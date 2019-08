Ngoại truyện 'Fast & Furious' khuấy động phòng vé Trung Quốc

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" thu 102 triệu USD trong ba ngày đầu ra mắt ở Trung Quốc.

Trang Variety, Box Office Mojo cho biết, cuối tuần qua, Hobbs & Shaw là phim Hollywood có doanh thu mở màn ấn tượng, cao thứ hai ở nước này từ đầu năm, chỉ kém Avengers: Endgame. Trên toàn cầu, Hobbs & Shaw hiện thu 588 triệu USD, đứng thứ chín từ đầu năm.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer phim.

Hobbs & Shaw là phim ngoại truyện của thương hiệu Fast & Furious, không có Vin Diesel - nam chính của loạt Fast & Furious. Thay vào đó, Dwayne Johnson (tức The Rock) và Jason Statham lần lượt quay lại đóng đặc vụ Luke Hobbs và cựu tội phạm Deckard Shaw. 67% giới phê bình đánh giá tích cực về phim trên Rotten Tomatoes.

Ở Mỹ, Angel Has Fallen đứng đầu cuối tuần qua với 21,2 triệu USD - thành tích được Box Office Mojo đánh giá khả quan. Phim hành động do Ric Roman Waugh đạo diễn, là phần ba trong loạt Olympus Has Fallen. Ở cả ba phần, tài tử Gerard Butler hóa thân đặc vụ đối mặt các âm mưu nhắm vào giới chính trị gia. Phim hài dẫn đầu tuần trước đó - Good Boys - xuống hạng nhì với 11,7 triệu USD. Còn Overcomer - tác phẩm có chủ đề tôn giáo do Alex Kendrick đạo diễn và đóng chính - xếp thứ ba với 8,2 triệu USD.

The Lion King chứng tỏ khả năng trụ rạp khi đứng thứ tư và chỉ giảm 33,9% doanh thu so với tuần trước đó (thông thường các phim sẽ giảm 50% doanh thu mỗi tuần). Trên toàn cầu, bom tấn của Disney là phim thứ chín cán mốc 1,5 tỷ USD. Tác phẩm hiện thu 1,508 tỷ USD và được dự đoán sớm vượt Furious 7 (1,516 tỷ USD) và The Avengers (1,518 tỷ USD) để vào top 7 ăn khách mọi thời.

* Xem thêm: Ngoại truyện 'Fast & Furious' thu 150 tỷ đồng ở Việt Nam

Ân Nguyễn