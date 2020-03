Đạo diễn Hàn thắng giải ở LHP Berlin

Hong Sang-soo nhận giải "Đạo diễn xuất sắc" ở Liên hoan phim Berlin (Đức) với "The Woman Who Ran".

Theo Deadline, phát biểu tại lễ trao giải 29/2, Hong cảm ơn cộng sự, ban tổ chức, trước khi tri ân hai nữ diễn viên Kim Min-hee và Seo Young-hwa bằng cách mời họ đứng lên. Chiến thắng nối dài chuỗi thành tích quốc tế của điện ảnh Hàn, sau khi Parasite lên ngôi ở Oscar 2020 và LHP Cannes 2019. Hong là người Hàn Quốc thứ hai thắng giải đạo diễn ở LHP Berlin (thường gọi là Berlinale), sau Kim Ki-duk.

Hong Sang-soo cùng giải thưởng. Ảnh: AFP.

Ở họp báo sau sự kiện, đạo diễn cho biết hoàn thành kịch bản chỉ một tuần trước khi quay, đồng thời không dự định phản ánh các vấn đề xã hội qua phim. "Tôi sống trong một thế giới nhỏ, với những chi tiết nhỏ xuất hiện nối tiếp nhau. Tôi quyết định làm phim khi nghĩ đến một số địa điểm và diễn viên", ông nói. Nhà làm phim sinh năm 1960 được xem là bậc thầy điện ảnh Hàn Quốc, thiên về lối sáng tác ngẫu hứng, đôi khi thay đổi kịch bản trên trường quay.

The Woman Who Ran là phim thứ tư của Hong Sang-soo ra mắt ở LHP Berlin, kể về một phụ nữ (Kim Min-hee đóng) gặp ba người bạn trong quá khứ, trong lúc người chồng đang công tác. Giới phê bình Âu Mỹ nhận định tác phẩm mang đến nhiều suy ngẫm, trong đó diễn xuất của Kim là điểm nhấn. Cô cũng là nàng thơ của ông, từng cộng tác trong Right Now, Wrong Then và On the Beach at Night Alone (thắng giải nữ chính ở LHP Berlin 2017).

Từ trái sang: Kim Min-hee, Hong Sang-soo và Sea Young-hwa, ở thảm đỏ trước buổi lễ. Ảnh: AFP.

Giải cao nhất ở Berlin năm nay - Gấu Vàng - thuộc về There is No Evil của Mohammad Rasoulof. Tác phẩm gồm những mẩu chuyện xoay quanh án tử hình ở Iran, được kể từ góc nhìn của người hành quyết lẫn phạm nhân. Rasoulof hiện không thể rời Iran do đang thụ án tù một năm. Ông bị kết tội "tấn công an ninh quốc gia" do làm phim A Man of Integrity (2017, kể về sự tha hóa ở một ngôi làng). Theo Guardian, qua điện thoại, Rasoulof nói phim mới bàn về trách nhiệm con người dưới chế độ chuyên quyền.

Nhà sản xuất Farzad Pak phát video về đạo diễn Mohammad Rasoulof ở lễ trao giải. Ảnh: AFP.

Jury Grand Prix - giải thưởng của ban giám khảo - cũng trao cho một phim khác bàn về thực trạng xã hội - Never Rarely Sometimes Always. Tác phẩm của Eliza Hittman xoay quanh cô gái 17 tuổi ở Pennsylvania (Mỹ) phải đến New York để phá thai. Nhiều cây bút khen sự căng thẳng trong cảnh nhân vật chính trả lời những câu hỏi đời tư ở phòng khám. "Khi nghiên cứu dữ liệu để làm phim, tôi đã dành nhiều thời gian ở các phòng khám. Tôi cảm ơn các y tá và nhân viên xã hội vì bảo vệ cuộc sống và quyền của những người có tử cung (tức phụ nữ)", Hittman nói trên Guardian.

Paula Beer thắng giải nữ diễn viên khi hóa nữ thần nước trong Undine - tác phẩm pha trộn yếu tố lãng mạn và thần thoại. Còn Elio Germano (Hidden Away) giành giải nam diễn viên với vai người đàn ông bất ổn thể chất, tinh thần, sống biệt lập.

LHP Berlin lần 70 diễn ra từ ngày 20/2 đến 1/3, với ban giám khảo giải chính gồm bảy người, do tài tử Jeremy Irons đứng đầu. Năm nay, 118 người từ Trung Quốc hủy lịch đến dự do dịch Covid-19. Ban tổ chức liên hoan đặt một số poster chỉ cách vệ sinh, giữ sức khỏe. Viện Virus Berlin và một đơn vị ở bệnh viện Charite luôn sẵn sàng cho các sự cố.

Năm nay có một thay đổi khác là bỏ từ "Alfred Bauer" khỏi giải thưởng "Gấu bạc Alfred Bauer", do đạo diễn Bauer (1911 - 1986) bị phát hiện đầu năm nay là thành viên cấp cao của phát xít Đức. Hạng mục này được gọi thay thế là giải "Gấu Bạc đặc biệt ở Berlinale lần 70", thuộc về phim Delete History của đạo diễn Benoît Delépine và Gustave Kerven.

* Các giải chính ở LHP Berlin lần 70

Ân Nguyễn