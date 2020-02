Những cột mốc ở Oscar 2020

"Parasite" lập kỳ tích ở Oscar, còn Joaquin Phoenix, Laura Dern lần đầu có tượng vàng.

Lần đầu phim không nói tiếng Anh thắng Oscar

'Parasite' đoạt giải phim xuất sắc Đoàn phim "Parasite" nhận giải cao nhất. Video: ABC.

Trong lịch sử giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, chỉ 10 lần một phim không nói tiếng Anh được đề cử "Phim xuất sắc". Parasite là tác phẩm đầu tiên trong số đó được xướng tên chiến thắng, ở sự kiện ngày 10/2 (giờ Hà Nội).

"Đêm lịch sử", "chiến thắng lịch sử" là cụm từ được nhiều báo Âu Mỹ sử dụng. Truyền thông châu Á, phương Tây đều ngợi ca chiến thắng của phim do Bong Joon-ho đạo diễn. Kết quả này được tờ Vox, Variety đánh giá là bất ngờ. Trước thềm trao giải, báo Âu Mỹ nhận định phim chiến tranh 1917 nhỉnh hơn.

Một trường hợp đặc biệt trước đây là The Artist (thắng Oscar "Phim xuất sắc", năm 2012), do hãng phim Pháp sản xuất, gồm các thành viên chủ chốt người Pháp nhưng có câu thoại tiếng Anh cuối phim.

Lần thứ hai Cành Cọ Vàng và giải Oscar "Phim xuất sắc" cùng kết quả

Đạo diễn Bong Joon-ho ăn mừng giải Cành Cọ Vàng của "Parasite". Ảnh: AFP.

Tác phẩm gần nhất làm được điều này là phim tình cảm pha tâm lý Marty (1955, đạo diễn Delbert Mann). Một trường hợp khác là The Lost Weekend (1945, đạo diễn Billy Wilder) - cũng lên ngôi ở cả LHP Cannes và Oscar. Nhưng khi đó, giải cao nhất ở Cannes gọi là Grand Prix chứ chưa mang tên Cành Cọ Vàng.

Ra mắt ở LHP Cannes 2019, Parasite nhận nhiều lời tán dương của giới phê bình trước khi càn quét mùa giải thưởng. Đến nay, tác phẩm Hàn Quốc có gần 200 giải và 183 đề cử trên toàn cầu.

Hàn Quốc lần đầu có giải "Phim quốc tế xuất sắc"

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer "Parasite".

Đến trước năm nay, ở hạng mục phim quốc tế (trước gọi là phim nói tiếng nước ngoài), điện ảnh Hàn Quốc chưa có đề cử dù luôn được đánh giá cao. Nhưng Parasite làm nên lịch sử khi thẳng tiến đến danh hiệu. Nhận giải, Bong Joon-ho nói hài hước rằng sẽ uống say để mừng chiến thắng.

Ở hạng mục này, mỗi nước cử một phim tham dự, sau đó Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ bình chọn kết quả. Do đó, đường đua hàng năm luôn sôi động với khoảng hơn 100 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia, trong đó nhiều phim đã ghi dấu ấn ở các liên hoan hay giải khác.

Bong Joon-ho là đạo diễn châu Á thứ hai giành Oscar

Bong Joon-ho tri ân, khen ngợi nhiều nhà làm phim ở giải đạo diễn. Ảnh: Reuters.

Ngoài hai giải về phim, Parasite còn thắng hạng mục đạo diễn và kịch bản gốc. Bong Joon-ho là người châu Á sau Lý An được tôn vinh ở hạng mục đạo diễn. Nhà làm phim Đài Loan thắng với Brokeback Mountain (năm 2006) và Life of Pi (năm 2013).

Hai "Joker" đoạt tượng vàng

Joaquin Phoenix thắng Oscar với vai Joker Phoenix phát biểu khi thắng giải. Video: ABC.

