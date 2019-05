Mai Phương san sẻ tiền ủng hộ chữa ung thư cho con gái Đỗ Đức Thành

Được các nghệ sĩ quyên góp chữa bệnh, bà mẹ đơn thân tặng một nửa cho con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm".

Nghệ sĩ góp hơn 200 triệu giúp con gái Đỗ Đức Thành trị ung thư

Đêm nhạc Những ngọn nến yêu thương diễn ra tại TP HCM hôm 19/4. Sự kiện do diễn viên Mai Thu Huyền cùng nhiều nghệ sĩ khởi xướng nhằm kêu gọi kinh phí giúp Đỗ Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành chữa ung thư máu. Diễn viên Mai Phương - người cũng đang trị ung thư một năm qua - là khách mời giao lưu.

Mai Phương xúc động ôm Trịnh Kim Chi khi được nghệ sĩ quyên góp ủng hộ chữa ung thư.

Cuối buổi, sau chương trình đấu giá, Mai Thu Huyền gửi tặng Mai Phương 70 triệu đồng tiền bán bộ đầm dạ hội do một nhà thiết kế quyên góp. Bất ngờ vì nghĩa cử của các đồng nghiệp, Mai Phương ôm Mai Thu Huyền, Trịnh Kim Chi bật khóc. Cô nói muốn tặng lại toàn bộ số tiền cho Đỗ Hạnh An. "Tôi nghĩ hiện bé Hạnh An cần tiền hơn tôi. Tôi nhận lời tham gia sự kiện để biểu diễn nhưng rốt cuộc sức khỏe không cho phép, tôi lại chưa ủng hộ cho Hạnh An được gì. Tôi muốn tặng lại số tiền này để ít ra cảm thấy bản thân có giá trị hơn khi góp mặt trong đêm nhạc", Mai Phương xúc động.

Sau đó, diễn viên Bình Minh đề nghị Mai Phương giữ lại một nửa số tiền và cô đồng ý. Nữ nghệ sĩ cho biết thời gian qua, cô theo dõi sát sao hành trình đạo diễn Đỗ Đức Thành giúp con gái trị bệnh. "Với tôi, Hạnh An mới là chiến binh đúng nghĩa vì tuổi đời của em quá trẻ. Khi mắc bệnh, tôi đã làm mẹ, được cống hiến trong nghề ít nhiều. Chặng đường chữa bệnh của Hạnh An còn dài hay ngắn thì khó ai trả lời được, nhưng em để lại trong tôi niềm tin, sự lạc quan", diễn viên 34 tuổi chia sẻ.

Diễn viên Mai Thu Huyền là một trong những nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc.

Diễn viên Mai Thu Huyền - đóng chính phim Những ngọn nến trong đêm năm 2002 - tâm sự chị biết con gái Đỗ Đức Thành mắc ung thư từ lâu. Chi phí chữa trị tăng dần, gần đây, anh phải bán xe để lo cho con. Hạnh An đã được ghép tủy từ em trai, nhưng tế bào ung thư vẫn chưa bị đẩy lùi hoàn toàn. Đầu tháng 3, bác sĩ phát hiện cô nhiễm vi khuẩn gây hoại tử một phần cánh tay trái, chi phí mổ ban đầu là 1,7 tỷ đồng. "Ý tưởng làm đêm nhạc Những ngọn nến yêu thương cũng là để liên tưởng đến bộ phim làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên, trong đó có tôi", cô chia sẻ.

Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ quyên góp tiền chữa bệnh cho Hạnh An. Các vật phẩm được đấu giá gồm bức tranh gạo theo chủ đề sự kiện, tranh sơn dầu Cha và con của nghệ sĩ Doãn Hoàng Kiên, bộ trang sức ngọc trai... NSƯT Trịnh Kim Chi - đóng chính phim Vùng trời bình yên do Đỗ Đức Thành đạo diễn - trích 10 triệu đồng từ quỹ từ thiện của chị để ủng hộ. Cuối buổi, tổng số tiền quyên góp là hơn 335 triệu đồng và 200 đôla Australia (hơn 3,3 triệu đồng).

Đạo diễn Đỗ Đức Thành tâm sự về hành trình cùng con gái trị ung thư Đạo diễn Đỗ Đức Thành tâm sự về hành trình cùng con gái trị ung thư.

Đang cùng con gái chữa trị tại Singapore, đạo diễn Đỗ Đức Thành gửi lời cảm ơn các nghệ sĩ qua video. "Chúng tôi khóc vì tình cảm mọi người, vì chúng tôi sẽ không phải tuyệt vọng, cô đơn. Tôi tin điều kỳ diệu ngủ quên ở đâu đó sẽ thức giấc, đến với Hạnh An", đạo diễn cho biết.

Hôm 31/3, các nghệ sĩ tổ chức Giải bóng giao hữu giữa Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-stars và các doanh nghiệp tại sân Mỹ Đình, Hà Nội để ủng hộ cha con đạo diễn Đức Thành. Số tiền quyên góp hơn 197 triệu đồng và 600 USD (khoảng 14 triệu đồng).

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nổi tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình. Anh từng tham gia nhiều phim như Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên... Năm 2017, anh chia sẻ câu chuyện con gái Hạnh An (sinh năm 1999) bị ung thư trên mạng xã hội. Hai năm qua, hành trình chữa bệnh của cha con đạo diễn được đông đảo nghệ sĩ quan tâm và động viên.

Tam Kỳ