Ngô Thanh Vân tập cưỡi ngựa, diễn xuất để đóng cùng Charlize Theron

Đả nữ chia sẻ đoàn phim "The Old Guard" của Hollywood đãi ngộ cô nhưng đặt yêu cầu cao về sự chuyên nghiệp.

Cuối tháng 6, thông tin Ngô Thanh Vân đóng phim cùng Charlize Theron được nhiều khán giả chú ý. Phim The Old Guard thuộc thể loại hành động pha kỳ ảo, kể về một nhóm lính đánh thuê bất tử. Diễn viên Việt chưa thể tiết lộ về thân thế, vai trò nhân vật nhưng cho biết phải tập cưỡi ngựa, diễn xuất trước khi quay.

Ngô Thanh Vân cho biết không bị thua thiệt về chế độ đãi ngộ so với các sao nước ngoài. "Ê-kíp Hollywood làm việc rất chuyên nghiệp. Họ cho xe đón tôi ngay từ nhà ở Việt Nam. Ở nước ngoài, họ chăm lo kỹ cho tôi về mọi mặt. Hãng phim hiểu được tầm quan trọng của diễn viên. Đảm bảo cho diễn viên đủ sức khỏe, thể trạng và tinh thần làm việc là cách tiết kiệm chi phí phát sinh không đáng có. Tôi học tập kinh nghiệm này cho việc sản xuất phim ở Việt Nam", Thanh Vân cho biết.

Hậu trường hành động của Ngô Thanh Vân, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa trong "Hai Phượng" Cảnh hành động trong "Hai Phượng".

Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân nói phía Hollywood cũng đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt với diễn viên. Cô được mời vào dự án từ ba tháng trước nhưng phải giữ kín thông tin do điều khoản về bảo mật. Đoàn phim cũng đặt ra các yêu cầu về chế độ tập luyện nhiều tháng trước khi bấm máy. Ngô Thanh Vân phải đảm bảo các buổi tập theo lịch trình đề ra.

"Với Hollywood, khâu tiền kỳ rất được chăm chút. Họ dành nhiều thời gian đầu tư cho diễn viên tập thành thục. Do đó, khi đứng trước máy quay, diễn viên đã sẵn sàng mọi thứ và thể hiện lại những gì họ đã tập nhiều lần trước đó. Cách làm này tối thiểu rủi ro, vấn đề phát sinh về diễn xuất. Diễn viên không phải đóng đi đóng lại và tiết kiệm được thời gian. Việc này đòi hỏi tổ chức sản xuất khoa học, nhịp nhàng ngay khi bắt đầu dự án", cô nói.

Ngô Thanh Vân (thứ ba từ trái sang) trong buổi ra mắt "Hai Phượng" ở Mỹ.

Tuy nhiên, cô nhận xét diễn viên Hollywood không cứng nhắc theo khuôn mẫu mà vẫn có những sáng tạo cá nhân. Họ đúng giờ, làm việc hết sức và có những suy nghĩ rất sâu về tâm lý, hình tượng nhân vật. "Charlize Theron và nhiều ngôi sao khác luôn chủ động tìm tòi những điều mới, góp ý cho ê-kíp và tự bổ sung các kỹ năng cần thiết cho vai diễn. Do đó, họ có thể hóa thân nhiều kiểu vai chứ không bị rập khuôn, chỉ biết diễn theo một kiểu", cô nói.

Ngô Thanh Vân cho biết trong tương lai vẫn duy trì việc đóng phim ở nước ngoài song song sản xuất phim trong nước. "Tôi trân trọng các cơ hội đến Hollywood đóng phim không chỉ vì hợp vai hay chế độ đãi ngộ tốt. Tôi muốn học tập điều hay từ nền công nghiệp điện ảnh của họ. Mình làm phim, làm văn hóa thì không thể ở mãi dưới đáy giếng trong khi thế giới đang phát triển quá nhanh". Đả nữ hài lòng khi gần đây phim Hai Phượng của cô đáp ứng được các tiêu chuẩn để được Mỹ và hệ thống trực tuyến Netflix phát hành. Cô xem đó là bước thử nghiệm thành công để có động lực đi tiếp những năm sau, hiện thực hóa giấc mơ đem điện ảnh Việt ra thế giới.

Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất, diễn viên có nhiều hoạt động ở Hollywood. Trước The Old Guard, Ngô Thanh Vân từng đóng Ngọa hổ tàng long 2 (2016) và Bright (2017) cũng phát hành trên hệ thống Netflix. Năm 2017, cô thủ vai phụ trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi. Trong tháng sáu, đả nữ làm giám khảo ở LHP châu Á New York (Mỹ).

Ân Nguyễn