Trước giải nam chính của Joaquin Phoenix, tài tử Heath Ledger từng đoạt giải nam phụ với vai Joker trong The Dark Knight (2008). Qua đó, Joker (của hãng DC) thành nhân vật truyện tranh mang lại nhiều Oscar nhất cho diễn viên thể hiện.

Hai phiên bản Joker được xác nhận là không nằm cùng vũ trụ điện ảnh. Nhân vật của Ledger thuộc series The Dark Knight do Christopher Nolan đạo diễn (đã kết thúc), còn Phoenix đóng Joker trong phim riêng, kể về xuất thân của hắn.

Joaquin Phoenix, Laura Dern lần đầu đoạt Oscar

Dù hoạt động lâu năm, chứng tỏ thực lực qua nhiều phim, họ lần đầu được tôn vinh năm nay. Phoenix thắng ở lần đề cử thứ tư, còn Laura Dern ở lần ba. Cô được khen ngợi với vai nữ luật sư trong phim tâm lý Marriage Story.

Brad Pitt lần đầu thắng giải diễn xuất

Brad Pitt nhận giải Nam phụ Brad Pitt nhắc các con khi nhận giải. Video: ABC,

Tài tử đoạt hạng mục nam phụ với vai cascadeur trong Once Upon a Time in Hollywood. Kết quả cuộc đua được dự đoán từ sớm khi Pitt quá nổi trội. Nhận giải, anh dành tặng danh hiệu cho các con. Brad Pitt đã có tượng vàng từ năm 2014, nhưng ở vai trò sản xuất, khi 12 Years a Slave đăng quang "Phim xuất sắc". Ngoài ra, anh năm lần được đề cử Oscar.

Taika Waititi là người đầu tiên có dòng máu bản địa thắng giải kịch bản chuyển thể

Taika Waititi thắng Oscar kịch bản với phim hài về phát xít Taika Waititi nhận giải. Video: ABC,

Waititi có cha thuộc tộc người Māori ở New Zealand, qua đó thuộc số ít nhà làm phim có dòng máu bản địa (indigenous, tức những dân tộc sống lâu đời ở địa phương, khác những người di cư - thường là da trắng - đến về sau). Nhận giải kịch bản chuyển thể với Jojo Rabbit, anh nói dành chiến thắng cho những đứa trẻ bản địa khắp thế giới. Waititi là người bản địa thứ ba giành Oscar, sau Buffy Sainte-Marie (bài hát gốc, năm 1982) và Wes Studi (Oscar danh dự năm nay).

Hildur Guðnadóttir là phụ nữ thứ tư thắng giải nhạc nền

Nhận giải với Joker, Guðnadóttir được khán phòng vỗ tay nồng nhiệt. Nhạc nền là công việc thường thuộc về nam giới, chỉ bốn lần phụ nữ thắng Oscar hạng mục này. Người gần nhất đạt tượng vàng là Anne Dudley (The Full Montywon, năm 1997).

Hạng mục hoạt hình lần thứ hai thuộc về một phần tiếp theo

Toy Story 4 kể chuyện chiếc nĩa hòa nhập thế giới đồ chơi Trailer "Toy Story 4".

Toy Story 4 giúp xưởng Pixar (thuộc Disney) có chiến thắng thứ mười ở giải hoạt hình. Đây cũng là lần thứ hai Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ tôn vinh một phần tiếp theo ở hạng mục này, lần gần nhất là với chính Toy Story 3.

Năm cuối của hãng 20th Century Fox ở Oscar

Từng là một trong sáu hãng lớn ở Hollywood, Fox bị Disney hoàn tất mua lại vào năm 2019. Một số tác phẩm của hãng (được sản xuất trước đó) tranh tài ở Oscar năm nay. Trong đó, thành công nhất là Ford v Ferrari - tác phẩm đua xe thắng giải dựng phim và dàn dựng âm thanh. Sau khi sáp nhập Fox, Disney sẽ không dùng tên cũ mà đổi thành 20th Century Studios.

Ân Nguyễn