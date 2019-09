Lý do 'Game of Thrones' thắng Emmy dù bị chê

Là series chính kịch đoạt Emmy 2019, "Game of Thrones" lại bị Rotten Tomatoes chấm điểm thấp nhất trong số các phim ở thập niên 2010.

Mùa tám loạt phim được vinh danh ở giải thưởng được ví như "Oscar của làng truyền hình Mỹ", vào đầu tuần này. Trên Rotten Tomatoes, chỉ 60% giới phê bình đánh giá mùa phim tích cực, thấp hơn hẳn mùa bảy (93%, thắng Emmy năm ngoái). Nhất là hai tập cuối series chỉ nhận điểm tích cực 49% và 48%. Hơn nửa triệu fan thậm chí ký tên phản đối kịch bản phim.

Vulture nhận định mùa cuối Game of Thrones kém hẳn các đối thủ cạnh tranh như Better Call Saul, Succession và Pose. Cây bút Matt Zoller Seitz của trang này nói nhiều cảnh phim gượng ép - như lúc nữ hiệp sĩ Brienne quan hệ với Jamie Lannister, hoặc thiếu kịch tính - như lúc Dạ Vương bị giết.

Cảnh nóng của Brienne và Jamie trong game of Thrones Cảnh "nóng" của Brienne và Jamie trong "Game of Thrones". Video: HBO.

Tuy nhiên, series chiến thắng nhờ tầm vóc trong văn hóa đại chúng, chất lượng tổng thể các mùa trước - điều được những người bình chọn Emmy quan tâm. Giải này được quyết định bởi hàng nghìn người thuộc Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ. "Series thắng giải không chỉ là phim hay, dù lý tưởng là vậy. Nó phải là series bạn không thể bỏ qua. Nó phải là thứ định nghĩa phương tiện truyền đạt này (ngành truyền hình) trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai", Matt viết.

Khi mùa cuối Game of Thrones sắp ra mắt, truyền thông, mạng xã hội ngập tràn tin về phim. Tác phẩm thu hút sự quan tâm lớn, thể hiện qua việc fan nghĩ ra hàng loạt giả thuyết về nội dung, đồng thời hâm mộ cuồng nhiệt các nhân vật. Từ khi ra mắt năm 2011, Game of Thrones ghi dấu với câu chuyện kịch tính, nhân vật không phân rõ thiện ác và hình ảnh đẹp mắt. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump - hai chính khách quan trọng bậc nhất thế giới - đều là fan phim, từng sử dụng nội dung tác phẩm trong thông điệp chính trị của mình.

Michael Douglas (trái) trao giải "Series chính kịch xuất sắc" cho các diễn viên "Game of Thrones", gồm Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner (từ trái sang). Ảnh: AFP.

Matt cũng nhận định Game of Thrones có thể là series lớn cuối cùng mà "chúng ta cùng xem với nhau". Loạt phim của đài HBO được chiếu theo kiểu truyền thống, mỗi tuần một tập, buộc fan phải xem ngay hôm ra mắt nếu không muốn vô tình bị tiết lộ nội dung. Sáu ngày sau đó, khán giả phải thấp thỏm chờ đợi đến buổi chiếu tiếp theo.

Mô hình này đang đứng trước khả năng bị thay thế bởi các nền tảng trực tuyến kiểu Netflix - cung cấp một lần cả mùa phim để khán giả xem lúc nào tùy thích. "Lúc ra mắt, Game of Thrones giống như tương lai của ngành truyền hình. Nhưng giờ nó đã trở thành lịch sử. Chúng ta ở đó khi lịch sử được tạo ra và ý thức được tầm vóc của thứ mình xem. Điều đó giúp series có tầm vóc giành chiến thắng", anh viết.

Peter Dinklage nhận giải Emmy nam phụ. Ảnh: AFP.

USA Today nhận định những người bình chọn Emmy có khuynh hướng ưa chuộng mùa cuối các series - dù chúng kém những mùa trước. Cây bút Kelly Lawler của tờ này cũng đánh giá Game of Thrones thắng nhờ độ ảnh hưởng về văn hóa.

ScreenRant nói ban tổ chức Emmy vinh danh Game of Thrones vì đây là lần cuối họ có thể làm vậy. Nhưng trang này nhận định nếu mùa cuối có chất lượng tốt hơn, nó có thể đã thắng thêm nhiều giải. Game of Thrones thất bại ở một số hạng mục quan trọng như nữ chính, nam chính, nữ phụ, biên kịch và đạo diễn. Chỉ Peter Dinklage (vai Quỷ Lùn Tyrion Lannister) là diễn viên duy nhất có giải.

Game of Thrones được chuyển thể từ bộ truyện A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin. Nội dung xoay quanh cuộc chiến giành ngôi vua ở lục địa giả tưởng Westeros. Tình cả tám mùa, tác phẩm giữ kỷ lục 58 giải Emmy. Sau khi loạt phim chính kết thúc, hãng HBO tiếp tục phát triển các series ăn theo, kể về các nhân vật thế hệ trước.

Ân Nguyễn