. Nữ ca sĩ bày tỏ vui mừng trước kế hoạch lần này. Cô nhiều lần nghe Thomas Anders của ban nhạc Modern Talking kể về Việt Nam. Sandra đặc biệt ấn tượng hình ảnh khán giả cuồng nhiệt trong khán phòng gần 4.000 người.

Sandra hát 'Maria Magdalena' năm 2017. Sandra hát "(I'll Never Be) Maria Magdalena" trong chương trình năm mới 2017 của kênh 1TV Russia. Video: Youtube.

Sandra Ann Lauer sinh tại Saarbrücken, Đức. Cô mang hai dòng máu Pháp - Đức và có nhan sắc quyến rũ. Cô bắt đầu học múa ballet khi năm tuổi và học đàn guitar năm lên 10. Khi 13 tuổi, Sandra phát hành ca khúc đầu tay - Andy mein Freund - bài hát thiếu nhi về một chú cún cưng. Cô gia nhập nhóm nhạc Arabesque năm 17 tuổi và trở thành ca sĩ chính. Tại đây, Sandra gặp Micheal Cretu – nhạc công organ, cũng là chồng cô sau này. Con đường âm nhạc của Sandra thăng hoa sau khi kết hôn và chuyển đến Munich để theo đuổi sự nghiệp solo. Ca khúc (I'll Never Be) Maria Magdalena của cô liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trên 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Album đầu tay của Sandra có tên The Long Play đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng ở quê nhà. Các ca khúc ghi dấu ấn của cô là Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait...

'Heaven Can Wait' - Sandra Ca khúc "Heaven Can Wait" - Sandra. Video: Youtube.

Trong khi Sandra lần đầu tới Việt Nam, Modern Talking trở lại lần thứ ba, sau liveshow năm 2016 và 2018. Thomas Anders - thành viên nhóm - đùa chắc khán giả Việt Nam đã "chán" mình nên lần này, anh sẽ chỉ đóng vai phụ cho Sandra - bạn thân - tỏa sáng. Nhóm sẽ kết hợp Sandra trong một tiết mục chung và biểu diễn những bản hit của họ như You’re My Heart, You’re My Soul hay Cheri Cheri Lady, You Can Win If You Want... Phần âm nhạc do Thomas Anders và Sandra biên tập.

Khán giả Hà Nội bật đèn flash cổ vũ Modern Talking Khán giả Hà Nội bật đèn flash cổ vũ Modern Talking năm 2018. Video: Hà Thu.

Show Modern Talking & Sandra – Live concert in Vietnam diễn ra lúc 20h ngày 7/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện nằm trong chuỗi đêm nhạc Legend Concert với các show: Kenny G Live In Concert năm 2015, Boney M & Chris Norman ex Smokie và Yamamoto Tsuyoshi 2016, Modern Talking năm 2016, 2017 và gần đây nhất là đêm nhạc Boney M and Joy tháng 3/2019.

Di Ca