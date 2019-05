MV mới của BTS 'xô đổ' kỷ lục thế giới về lượt nghe

MV "Boy with luv" cán mốc 78 triệu lượt nghe sau 24 giờ phát hành, bỏ xa kỷ lục 56,7 triệu của Black Pink một tuần trước đó.

16h ngày 12/4 (giờ Hàn), BTS tái xuất với album Map of the Soul: Persona cùng ca khúc chủ đề Boy with luv, kết hợp ca sĩ người Mỹ - Halsey. MV của bảy chàng trai lập tức tạo cơn sốt, xô đổ kỷ lục thế giới của nhóm Black Pink và ca sĩ Ariana Grande. MV lần lượt cán mốc 10 triệu, 20, 30, 40 và 50 triệu lượt xem nhanh nhất trên Youtube.

Một tuần trước, MV Kill this love của Black Pink lập kỷ lục lượt xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ, với 56,7 triệu lượt. Tuy nhiên, Boy with luv của BTS chỉ cần 16 tiếng 25 phút đã vượt mốc 57 triệu. Sau 24 giờ, MV này đạt hơn 78 triệu lượt xem. Các chàng trai BTS cũng là nhóm nhạc đầu tiên có MV đạt 6,64 triệu lượt thích trên Youtube chỉ sau một ngày phát hành.

Các thông số lượt nghe và thích của MV "Boy with luv" hiển thị trên Youtube vào 19h50 (giờ Việt Nam).

Tính đến 19h50 ngày 13/4, MV đạt hơn 90 triệu lượt nghe và 6,8 triệu lượt thích. Ca khúc có giai điệu vui tươi với nội dung khuyến khích các chàng trai yêu người, yêu đời. Ca sĩ Halsey góp giọng trong vài phân cảnh, tạo điểm nhấn thú vị cho đoạn điệp khúc.

Boy with luv cũng đứng đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc ngay khi ra mắt. Chưa đầy một ngày, ca khúc đạt chứng nhận AK (All Kill) và PAK (Perfect All Kill). Không chỉ MV chủ đề, các bài hát nằm trong album Map of the Soul: Persona đều phủ hồng Melon - trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc.

Vào 19h45 (giờ Hàn), lượt nghe của các ca khúc (màu hồng) trong album "Map of the Soul: Persona" đều vào top đầu Melon.

Album Map of The Soul: Persona dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại Mỹ cùng 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Canada...

BTS cũng trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên cán mốc 5 tỷ lượt stream (nghe trực tuyến) trên Spotify. Tổng lượt nghe của bảy bài trong album vượt mốc 21 triệu. Spotify là dịch vụ truyền dữ liệu âm nhạc thương mại cung cấp quyền quản lý kỹ thuật số có hạn từ các hãng thu âm Sony, EMI, Warner Music Group và Universal.

Nhóm BTS lẫn ca khúc chủ đề đều phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, được nhắc tên với tần suất dày đặc - từ Instagram, Facebook cho đến Weibo... Hôm nay, ngày 13/4, BTS lần đầu hát live Boy with Luv trên show Saturday Night Live của Mỹ. Nhóm sẽ bắt đầu quảng bá tại Hàn Quốc vào ngày 18/4 tại sân khấu M!Countdown.

Trên các diễn đàn, khán giả quốc tế nhận xét album mới của BTS vui nhộn, dễ nghe, dù kết hợp với giọng ca nội lực của Mỹ vẫn không làm mất phong cách âm nhạc Hàn. Nhiều người cho rằng cuộc đua lượt nghe trên Youtube giờ là sân chơi của các nhóm nhạc Hàn. Các ca sĩ Âu - Mỹ khó cạnh tranh được với BTS và bốn cô gái của Black Pink. "Hàng chục triệu fan toàn cầu thức ngày đêm 'cày view' cho thần tượng. Đó là lý do lượt nghe MV mới của hai nhóm nhạc Hàn nhanh chóng đứng đầu thế giới", theo Pann.

BTS là nhóm nhạc nổi bật hàng đầu thế giới, gồm bảy thành viên: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jongkook và Park Jimin.

Nhóm được đánh giá là nhân tố quan trọng, đóng góp tỷ đô cho kinh tế Hàn Quốc. Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai (Hàn Quốc), từ khi ra mắt năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm BTS đóng góp hơn bốn nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD), tương đương đóng góp của 26 công ty vừa của Hàn Quốc trong một năm. BTS cũng thu hút gần 800.000 lượt du khách tới Hàn Quốc mỗi năm. Các ngành may mặc, mỹ phẩm, thực phẩm... cũng hưởng lợi từ danh tiếng của nhóm. Do đó, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho bảy thành viên.

Năm 2018, nhóm phát hành album Love Yourself: Tear, đứng đầu danh sách 200 album bán chạy của Billboard. Ca khúc chủ đề Idol lập kỷ lục MV được xem nhiều nhất trên Youtube trong 24 giờ đầu khi đó, với hơn 55 triệu lượt xem. Tháng 7/2018, tạp chí Time (Mỹ) xếp BTS đứng đầu danh sách 25 nhân vật ảnh hưởng nhất trên Internet. Tại Billboard Music Awards năm 2017 và 2018, BTS nhận giải Top Social Artist - phần thưởng dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

