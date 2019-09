Tiền truyện 'Game of Thrones' sắp được sản xuất

Loạt phim tiền truyện "Game of Thrones" kể về gia tộc Targaryen, chuẩn bị khởi quay tập đầu.

Theo Hollywood Reporter, Ryan Condal và George R.R. Martin (tác giả A Song of Ice and Fire - truyện gốc của Game of Thrones) viết kịch bản tiền truyện, nội dung dựa trên sách Fire & Blood cũng của Martin.

Tác phẩm diễn ra 300 năm trước các sự kiện mạch chính, tập trung vào gia đình Targaryen. Với những con rồng, họ chinh phục và thống trị lục địa Westeros trong thời gian dài. Tuy nhiên, những quan hệ cận huyết khiến gia tộc dần suy yếu do sinh nhiều con cháu bất ổn tâm thần. Nhà Targaryen là tổ tiên của nhân vật Daenerys, tức Mẹ Rồng (Emilia Clarke đóng).

Mẹ Rồng trong "Game of Thrones". Ảnh: HBO.

Loạt phim này được phát triển trong hai năm qua, không nằm trong bốn dự án tiền truyện Game of Thrones HBO công bố hồi năm 2017. Êkíp chưa hé lộ các diễn viên tham gia series.

Ra mắt từ năm 2011, Game of Thrones thành hiện tượng toàn cầu, thu hút khán giả với câu chuyện tranh đoạt vương quyền ở lục địa giả tưởng. Phim giành 47 giải Emmy, trong đó có bốn giải cho "Series chính kịch xuất sắc". Mùa cuối phát sóng trong năm nay với nhiều ý kiến tiêu cực về chất lượng. Tuy nhiên, sức hút của Game of Thrones vẫn còn, khiến hãng HBO phát triển các series ăn theo.

Kỹ xảo rồng trong Game of Thrones Kỹ xảo tạo hình rồng trong "Game of Thrones".

Ân Nguyễn