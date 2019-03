Liz Mitchell tạo không khí sôi động, khiến người nghe thoải mái nhún nhảy, hát theo bà.

Tối 8/3, đêm nhạc của Boney M và Joy diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Lần thứ ba Liz Mitchell - giọng ca chính nhóm Boney M - đến Việt Nam biểu diễn. Sức hút của nữ ca sĩ gốc Jamaica không hề giảm. Chương trình bắt đầu lúc 20h30. Trước đó một tiếng, hàng nghìn khán giả xếp hàng ở cửa soát vé. Fan của Joy, Boney M trải dài từ thế hệ 6x đến 9x. Không ít học sinh tiểu học, trung học cơ sở có mặt. Các em tâm sự yêu thích Boney M nhờ ảnh hưởng từ bố mẹ. Ngoài ra, nhiều fan nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cũng có mặt cổ vũ thần tượng.

Sau loạt tiết mục mở đầu của Joy, khán giả háo hức chờ Boney M xuất hiện. Bà mặc trang phục đỏ rực, biểu diễn cùng hai ca sĩ hát đệm và một vũ công. Hình ảnh gợi nhớ Boney M thời hoàng kim với các thành viên Marcia Barett, Maizie Williams và Bobby Farrell.

Boney M xin bảo vệ cho fan lên sân khấu nhảy cùng Khán giả lên sân khấu nhảy cùng Boney M. Liz Mitchell thoải mái trò chuyện với fan. Bà hỏi họ muốn nghe ca khúc nào, khiến hán giả phấn khích hò hét Sunny, Daddy Cool. Liz chiều lòng mọi người, mở đầu với hai bài hát trên. Ở tuổi 66, giọng hát của Liz Mitchell không còn phong độ như thời hoàng kim. Bù lại, bà nhảy uyển chuyển, nói chuyện dí dỏm và có sức hút sân khấu. Trong giai điệu vui tươi của âm nhạc Disco, các khán giả ngày một phấn khích, họ đổ dồn về sát sân khấu. Nhiều người hụt hẫng khi bị bảo vệ ngăn lại. Liz Mitchell đã xin phép lực lượng an ninh cho fan được đứng gần. Bà thậm chí còn mời một nhóm người lên sân khấu giao lưu. Một nhóm thanh niên châu Âu, hai phụ nữ và một người đàn ông trung niên Việt Nam cùng nhảy bên ca sĩ. Ca sĩ Liz Mitchell.

Bên cạnh ca khúc sôi động như Ma Baker, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday, Painter Man, Bahama Mama, No Women No Cry, Liz Mitchell mang đến không gian âm nhạc trầm lắng qua nhạc phẩm kinh điển của Paul McCartney - Let It Be. Liz bày tỏ ca khúc là món quà dành cho phái đẹp trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Bà mong muốn họ luôn suy nghĩ lạc quan, vui vẻ trước mỗi khó khăn trong cuộc sống.

Khán giả nhảy cùng Joy Khán giả nhảy cùng Joy.

Trước đó, nhóm nhạc Joy khuấy động không khí chương trình với loạt ca khúc Hello, Black Is Black, Night of Nights, I'm In Love, Touch Me My Dear... Ba thành viên ban nhạc áo đều ở tuổi U60. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được phong độ. Các bước nhảy điêu luyện của Joy lôi cuốn khán giả. Họ liên tục khen con gái Việt Nam xinh đẹp. Ca sĩ Andreas Schweitzer thậm chí chuẩn bị nhiều món quà nhỏ tặng cho một số khán giả trong khán phòng. Ông thỉnh thoảng bắt tay, thơm má người hâm mộ. Nhóm còn gây phấn khích khi biểu diễn ca khúc Vietnamese Girl, một phiên bản khác của ca khúc Japanese Girl. Các vũ công châu Âu mặc áo dài, đội nón lá múa phụ hoạ phía sau.

Andreas Schweitzer - giọng ca chính nhóm Joy.

Trong gần ba tiếng đồng hồ, khán giả hứng khởi khi được hòa mình vào những giai điệu Disco đi cùng năm tháng. Bác Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn thích nhảy múa, ca hát. Không khí chương trình đêm nay khiến tôi phấn khích. Tôi là fan của nhóm nhạc Joy". Anh Hùng (Đống Đa, Hà Nội) đưa con trai đi cùng. "Tôi muốn cháu hiểu thêm về những giá trị tinh thần gắn bó với thế hệ 6x của bố. Cháu rất vui và ngạc nhiên khi thấy bố nhảy múa, hò hét", anh kể. Ra về, một tốp phụ nữ trung niên mặc áo lấp lánh theo mốt vũ công Disco vẫn khoác tay nhau hát vang: "Sunny, I Love You".

Với nhiều khán giả ở Việt Nam, âm nhạc của Boney M có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong những dịp lễ Tết. Khán giả của ban nhạc Đức dõi theo thần tượng từ thời đài casette, băng video VHS, đĩa CD cho tới âm nhạc kỹ thuật số hiện đại. Ngày nay, các ca khúc như Daddy Cool, Rivers of Babylon hay Sunny vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc khuấy động không khí các đám cưới, lễ hội, sự kiện...

Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ khi âm nhạc của Boney M và Joy "làm mưa làm gió" khắp châu Âu và châu Á. Nghệ sĩ và khán giả đều già đi nhưng âm nhạc của họ vẫn còn mãi lưu nét trẻ trung và sôi động.

