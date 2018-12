Nữ ca sĩ top 3 The Voice Mỹ mùa 6 bị bắn chết

Nhà chức trách ở Florida, Mỹ xác nhận ca sĩ Christina Grimmie, 22 tuổi, qua đời sáng sớm thứ bảy 11/6 sau khi bị một người bắn. Theo CNN, nữ ca sĩ có đêm trình diễn tại sân khấu The Plaza Live vào khuya thứ sáu 10/6 cùng ban nhạc Before You Exit.

Wanda Ford - người phát ngôn của sở cảnh sát Orlando - chia sẻ với báo giới, một người đã mang theo hai cây súng tiến thẳng về phía nữ ca sĩ 22 tuổi trong khi cô đang ký tên cho khán giả sau khi trình diễn. Người này đã nổ súng vào cô.

Anh trai của Grimmie đã nhào lên để tìm cách khống chế anh ta, khi đó, kẻ nổ súng tự bắn vào hắn để tự sát. Christina Grimmie mau chóng được mang đến bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Cô không qua khỏi và mất chỉ vài giờ sau đó.

Ca sĩ Christina Grimmie qua đời sau khi bị bắn trọng thương. Ảnh: CNN.

Trong thông cáo gửi đến mọi người, Heather Weiss - người quản lý hình ảnh và đại diện phát ngôn của nữ ca sĩ - cho biết: "Chúng tôi đau buồn khi phải xác nhận rằng Christina đã qua đời và được trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa... Cô bị bắn sau một sô diễn của mình ở Orlando, và thật bất hạnh, cô không thể qua khỏi vì vết thương quá trầm trọng. Chúng tôi mong trong thời khắc đau buồn này mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình cô, bạn bè cô".

Trước khi bị bắn đến chết, nữ ca sĩ có đăng tải một video lên mạng xã hội kêu gọi fan đến thưởng thức chương trình của cô.

Có khoảng 60 đến 100 khán giả tham dự đêm nhạc của Christina Grimmie. Hiện tại, vẫn chưa xác định được làm thế nào người ra tay sát hại nữ ca sĩ có thể mang theo súng vào trong khán phòng đêm nhạc, và liệu người dự đêm nhạc có được kiểm tra vũ khí khi góp mặt ở sự kiện này hay không.

Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ danh tính người bị tình nghi cũng như chưa đưa ra manh mối nào về động cơ vụ gây án. "Chúng tôi vẫn chưa biết liệu hắn ta có phải chỉ là một fan cuồng đã theo dõi cô ấy trên Twitter hoặc mạng xã hội hay không", bà Ford - người phát ngôn của sở cảnh sát cho biết.

Christina Grimmie, sinh năm 1994, là một nhạc sĩ piano kiêm ca sĩ người Mỹ. Sau khi nổi tiếng nhờ cover các hit của Miley Cyrus, Demi Lovato, Katy Perry,... Christina phát hành single đầu tay.

Năm 2014, nữ ca sĩ trẻ tham gia The Voice Mỹ, thuộc đội của ca sĩ Adam Levine và giành vị trí thứ ba chung cuộc. Christina có hơn 2,7 triệu lượt theo dõi trên YouTube. Bản cover nổi tiếng nhất của cô là Just A Dream của Nelly, song ca với Sam Tsui, đạt hơn 84 triệu lượt xem.