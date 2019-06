Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP châu Á New York

"Đả nữ" là một trong bốn người chấm các phim tranh giải ở sự kiện điện ảnh cuối tháng 6.

Ngô Thanh Vân đóng phim hành động cùng Charlize Theron / Ngô Thanh Vân xuất hiện trên phim trường của đạo diễn đoạt Oscar

Ngoài Ngô Thanh Vân, ban giám khảo sự kiện có Doris Pfardrescher (chủ tịch hãng phim Well Go USA), nhà sản xuất Guan Yadi, Tim League (chủ tịch chuỗi rạp Alamo Drafthouse). "Ngô Thanh Vân đóng một số tác phẩm võ thuật, sau đó chứng tỏ sự năng động trong ngành sản xuất phim ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi cô ấy là thành viên giám khảo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trao giải danh dự Daniel A. Craft cho cô vì các cống hiến cho ngành điện ảnh", trang chủ liên hoan viết.

Trailer Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) Trailer "Hai Phượng" do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính.

Liên hoan phim châu Á New York (New York Asian Film Festival) lần 18 diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 14/7. Bảy phim tranh giải chính là Push and Shove (Trung Quốc), 5 Million Dollar Life (Nhật), Lying to Mom (Nhật), Ma (Philippines), Another Child (Hàn Quốc), Maggie (Hàn Quốc) và Han Dan (Đài Loan).

Ngô Thanh Vân (trái) và Leon Lê ở buổi ra mắt "Song Lang" (tháng 8/2018).

Hai phim Việt Nam Hai Phượng và Song Lang cũng chiếu ở sự kiện. Ngô Thanh Vân (nữ chính, nhà sản xuất Hai Phượng) và Leon Lê (đạo diễn Song Lang) sẽ tới liên hoan để giao lưu với khán giả. Sau đó, nữ diễn viên sẽ đến Morocco để tiếp tục ghi hình The Old Guard - phim hành động có Charlize Theron đóng chính.

LHP châu Á New York là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2002 để tôn vinh các tác phẩm châu Á, đồng thời tạo môi trường kết nối các nhà làm phim. Một số tác phẩm nổi tiếng từng dự sự kiện này là Bad Genius (2017), The Mermaid (2016) hay Moebius (2014).

* Xem thêm: Ngô Thanh Vân đóng phim hành động cùng Charlize Theron

Ân Nguyễn