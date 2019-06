439 người kiện nhân chứng vụ 'Jang Ja Yun tự tử'

Những người này đòi lại tiền đã gửi cho Yoon Ji Oh, yêu cầu cô bồi thường tổn thất tinh thần.

439 người cùng thông qua một luật sư khởi kiện Yoon Ji Oh. Họ cho biết từng quyên góp cho Yoon tổng số tiền hơn 10,2 triệu won (hơn 200 triệu đồng) để cô đòi công bằng cho Jang Ja Yun. Họ yêu cầu Yoon trả lại tiền, bồi thường tổn thất tinh thần 30 triệu won.

Yoon Ji Oh - nhân chứng trong vụ án "Jang Ja Yun tự tử". Ảnh: Mydaily.

Yoon Ji Oh bị kiện sau khi nhà văn Kim Soo Min tố cáo cô lợi dụng cái chết của Jang Ja Yun để bán sách, nhận tiền quyên góp từ trong và ngoài Hàn Quốc. Ngoài ra, một số tờ báo Hàn đặt nghi vấn Yoon dối trá trong việc cung cấp lời khai nhằm trục lợi.

Yoon Ji Oh định cư ở Canada. Hồi tháng 3, nhân 10 năm Jang Ja Yun qua đời, Yoon xuất bản cuốn sách nhằm kêu gọi giới chức Hàn Quốc điều tra lại vụ Jang Ja Yun tự tử. Sách kể về tình bạn của Yoon Ji Oh với Jang Ja Yun cùng việc cô đấu tranh đòi công bằng cho Jang Ja Yun. Theo nhà văn Kim Soo Min, Ji Oh kiếm tiền từ việc bán sách, diễn thuyết, livestream. Yoon Ji Oh còn mở tài khoản riêng để nhận tiền quyên góp, ủng hộ từ những người quan tâm vụ án.

Diễn viên quá cố Jang Ja Yun. Ảnh: Mydaily.

Kim Soo Min từng giúp Yoon Ji Oh xuất bản cuốn sách. Nhưng sau đó Soo Min thấy cô này có dấu hiệu trục lợi nên bất bình. "Cô ta nói đòi công bằng cho Jang Ja Yun, thực tế là biến người quá cố thành công cụ kiếm tiền", Kim Soo Min nói. Yoon Ji Oh từng phủ nhận cáo buộc của Kim Soo Min và cho biết sẽ kiện nhà văn tội vu khống, sỉ nhục người khác.

Jang Ja Yun được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ngày 8/3/2009, để lại danh sách tố cáo 31 người từng lạm dụng tình dục cô. Giới chức Hàn Quốc từng điều tra cái chết của diễn viên và khởi tố hai người, gồm Kim Jong Seung - chủ công ty giải trí cô đầu quân và người quản lý Yoo Jang Ho. Hai người này nhận án treo năm 2011. Năm ngoái, do ảnh hưởng của phong trào Metoo nhằm phản đối lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc, giới chức nước này điều tra lại sự việc song gặp khó khăn vì thiếu bằng chứng. Hồi tháng 5, Bộ Tư pháp nước này công bố chấm dứt điều tra vụ án.

Như Anh (theo Mydaily)