Minh tinh ‘Amélie’ lộng lẫy trong phim mới của Trần Anh Hùng

Diễn viên ‘Amélie’ và ‘The Artist’ đóng phim của Trần Anh Hùng

Hôm 13/6, nhà sản xuất Eternité – phim mới của đạo diễn Trần Anh Hùng – tung ra trailer đầu tiên dài gần hai phút, hé lộ nhiều cảnh quay. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà làm phim gốc Việt, đánh dấu sự trở lại của anh sau 6 năm kể từ Rừng Na Uy (2010). Phim có sự tham gia của ba minh tinh đình đám, gồm Audrey Tautou, Berenice Bejo và Melanie Laurent.

Audrey Tautou - một trong ba nữ diễn viên chính của phim "Eternité".

Kịch bản phim được Trần Anh Hùng chuyển thể từ tiểu thuyết L’Elegance des veuves của nhà văn Pháp Alice Ferney. Phim lấy bối cảnh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xoay quanh cuộc đời thăng trầm của ba cô gái tư sản Pháp, cưới chồng nhưng rồi trở thành góa phụ bởi chồng họ đều chết vì chiến tranh. Hai chuyên trang điện ảnh Indiewire và IonCinema đánh giá Eternité nằm trong danh sách 50 phim nghệ thuật được trông đợi nhất năm 2015.

Trailer đầu tiên của Eternité hé lộ những cảnh quay ở một vùng quê yên ả của Pháp, nơi ba người phụ nữ chính của phim đón nhận những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời, từ hạnh phúc, vui vẻ tới đau khổ, tuyệt vọng.

Bức ảnh chụp cùng vợ chồng đạo diễn Trần Anh Hùng được minh tinh Melanie Laurent (thứ hai từ phải sang) chia sẻ trên Instagram.

Audrey Tautou từng đóng trong bộ phim chuyển thể The Da Vinci Code. Ngôi sao sinh năm 1978 được người yêu điện ảnh thế giới biết đến từ bộ phim Amélie vào năm 2001. Trong khi đó, Mélanie Laurent, nữ diễn viên 31 tuổi từng giành giải Cesar, là ngôi sao của các phim Inglourious Basterds và Now You See Me. Bérénice Bejo, sinh năm 1976, là nữ diễn viên chính của The Artist, bộ phim đoạt giải “Phim hay nhất” ở Oscar 2012.

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Melanie Laurent cũng chia sẻ hình ảnh poster trong phim. Trước đó, cô cũng từng đăng tải một hình ảnh trên trường quay Eternité, chụp cùng đạo diễn Trần Anh Hùng và vợ anh – Trần Nữ Yên Khê. Eternité dự kiến ra mắt tại Pháp vào ngày 7/9.

Trailer phim "Eternité" Trailer phim 'Eternité' của Trần Anh Hùng

Nguyên Minh