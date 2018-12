Tác giả 'Hallelujah' qua đời ở tuổi 82

Hồ Quỳnh Hương thử sức với 'Hallelujah'

Ngày 10/11, trên trang Facebook của Leonard Cohen, đại diện của Sony Music Canada đăng tải thông tin ông qua đời: "Chúng tôi đau buồn thông báo rằng nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ huyền thoại Leonard Cohen đã ra đi. Chúng ta đã mất một trong những nghệ sĩ có tầm nhìn đáng kính và sung mãn nhất trong âm nhạc. Một buổi tưởng niệm ông sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Gia đình ông mong muốn giữ sự riêng tư trong thời khắc đau buồn này".

Công ty Sony không tiết lộ thêm các thông tin xung quanh cái chết của Leonard Cohen.

Leonard Cohen, ca sĩ Canada nổi tiếng, qua đời tại nhà riêng.

Con trai Leonard Cohen - Adam - chia sẻ trên tờ Rolling Stone: "Bố tôi qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles. Ông vẫn sáng tác cho tới những giây phút cuối cùng với nét hài hước đặc trưng của mình".

Quản lý của Leonard Cohen - Robert Kory - viết: "Tôi may mắn được gọi ông là bạn. Với tôi, được phục vụ một nghệ sĩ như vậy là đặc ân và món quà tuyệt vời. Ông ra đi để lại di sản là những tác phẩm sẽ truyền cảm hứng, cái nhìn sâu sắc cho thế hệ mai sau".

Trước khi qua đời, trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ New Yorker, Leonard Cohen nói rằng ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết, chỉ hy vọng nó không quá khó chịu.

* Video: Leonard Cohen thể hiện ca khúc 'Hallelujah'

Tháng 10 vừa qua, Leonard Cohen phát hành album thứ 14 mang tên You Want it Darker. Album này được ông sản xuất cùng con trai Adam.

Leonard Norman Cohen sinh ngày 21/9/1934 tại Westmount, Quebec, Canada. Ông là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ thành công tại Canada. Với chất giọng nam trung trầm ấm, ông chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những ca khúc nổi tiếng như Suzanne, So Long Marianne, Hallelujah, Famous Blue Raincoat, Everybody Knows, I'm Your Man...

Thùy Liên