Lưu Diệc Phi và loạt sao điện ảnh triển vọng

Lưu Diệc Phi và 24 sao khác được chọn vào danh sách diễn viên có thể gây tiếng vang trong thời gian tới.

Đầu tháng 11, tờ Hollywood Reporter công bố danh sách Next Gen Talent 2019 - bao gồm các ngôi sao phim ảnh nhiều triển vọng. Tạp chí Mỹ chọn dựa trên phong độ của họ gần đây, cũng như tiềm năng các vai diễn sắp tới.

Lưu Diệc Phi (Liu Yifei)

Lưu Diệc Phi trong vai Hoa Mộc Lan. Ảnh: Disney.

Ngôi sao Trung Quốc là lựa chọn khá bất ngờ vì cô đã 32 tuổi và đóng phim hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, ở Hollywood, Lưu Diệc Phi vẫn là gương mặt tương đối mới, chỉ mới gây chú ý với The Forbidden Kingdom (2008).

Lưu Diệc Phi tung chiêu trong Mulan Trailer "Mulan",

Cô vào danh sách nhờ là nữ chính trong Mulan (Hoa Mộc Lan) - bom tấn năm 2020 của Disney. Nếu thể hiện tốt, sao nữ có thể vươn lên thành gương mặt gốc Á nổi bật ở Hollywood.

Halle Bailey

Ảnh: AP.

Cũng như Lưu Diệc Phi, Bailey được chọn nhờ trúng vai trong bom tấn sắp tới của Disney. Cô sẽ hóa thân nàng tiên cá trong The Little Mermaid (2021). Việc trao vai này cho Bailey từng gây tranh cãi khi Bailey bị chê không đủ nhan sắc, chỉ gây ấn tượng nhờ giọng hát.

Naomi Ackie

Naomi Ackie trong phần mới "Star Wars". Ảnh: Disney.

Diễn viên sinh năm 1992 được biết đến nhờ series The End of the F***ing World. Sắp đến, cô góp mặt trong bom tấn Star Wars: The Rise of Skywalker của Disney. Nhân vật của Ackie là một nữ chiến binh thuộc phe kháng chiến, tính cách mạnh mẽ.

Ella Balinska

Ảnh: tạp chí W.

Ella Balinska được xem là diễn viên nữ thế hệ mới của Anh. Cơ hội "đổi đời" của cô là với phim Charlie's Angels sắp ra mắt - đóng cùng Kristen Stewart và Naomi Scott. Tác phẩm kể về ba cô gái hợp thành nhóm điệp viên vừa quyến rũ, vừa có kỹ năng thượng thừa.

Ana de Armas

Ana de Armas trong "Blade Runner 2049". Ảnh: Sony.

Bóng hồng Cuba đóng phim từ năm 2006, gần đây nổi nhờ vai chương trình ảnh ảo trong Blade Runner 2049 (2017). Ở tác phẩm này, cô có cảnh nóng gây chú ý cùng tài tử Ryan Gosling và sao nữ Mackenzie Davis. Ana de Armas sẽ là một trong các "Bond girl" của No Time to Die (2020) - phần mới về điệp viên 007.

Lashana Lynch

Ảnh: AP.

Cũng như Ana de Armas, Lynch góp mặt trong phần mới về James Bond. Theo Guardian, nhân vật của cô là điệp viên thay Bond nhận bí danh 007 (do anh rời tổ chức). Với làn sóng nữ quyền lên cao gần đây, nhiều khán giả quan tâm màn thể hiện của Lynch trong vai nữ mạnh mẽ. Cô được đánh giá là diễn viên có thực lực, từng học diễn xuất ở London (Anh) và đóng phim truyền hình nhiều năm qua.

Simu Liu

Ảnh: AFP.

Tài tử sinh năm 1989 là tâm điểm khi được chọn vào vai Shang-Chi, nhân vật chính phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sau thành công của Black Panther (xoay quanh người hùng da đen), khán giả đang trông chờ một người hùng gốc Á trong phim Marvel. Nếu thành công với vai Shang-Chi, Simu Liu có thể là gương mặt nổi bật của series nhiều năm nữa, giống cách Chris Evans hay Robert Downey Jr. gắn bó thương hiệu.

Barbie Ferreira

Barbie Ferreira trong "Euphoria". Ảnh: HBO.

Diễn viên sinh năm 1996 nổi lên năm nay nhờ vai diễn trong Euphoria - series có nhiều cảnh nhạy cảm, khắc họa đời sống của một nhóm học sinh Mỹ. Sắp tới, cô đóng chính phim Unpregnant - tác phẩm tâm lý kể về nữ sinh dính bầu, đối diện việc mất cơ hội vào một đại học danh tiếng.

Margaret Qualley

Ảnh: AP.

Diễn viên sinh năm 1994 được nhớ đến với vai cô gái được nhân vật của Brad Pitt yêu thích trong Once Upon a Time in Hollywood (2019). Ngoài ra, cô nhận đề cử nữ phụ series ngắn tập ở Emmy 2019 với Fosse/Verdon. Thành tích này giúp Margaret được trao vai chính trong hai phim My Salinger Year và The Chain - ra mắt trong thời gian tới.

Josh O'Connor

O'Connor trong vai thái tử Charles. Ảnh: Netflix.

Josh O'Connor thắng giải nam chính ở giải Phim độc lập Anh năm 2017 với God's Own Country. Anh được dự đoán tiếp tục thăng tiến với vai thái tử Charles trong mùa ba, bốn của The Crown - series gặt hái hàng loạt giải thưởng gần đây khi tái hiện cuộc đời nữ hoàng Elizabeth II.

Các ngôi sao khác trong danh sách: Charlie Barnett, Kaitlyn Dever, Jacob Elordi, Kelvin Harrison Jr., George MacKay, Jonathan Majors, Isabela Merced, Indya Moore, Lewis Pullman, Anthony Ramos, Haley Lu Richardson, Taylor Russell, Hunter Schafer, Josh Whitehouse, Jaboukie Young-White.

Ân Nguyễn