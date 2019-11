Nhân chứng vụ 'Jang Ja Yun tự tử' bị truy nã

Interpol phát lệnh truy nã, sẽ dẫn độ Yoon Ji Oh, người tự nhận là nhân chứng vụ án Jang Ja Yun tự tử, từ Canada về Hàn Quốc điều tra.

Theo Chosun ngày 8/11, Yoon Ji Oh bị Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế) truy nã đỏ và vô hiệu hóa hộ chiếu. Trước đó, cảnh sát Hàn nhiều lần triệu tập Yoon Ji Oh song cô từ chối về nước vì lý do sức khỏe kém.

Yoon Ji Oh tự nhận từng là bạn thân thiết của Jang Ja Yun. Ảnh: Osen.

Cơ quan chức năng khởi tố Yoon Ji Oh năm tội danh, trong đó có lừa đảo, hủy hoại danh dự người khác. Năm ngoái, cô phát hành sách về cái chết của diễn viên Jang Ja Yun và tự nhận là nhân chứng duy nhất biết nguyên nhân cái chết, muốn đòi lại công bằng cho diễn viên quá cố. 439 người quyên tiền cho Yoon Ji Oh để cô có chi phí theo đuổi vụ án. Sau khi nhận tiền, Yoon Ji Oh sang Canada sống.

Diễn viên Jang Ja Yun (1980-2009). Ảnh: Chosun.

Hồi tháng 4, nhà văn Kim Soo Min - người giúp Yoon Ji Oh xuất bản sách về Jang Ja Yun - tố cáo cô lợi dụng cố diễn viên để bán sách, nhận tiền ủng hộ. "Cô ta nói đòi công bằng cho Jang Ja Yun, thực tế là biến người quá cố thành công cụ kiếm tiền", Kim Soo Min nói.

Yoon Ji Oh tự nhận là bạn thân của Jang Ja Yun, từng theo đuổi nghề diễn viên. Theo Osen, Ji Oh nói trước đây chứng kiến cảnh Jang Ja Yun bị quấy rối tình dục. Ám ảnh về những điều này, Yoon Ji Oh từ bỏ giấc mơ diễn xuất, điều trị tâm lý 10 năm qua.

Vụ án Jang Ja Yun tự tử Jang Ja Yun - diễn viên Vườn sao băng - được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng vào ngày 8/3/2009, để lại danh sách tố cáo 31 người từng lạm dụng tình dục cô. Giới chức Hàn Quốc từng điều tra cái chết của diễn viên và khởi tố hai người, gồm Kim Jong Seung - chủ công ty giải trí cô đầu quân và người quản lý Yoo Jang Ho. Hai người này nhận án treo vào năm 2011. Năm ngoái, vì ảnh hưởng của phong trào Metoo nhằm phản đối lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc, giới chức nước này lật lại vụ việc. Vụ án bế tắc vì khó khăn trong việc lấy lời khai. Hồi tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra lệnh điều tra triệt để cái chết của nữ diễn viên. Nhưng vì thiếu bằng chứng, tới tháng 5, giới chức công bố dừng điều tra vụ án.

Như Anh