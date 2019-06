Ngô Thanh Vân đóng phim hành động cùng Charlize Theron

"Đả nữ" đến Anh ghi hình phim "The Old Guard" của đạo diễn Gina Prince-Bythewood.

Nhân vật của Ngô Thanh Vân chưa được tiết lộ tên tuổi, vai trò. Diễn viên nói vinh hạnh khi tiếp tục cộng tác với các sao hàng đầu Hollywood. Charlize Theron đóng vai chính Andromache và đồng sản xuất phim. Theron sinh năm 1975, đoạt Oscar nữ chính với Monster (2003). Ngoài Theron và Ngô Thanh Vân, phim quy tụ KiKi Layne, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts và Chiwetel Ejiofor - diễn viên được đề cử Oscar nam chính với 12 Years a Slave (2013).

Charlize Theron trong "Atomic Blonde" (2017) - phim hành động cô đóng chính. Ảnh: Focus Features.

The Old Guard là phim hành động pha kỳ ảo, dựa trên truyện tranh của Greg Rucka và Leandro Fernández. Câu chuyện xoay quanh một nhóm lính đánh thuê bất tử bị chia rẽ khi tìm thấy một người siêu phàm mới, còn kỹ năng của họ bị lộ ra ngoài. Họ phải cố giữ đoàn kết nội bộ, đồng thời đối mặt kẻ thù.

The Old Guard ghi hình từ tháng 5 và dự kiến chiếu trực tuyến trên Netflix. Ngô Thanh Vân từng đóng Ngọa hổ tàng long 2 (2016) và Bright (2017) cũng phát hành trên hệ thống này. Năm 2017, cô thủ vai phụ trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi.

Hậu trường hành động của Ngô Thanh Vân, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa trong "Hai Phượng" Hậu trường hành động "Hai Phượng".

Gần đây, phim Hai Phượng (Furie) do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính được phát hành ở Mỹ, sau đó được Netflix mua lại để chiếu trực tuyến. Tác phẩm được 92% giới phê bình đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, trong đó hầu hết khen lối diễn hành động của nữ chính.

Ân Nguyễn