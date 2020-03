Loạt mỹ nhân châu Á hủy hoại sự nghiệp vì tình ái

Trần Dục Lâm ngồi tù vì tống tiền người tình, Erika Karata mất danh "ngọc nữ" vì hẹn hò tài tử có vợ.

Erika Karata

Erika Karata và Higashide Masahiro. Ảnh: Hochi.

Từ cuối tháng 1, Erika Karata là tâm điểm làng giải trí Nhật Bản khi lộ chuyện hẹn hò tài tử Higashide Masahiro ba năm, từ khi vợ anh mang thai. Qua công ty quản lý, Erika Karata cho biết cô yếu đuối, ngu dốt trong mối quan hệ và sẽ kiểm điểm sâu sắc bản thân. Trong khi đó, tại sự kiện hôm 17/3, Higashide Masahiro nói đã chấm dứt quan hệ với Erika Karata. Theo Hochi, anh tự nhận bồng bột, ngu dốt và thiếu trách nhiệm khi lén lút quan hệ với đàn em. Nam diễn viên đã ly thân vợ - Anne Watanabe - con gái của tài tử quyền lực hàng đầu Nhật Bản Ken Watanabe.

Erika Karata tại Cannes 2018 Sau khi lộ chuyện ngoại tình, nhiều khán giả chia sẻ đoạn video Higashide Masahiro chạm vòng ba của Erika Karata khi hai người dự LHP Cannes năm 2018. Video: AFP.

Vốn là sao nữ tiềm năng của làng giải trí, được mệnh danh "ngọc nữ", Erika Karata bị khán giả Nhật chỉ trích, bị cắt vai diễn trong loạt phim mới. Cô 23 tuổi, từng đóng Todome no Kiss, Asako I & II... Năm ngoái, cô góp mặt trong phim Hàn Quốc Arthdal Chronicles, có Song Joong Ki, Jang Dong Gun đóng chính.

Kim Min Hee

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo tại LHP Berlin 2020. Ảnh: Reuters.

Người đẹp Hàn Quốc duy trì quan hệ tình cảm với đạo diễn Hong Sang Soo bốn năm qua, dù ông chưa ly hôn vợ. Hai người thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện điện ảnh quốc tế, gần đây là Liên hoan phim Berlin hồi tháng 2, khi phim họ hợp tác The Woman Who Ran nhận được nhiều đề cử. Theo Osen, dù mang lại danh tiếng cho điện ảnh Hàn ở quốc tế, tại quê nhà, bộ đôi hứng chịu chỉ trích của nhiều khán giả vì mối quan hệ yêu đương. Hong Sang Soo bị gọi "trâu già gặm cỏ non" còn Lee Min Hee nhận những lời miệt thị như "lẳng lơ, dày mặt".

Hoàng Tâm Dĩnh

Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An. Ảnh: Instagram.

Năm ngoái, Á hậu Hong Kong 2012 Hoàng Tâm Dĩnh lộ video ôm hôn ca sĩ kiêm diễn viên Hứa Chí An trên ôtô. Sau sự việc, Chí An xin lỗi vợ - diva Trịnh Tú Văn, được vợ tha thứ. Hoàng Tâm Dĩnh cũng xin lỗi bạn trai - Mã Quốc Minh - cùng khán giả. Vì bê bối, Tâm Dĩnh sang Mỹ ở ẩn tám tháng mới về Hong Kong. Cô bị cắt vai diễn trong Bằng chứng thép 4, mất các hợp đồng quảng cáo. Chuyện tình giữa cô và Mã Quốc Minh cũng chấm dứt. Nhiều người đòi tước danh hiệu á hậu của Tâm Dĩnh. Hiện, cô vẫn chưa thể tái xuất làng giải trí.

Hoàng Tâm Dĩnh khóc ở sân bay Tâm Dĩnh khóc khi về Hong Kong tháng 12/2019. Video: Appledaily.

Trần Dục Lâm

Trần Dục Lâm và Ngô Tú Ba.

Diễn viên Trần Dục Lâm đang bị giam tại quận Triều Dương ở Bắc Kinh, Trung Quốc vì tống tiền tình cũ - tài tử Ngô Tú Ba. Theo 163, cô làm nhân tình của Tú Ba suốt bảy năm, khi phát hiện anh thay lòng đổi dạ, cô tống tiền gia đình tài tử. Vợ của Ngô Tú Ba cho biết gia đình cô bị Dục Lâm tống tiền suốt hơn một năm, nữ diễn viên đòi hàng triệu USD để giữ im lặng về mối quan hệ. Phía cha mẹ Trần Dục Lâm cho biết con gái không tống tiền Ngô Tú Ba, chỉ nhận tiền theo "hợp đồng tình ái" của hai người.

Vì bê bối, Ngô Tú Ba vắng bóng làng giải trí hơn một năm qua. Theo QQ, tài tử mất 1 tỷ nhân dân tệ (141 triệu USD) bồi thường vi phạm hợp đồng cho hàng loạt thương hiệu, chương trình truyền hình, công ty phim. Trước khi lộ chuyện ngoại tình, anh là nghệ sĩ tên tuổi, hình ảnh lành mạnh. Tú Ba từng đóng Triệu Thị cô nhi án, Tinh trung Nhạc Phi, Tứ đại danh bộ, Truy tìm người hoàn hảo... Dục Lâm kém Tú Ba 20 tuổi, từng đóng Cát tường thiên bảo, Kỳ tích tiếp theo. Từ khi quen Ngô Tú Ba, cô bỏ bê công việc để đi theo tài tử.

Trương Mông

Trương Mông trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng đóng Vương Ngữ Yên trong "Thiên Long Bát Bộ" 2013. Ảnh: Sina.

Từng là mỹ nhân sáng giá của dòng phim cổ trang, sự nghiệp của Trương Mông xuống dốc khi cô lộ chuyện yêu Lý Mông - chồng diễn viên Lưu Vũ Hân - khi Lưu mang thai. Trên trang cá nhân, Trương Mông từng giải thích không hay biết Lý Mông có vợ con nên nhận lời yêu. Cô đau khổ, hối hận vì vô tình làm tổn thương Lưu Vũ Hân. Vì chuyện này, cô trầm cảm, sa vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Hôm 19/3, Trương Mông công khai bạn trai - ca sĩ Hàn Quốc Kim Eun Sung. Trên trang cá nhân, Eun Sung cho biết sẽ che chở, bảo vệ bạn gái.

Như Anh