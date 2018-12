4.000 khán giả Hà Nội rời ghế, nhảy cùng giọng ca Modern Talking

Giọng ca chính của Modern Talking: 'Tôi yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên'

Tối 7/3, đêm nhạc của Thomas Anders - giọng ca chính nhóm Modern Talking - diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là lần thứ hai ông biểu diễn ở Việt Nam, sau liveshow cuối năm 2016. Tuy vậy, sức hút của ca sĩ người Đức không hề giảm. Chương trình bắt đầu lúc 20h30 nhưng trước đó nửa tiếng, hàng dài khán giả xếp hàng ở cửa soát vé. Cánh phe vé liên tục gạ bán với giá vài triệu đồng một cặp.

Giọng ca Modern Talking khiến 4000 khán giả Hà Nội phấn khích

Gần 4.000 chỗ ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như chật kín. Khán giả của Modern Talking đa số thuộc thế hệ 6x, 7x.

Chương trình dần được đẩy lên cao trào và bùng nổ ở phần cuối, khi Thomas Anders hát các ca khúc gắn với tên tuổi của Modern Talking như Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You’re my Heart You’re my Soul, No Face, No Name, No Number… Gần 4.000 khán giả đồng loạt đứng dậy, nhún nhảy theo âm nhạc. Nhiều nhóm rời ghế, cùng tụ tập ở lối đi cổ vũ cho thần tượng.

Suốt chương trình, Thomas Anders chỉ diện bộ đồ gồm vest đen, quần trắng và đi giày thể thao. Ở tuổi 55, ca sĩ thu hút bởi nét phong độ, cách trình diễn giàu năng lượng. Gần ba tiếng, ông hát 20 ca khúc. Phần đầu gồm các bản nhạc một thời của Modern Talking như Atlantic is Calling, Lunatic, Jet Airliner, In 100 Years… Thomas cũng giới thiệu một số nhạc phẩm mới của mình, ra đời trong thời kỳ hoạt động solo như Why do You Cry (2010), Stay with Me (2013)… Các bản nhạc quen thuộc được phối khí theo phong cách mới, rộn ràng và sôi động hơn. Không chỉ hát disco, Thomas Anders còn pha trộn các yếu tố Pop, Dance, Funk - những thể loại âm nhạc thịnh hành.

Thomas Anders hát lại You’re my Heart You’re my Soul theo phong cách disco quen thuộc. Khán giả liên tục reo hò, cổ vũ ông. Lúc Thomas Anders nói lời chào tạm biệt, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối. Lúc này, khán giả Kim Anh thốt lên: "Tôi như được trở lại với thời thanh xuân của mình, khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân". Khán giả nữ nhận xét chất giọng của Thomas Anders không còn ở đỉnh cao phong độ như thời trẻ, tuy nhiên, năng lượng và không khí ông mang lại quá tuyệt vời. "Chúng tôi đến đây để tri ân thần tượng một thời. Tôi không thích các ca khúc mới của Thomas. Những bản kinh điển như Cheri Cheri Lady, You’re my Heart You’re my Soul… khiến chúng tôi phấn khích hơn".

Ca sĩ Thomas Anders.

Ca sĩ cũng khiến khán giả thích thú khi trình diễn bản hit You’re my Heart You’re my Soul theo phong cách acoustic. Người nghe vốn quen với nhạc nền sôi động của bài hát, vì thế, khi Thomas cất tiếng những câu đầu tiên, không ít khán giả bất ngờ với thể hiện mới. Khi biểu diễn cùng đàn guitar, giọng hát trầm, dày của danh ca được tôn lên, dễ khơi gợi cảm xúc.

Dù ban nhạc đã tan rã từ năm 2003 và thiếu vắng thành viên Dieter Bohlen, năng lượng của Thomas Anders vẫn đủ truyền cảm hứng cho khán giả, đưa họ trở về không gian âm nhạc thân thuộc của thập niên 1980. Đêm nhạc khắc họa chân dung một Thomas Anders hào hoa, lịch lãm trong âm nhạc đúng như chủ đề - “Thomas Anders - The gentleman of music”. Dường như Thomas Anders muốn nhấn mạnh ở tuổi ngũ tuần, ông là một “quý ông chơi nhạc” chứ không phải là “một nửa” Modern Talking.

