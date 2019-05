Hôm 28/4, Forbes Hàn Quốc công bố danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất năm 2019 (Forbes Korea Power Celebrity 2019). Thống kê dựa trên bốn chỉ số: lợi nhuận (từ việc đóng phim, bán album, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh), tiếp xúc với truyền thông, hoạt động phát sóng và ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Black Pink dẫn đầu danh sách. Nhóm ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rose, Lisa. Họ được công ty quản lý định hướng phủ sóng toàn cầu từ thuở ban đầu. Các đĩa đơn As If It's Your Last, mini album Square Up... của nhóm từng gây sốt ngay khi phát hành. Trong đó Square Up từng đứng thứ 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du xếp thứ 55 trên tại Billboard Hot 100. MV Kill this love ra mắt đầu tháng tư đang giữ kỷ lục 200 triệu lượt xem nhanh nhất trên Youtube, sau 11 ngày 18 tiếng 48 phút.