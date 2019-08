Ngoại truyện 'Fast & Furious' thu 150 tỷ đồng ở Việt Nam

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" là phim thứ tư cán mốc 150 tỷ đồng ở Việt Nam năm nay.

Nhà phát hành cho biết tác phẩm vượt mốc doanh thu vào ngày 23/8, sau hơn ba tuần công chiếu. Ra mắt từ ngày 2/8, Fast & Furious: Hobbs & Shaw trụ rạp tốt khi không có bom tấn cạnh tranh. Hiện phim vẫn chiếm khoảng 5-10% số suất chiếu tại hệ thống rạp CGV, Galaxy.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer phim.

Hobbs & Shaw là phim thứ tư đạt doanh thu trăm tỷ đồng ở Việt Nam từ đầu năm, sau Avengers: Endgame (285 tỷ đồng), Cua lại vợ bầu (190 tỷ đồng) và Hai Phượng (hơn 160 tỷ đồng). Năm ngoái, phòng vé Việt chỉ có một phim cán mốc này là Avengers: Infinity War (188 tỷ đồng).

Báo Âu Mỹ nhận định hãng phim muốn dùng "Hobbs & Shaw" để mở đầu một nhánh mới của loạt "Fast & Furious". Ảnh: Universal.

Trên thế giới, phim thu 443 triệu USD, chưa bằng một nửa của phần trước - The Fate of the Furious (1,236 tỷ USD). Tuy nhiên, tác phẩm chưa ra mắt ở Trung Quốc - thị trường được xem có ý nghĩa quyết định đến doanh thu phim.

Hobbs & Shaw không có Vin Diesel - nam chính của loạt Fast & Furious. Thay vào đó, Dwayne Johnson (tức The Rock) và Jason Statham lần lượt quay lại đóng đặc vụ Luke Hobbs và cựu tội phạm Deckard Shaw. 67% giới phê bình đánh giá tích cực về phim trên Rotten Tomatoes. Trên IMDb, khán giả chấm phim điểm 6,8/10.

Ân Nguyễn