Khán giả Hà Nội bật đèn flash cổ vũ Modern Talking

Giữa các tiết mục, Thomas Anders thường xuyên trò chuyện, giao lưu cùng khán giả. Ông tự hào khoe MV Stay With Me được quay theo phong cách hành động và hài hước đùa: “Là tôi đấy, không phải James Bond”. Ông cũng cảm kích với sự cuồng nhiệt của người xem. “Ở Việt Nam, tôi thấy ai cũng dùng smartphone. Tôi cũng có một chiếc. Chúng ta hãy cùng bật đèn flash lên. Tôi sẽ quay một đoạn video và chia sẻ lên Instagram. Khoảnh khắc này thật tuyệt vời”, Thomas Anders nói. Trong một tiết mục, ông còn xuống các hàng ghế đầu, bắt tay mọi người.

Đêm nhạc kết thúc lúc 22h45 phút. Ngồi ở hàng ghế V, khán giả Kim Anh (60 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ thời sinh viên, bà và bạn bè thường nghe nhạc Modern Talking qua băng cassette. "Tôi từng sống nhiều năm ở nước ngoài nhưng đến hôm nay mới có cơ hội gặp gỡ thần tượng", bà chia sẻ.

Là hai khán giả có mặt từ sớm, diễn viên Quốc Tuấn và con trai - Bôm - chia sẻ họ là fan nhiệt thành của ban nhạc Đức. Cuối năm 2016, Quốc Tuấn đã bỏ ra 16 triệu đồng để mua một cặp vé ở gần sân khấu. Đây là phần thưởng anh tặng cho con trai khi cậu bé đỗ vào hệ trung cấp Piano Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. "Khi là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi phải chuyển vào trường học nội trú. Mỗi buổi tối, khi ký túc xá đóng cửa, tôi và bạn bè lại rủ nhau ra một quán cà phê nghe nhạc Modern Talking", Quốc Tuấn kể lại kỷ niệm với ban nhạc từ thập niên 1980. Bôm - con trai anh - chia sẻ cậu thích nghe nhạc của Modern Talking từ bé bởi sự sôi động, vui nhộn. Bôm mến mộ Thomas Anders bởi ông cũng là một người chơi piano. Cậu vô cùng háo hức khi gặp lại thần tượng.

Khán giả tên Minh (54 tuổi, Hà Nội) từng dự đêm nhạc của Thomas Anders cuối năm 2016. Ông tinh ý nhận ra tay chơi bass cho Thomas trong đêm nhạc này là người mới. "Chương trình lần này vui vẻ, sôi động hơn so với concert trước. Tôi đã thần tượng Modern Talking gần 30 năm. Tôi rất phấn khởi khi có mặt ở đây cổ vũ một nửa của nhóm", ông Minh chia sẻ.

Vợ chồng chị Hoa, anh Cường (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là hai trong số nhiều khán giả rời chỗ, nhún nhảy ở lối đi cổ vũ cho Thomas Anders. "Chúng tôi ngồi hàng ghế T ở trên đầu. Phần một chương trình, tôi phải ngồi tại chỗ rất khó chịu. Khi Thomas hát các ca khúc kinh điển, tôi động viên vợ lên nhảy. Tôi ước chương trình được tổ chức ở sân vận động, như vậy người hâm mộ sẽ có không gian để hòa mình vào âm nhạc hơn", anh chia sẻ. Anh Cường nhận xét hai buổi biểu diễn của Thomas Anders tại Việt Nam đều vui vẻ. "Chất giọng của Thomas có dấu hiệu xuống phong độ. Ở đoạn điệp khúc của bài Cheri Cheri Lady, ông không lên cao được. Tuy nhiên, điều quan trọng là không khí sôi động mà Thomas mang lại khiến chúng tôi hạnh phúc", anh Cường bày tỏ.

23h, sau khi mua album, chụp ảnh lưu niệm, hàng nghìn khán giả lũ lượt ra về. Trên lối đi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hàng dài xe ôtô nối đuôi nhau. Từ trong xe, nhiều khán giả bật lại các bài hát của Modern Talking như You’re my Heart You’re my Soul, Brother Louie, You Can Win If You Want... Nhiều người vẫn nhún nhảy, lẩm nhẩm hát theo những giai điệu này.

