Nhân chứng trong vụ 'Jang Ja Yun tự tử' bị tố cáo gian dối

Kim Soo Min - một nhà văn Hàn Quốc - cho rằng Yoon Ji Oh lợi dụng diễn viên quá cố nhằm bán sách, nhận tiền tài trợ.

Kim Soo Min mới đây tố cáo với cảnh sát Yoon Ji Oh bịa đặt thông tin liên quan vụ án Jang Ja Yun tự tử năm 2009 nhằm lôi kéo sự chú ý. Theo nhà văn, Ji Oh kiếm tiền từ việc bán sách về cái chết của Jang Ja Yun, diễn thuyết, livestream. Yoon Ji Oh còn mở tài khoản riêng để nhận tiền quyên góp, ủng hộ từ những người quan tâm vụ án.

Yoon Ji Oh - nhân chứng trong vụ án Jang Ja Yun tự tử.

Kim Soo Min từng giúp Yoon Ji Oh xuất bản cuốn sách về Jang Ja Yun nhân 10 năm diễn viên qua đời, với mục đích kêu gọi điều tra lại vụ án. Nhưng sau đó Soo Min thấy cô này có dấu hiệu trục lợi nên bất bình. "Cô ta nói đòi công bằng cho Jang Ja Yun, thực tế là biến người quá cố thành công cụ kiếm tiền", Kim Soo Min nói.

Luật sư của Kim Soo Min cho biết từ năm 2009 đến nay, lời khai của Joon Ji Oh không thống nhất, gây ảnh hưởng quá trình điều tra. Nhà văn đã giao cho cơ quan chức năng các đoạn chat với Joon Ji Oh từ tháng 6/2018 tới tháng 3 năm nay làm bằng chứng tố cáo.

Yoon Ji Oh phủ nhận các cáo buộc của Kim Soo Min, cho rằng Kim làm tổn hại danh dự cô. "Cơ quan chức năng đã xác nhận các cuộc điện thoại, tin nhắn giữa tôi và chị Jang Ja Yun. Trước đây, một tuần chúng tôi gặp nhau ít nhất ba lần. Nếu sách của tôi có vấn đề, gia đình chị Jang Ja Yun đã lên tiếng rồi", Ji Oh phản bác.

Diễn viên Jang Ja Yun (1980-2009).

Yoon Ji Oh tự nhận là bạn thân của Jang Ja Yun, theo đuổi nghề diễn viên. Cô từng chứng kiến cảnh Jang Ja Yun bị quấy rối tình dục. Ám ảnh về những điều này, Yoon Ji Oh từ bỏ giấc mơ diễn xuất, điều trị tâm lý 10 năm qua. Hiện Ji Oh định cư ở Canada.

Hồi tháng 3, nhân 10 năm ngày mất Jang Ja Yun, Yoon Ji Oh về Hàn Quốc, xuất bản cuốn sách kể về 13 lần làm chứng trong vụ án Jang Ja Yun, kêu gọi dư luận Hàn Quốc đòi công bằng cho Jang Ja Yun. Sau đó, tổng thống Moon Jae-in ra lệnh mở rộng điều tra vụ án cho tới tháng 5. Sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát, Yoon Ji Oh quay lại Canada với lý do chăm sóc mẹ đau ốm.

Jang Ja Yun trong phim "Vườn sao băng" Jang Ja Yun trong phim "Vườn sao băng".

Jang Ja Yun được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng vào ngày 8/3/2009, để lại danh sách tố cáo 31 người từng lạm dụng tình dục cô. Giới chức Hàn Quốc từng điều tra cái chết của diễn viên và khởi tố hai người, gồm Kim Jong Seung - chủ công ty giải trí cô đầu quân và người quản lý Yoo Jang Ho. Hai người này nhận án treo vào năm 2011. Năm ngoái, vì ảnh hưởng của phong trào Metoo nhằm phản đối lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc, giới chức nước này lật lại vụ việc. Vụ án bế tắc vì khó khăn trong việc lấy lời khai. Ngày 19/3, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra lệnh điều tra triệt để vụ án. Sau đó, giới chức Hàn cho biết sẽ mở rộng điều tra vụ án cho tới tháng 5.

Theo Hankyung

Như Anh