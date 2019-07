Lương Triều Vỹ đóng phim võ thuật của Marvel

Tài tử 57 tuổi hóa kẻ phản diện Mandarin trong "Shang-Chi" - tác phẩm đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel có nhân vật chính gốc Á.

Ngày 20/7, ở Comic-Con (lễ hội truyện tranh tại San Diego, Mỹ), Marvel công bố dàn diễn viên Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, trong đó Lương Triều Vỹ (Tony Leung) là sao tên tuổi nhất. Anh hóa thân Mandarin - kẻ có võ thuật phi thường đồng thời giữ mười chiếc nhẫn với siêu năng lực. Trong Iron Man 3 (2013), một nhân vật có biệt danh Mandarin (Ben Kingsley đóng) từng xuất hiện nhưng là kẻ mạo danh (không có siêu sức mạnh).

Cung Lê Lương Triều Vỹ Lương Triều Vỹ đọ sức Cung Lê trong "Nhất đại tông sư".

Theo mô tả nhân vật, Lương Triều Vỹ nhiều khả năng diễn cảnh võ thuật trong lần đầu tham gia bom tấn Hollywood. Diễn viên sinh năm 1962 nổi tiếng với các phim Tâm trạng khi yêu, Vô gian đạo, Nhất đại tông sư. Năm 2018, trên Sina, anh nói muốn đóng các phim vui vẻ do mệt mỏi sau thời gian dài gắn liền các vai nặng tâm lý. Lương Triều Vỹ cũng là sao Hoa ngữ kỳ cựu tiếp theo cộng tác Disney (công ty mẹ của Marvel), sau Chân Tử Đan (Rogue One: A Star Wars Story), Củng Lợi và Lý Liên Kiệt (phim Mulan).

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là dự án đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nhân vật gốc Á. Nhân vật chính tên Shang-Chi, biệt danh Bậc thầy Kung Fu với võ công siêu phàm. Đảm nhận vai này là Simu Liu - sao Canada sinh năm 1989, từng là diễn viên đóng thế trước khi tham gia loạt phim Kim's Convenience, Blood and Water.

Cơ bắp của Simu Liu. Ảnh: Sili Studio,

Variety cho biết Liu là một trong các diễn viên thử vai tuần trước, được Marvel chọn ngay trước thềm Comic-Con. Trước đó, mạng xã hội bàn luận sôi nổi xem ai đảm nhận vai Shang-Chi. Người được chọn có cơ hội lớn để "đổi đời" và gắn bó với Marvel trong nhiều năm - giống Chris Evans hay Chris Hemsworth. Ngoài Simu Liu và Lương Triều Vỹ, dự án quy tụ Awkwafina - sao nữ từng đóng Crazy Rich Asians, còn đạo diễn là Destin Daniel Cretton.

Nhân vật Shang-Chi xuất hiện trong truyện tranh Marvel từ năm 1973. Tạo hình của anh được lấy cảm hứng từ huyền thoại Lý Tiểu Long. Theo Inverse, vào thập niên 1980, Stan Lee (tổng biên tập quá cố Marvel Comics) muốn mời Brandon Lee (con trai Lý Tiểu Long) đóng chính phim điện ảnh về Shang-Chi nhưng dự án bất thành.

