Những sao Hollywood qua đời năm 2016

Ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại Leonard Cohen mất tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ hôm 10/11. Ông sinh ngày 21/9/1934 tại Westmount, Quebec, Canada. Ông là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ thành công tại Canada. Với chất giọng nam trung trầm ấm, ông chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những ca khúc nổi tiếng như "Suzanne", "So Long Marianne", "Hallelujah", "Famous Blue Raincoat", "Everybody Knows", "I'm Your Man"...