Ngô Thanh Vân làm từ thiện cùng Michelle Obama

Ngô Thanh Vân cùng Michelle Obama - phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Obama - tham gia các hoạt động vì trẻ em ở Việt Nam.

Tháng 12, bà Michelle Obama cùng Jenna Bush Hager - con gái cựu tổng thống Mỹ George W. Bush - và nữ diễn viên Mỹ gốc Việt từng giành giải Oscar - Lana Condor đến Việt Nam. Lana Condor từng sống tại trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi.

Ngô Thanh Vân cho biết: "Đoàn của Michelle Obama và tôi sẽ đi thăm các em gái và một số tổ chức đang hỗ trợ các bé gái ở Việt Nam. Tôi rất vinh dự khi được đồng hành với những phụ nữ tiên phong trong công cuộc truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ khắp thế giới, giúp họ tự tin hơn, trở thành người độc lập, dám mơ ước và thực hiện ước mơ". Lịch trình và các địa điểm đến thăm đang được hai bên hoàn thiện.

Diễn viên Ngô Thanh Vân.

Ngày 12/10, trong một đoạn video phát trên chương trình Today của kênh NBC, bà Michelle Obama nói: "Hơn 98 triệu trẻ em gái vị thành niên không được đi học. Thực tế đã chứng minh khi trẻ em gái được trao cơ hội mà họ xứng đáng, thế giới sẽ hưởng lợi. Đó là lý do tôi làm việc để thuyết phục giới lãnh đạo thuộc các tổ chức trên khắp thế giới, những người có thể cải thiện cuộc sống của trẻ em gái mỗi ngày".

Bà Michelle Obama sinh năm 1964. Từ năm 2009 đến năm 2017, trên cương vị Đệ nhất Phu nhân Mỹ, bà có nhiều hoạt động từ thiện, các buổi diễn thuyết truyền cảm hứng ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời là trợ thủ đắc lực của chồng - cựu Tổng thống Obama. Năm 2009, bà từng được tạp chí People chọn vào danh sách 100 người đẹp nhất thế giới.

Cuối năm 2018, bà phát hành tự truyện Becoming (tên tiếng Việt là Chất Michelle). Không chỉ nhắc đến những câu chuyện chính trị trong tám năm ở vị trí Đệ nhất phu nhân của bà, cuốn sách gợi mở hành trình khẳng định của một cô gái da màu với nỗ lực, ý chí đáng khâm phục. Hồi ký dẫn dắt độc giả khám phá tuổi thơ của bà ở Chicago, thời sinh viên ở Đại học Princeton hay những năm tháng sống tại Nhà Trắng. (đọc trích đăng hồi ký Chất Michelle)

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Cô Ba Sài Gòn. Năm nay, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng, là tác phẩm Việt ăn khách nhất.

Ngô Thanh Vân quyên góp gần 10 tỷ đồng giúp trẻ nghèo mổ tim tại sự kiện năm 2018.

Cuối tháng 6, thông tin Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood (Mỹ) cùng Charlize Theron được nhiều khán giả chú ý. Trước tác phẩm này, Ngô Thanh Vân từng đóng Ngọa hổ tàng long 2 (2016) và Bright (2017) cũng phát hành trên hệ thống Netflix. Năm 2017, cô thủ vai phụ trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi. Trong tháng 6, cô làm giám khảo ở LHP châu Á New York (Mỹ). Ngô Thanh Vân là người sáng lập và đồng hành dự án thiện nguyện Vết sẹo cuộc đời từ năm 2010 đến nay.

