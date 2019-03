Dàn người tình của 'minh tinh thị phi xứ Hàn' Kim Min Hee

Trước khi cặp kè đạo diễn hơn 22 tuổi Hong Sang Soo, người đẹp từng qua lại với Jo In Sung, Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk...

Kim Min Hee sinh năm 1982, từng đóng Chị dâu 19 tuổi, Quan hệ nóng bỏng, Nước mắt sát thủ... Nhờ diễn xuất tinh tế trong Cô hầu gái (The Handmaiden), cô đoạt Nữ chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Berlin 2016 (Đức). Với dự án Biển đêm một mình (On the beach at night alone), cô được vinh danh Nữ chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Gijón (Tây Ban Nha).

Kim Min Hee trong "Biển đêm một mình"

Trong họp báo phim vào năm 2013, Kim Min Hee cho biết cô là người phóng khoáng, thích tự do hẹn hò. "Tôi thành thật với cảm xúc của mình, không cần cố gắng che giấu chúng", diễn viên nói. Nguồn tin trên Daum cho biết cô "thay người yêu như thay áo", trải qua nhiều mối tình chóng vánh với các chàng trai trong và ngoài ngành giải trí. Bốn nghệ sĩ Min Hee từng công khai hẹn hò đều nổi tiếng và kiếm tiền giỏi.

Lee Jung Jae (2003- 2006)

Kim Min Hee và Lee Jung Jae khi còn bên nhau.

Kim Min Hee gặp gỡ Lee Jung Jae trên trường quay quảng cáo di động vào năm 2003. Khi ấy nam diễn viên đã là siêu sao, đoạt nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất và có khiếu kinh doanh. Còn Min Hee là người mẫu, diễn viên trẻ được nhận xét có phong cách sành điệu. Cặp sao nhanh chóng xác nhận quan hệ, được bạn bè ủng hộ. Lee Jung Jae dắt bạn gái đến nhiều sự kiện, không ngại thể hiện tình cảm với cô ở chốn đông người. Theo Naver, giai đoạn ấy mỗi khi nhắc đến Min Hee, không nhiều người nhớ tên cô mà chỉ gọi là "bạn gái của Lee Jung Jae".

Đôi uyên ương không ít lần khoe cảnh chụp ảnh "nóng bỏng" hay để lộ ảnh sống chung. Tuy nhiên, chỉ sau ba năm mặn nồng, cặp sao đường ai nấy đi mà không tiết lộ nguyên nhân.

Lee Soo Hyuk (2008-2010)

Min Hee từng hỗ trợ tình trẻ Lee Soo Hyuk phát triển công việc người mẫu.

Sau chia tay Lee Jung Jae, Kim Min Hee nỗ lực cải thiện diễn xuất rồi tạo tiếng vang nhờ loạt phim chất lượng. Từ năm 2008, cô không nhận phim truyền hình mà dồn sức cho mảng điện ảnh và nghiệp người mẫu. Nhờ sàn diễn thời trang, diễn viên quen và công khai yêu người mẫu trẻ Lee Soo Hyuk - thua cô sáu tuổi. Thời điểm ấy Lee Soo Hyuk vô danh, cũng không được đánh giá cao ngoại hình, thậm chí bị chê gầy gò, ốm yếu. Min Hee bỏ ngoài tai mọi lời chê bai về bạn trai, giúp đỡ anh phát triển sự nghiệp.

Nguồn tin của Daum cho biết, không chỉ giúp Lee Soo Hyuk tiền bạc, Kim Min Hee còn xuất hiện cùng anh trên các tạp chí. "Họ có chung quan điểm sống và đồng điệu gu mặc. Họ có thể nói suốt ngày không chán về các xu hướng thời trang", nguồn tin nói. Trong thời gian yêu đương, cặp sao liên tục bị chỉ trích vì lộ ảnh hút thuốc, khoe ảnh thác loạn.

Năm 2010, đôi tình nhân chị em chia tay. Công ty quản lý cho biết họ quá bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Khi ấy Min Hee tất bật đóng phim điện ảnh, còn Lee Soo Hyuk là gương mặt sáng giá trên sàn catwalk lẫn điện ảnh. Chỉ ba năm sau ngày chia tay đàn chị, anh lọt vào danh sách 13 gương mặt mẫu nam thế giới bứt phá mùa Thu Đông 2013 của tạp chí thời trang Style Minutes và là đại diện duy nhất đến từ châu Á. Hiện anh phục vụ quân đội, dự kiến xuất ngũ ngày 23/7.

Jo In Sung (đầu năm 2013 đến tháng 9/2014)

Jo In Sung hẹn hò Kim Min Hee không được khán giả Hàn Quốc ủng hộ.

Sáng 24/4/2013, Dispatch đăng ảnh Jo In Sung hẹn hò Kim Min Hee. Sau đó, công ty quản lý của cả hai xác nhận thông tin. Họ quen nhau từ năm 2001 khi đóng chung quảng cáo. Qua bữa tiệc của bạn bè đầu năm 2013, họ tình cờ gặp lại và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Mối tình này không được dư luận ủng hộ vì Jo In Sung có hình tượng đẹp, chưa từng vướng scandal, còn tình ái của Min Hee khá ồn ào, ngoại hình lại bị chê kém sắc hơn anh.

Sau 18 tháng bên nhau, Min Hee tiếp tục thông báo đã chia tay diễn viên điển trai và vẫn là bạn của nhau. Công ty quản lý đôi bên cho biết họ quá bận rộn, không có nhiều thời gian gặp gỡ nên tình cảm ngày một xa cách. Thời gian ấy Jo In Sung bị đồn "phim giả tình thật" với Gong Hyo Jin khi hợp tác trong phim It's Okay, That's Love. Tuy nhiên anh phủ nhận. Min Hee cũng khẳng định không có chuyện Jo In Sung ngoại tình vì Gong Hyo Jin là bạn thân nhất của cô từ khi bước vào giới giải trí.

Jo In Sung hẹn hò Kim Min Hee

Hong Sang Soo (từ 2016 đến nay)

Năm 2016, Kim Min Hee hứng chịu làn sóng chỉ trích khi công khai yêu đạo diễn hơn 22 tuổi, đã có vợ - Hong Sang Soo. Họ nảy sinh tình cảm khi hợp tác chung phim, cô là "nàng thơ", đóng chính trong các bom tấn Right Now, Wrong Then, The Day After, Claire’s Camera và Biển đêm một mình của đạo diễn. Theo Naver, Hong Sang Soo bảo vệ tình trẻ, ruồng rẫy người vợ tần tảo suốt 30 năm. Ông thúc giục bà ký đơn ly hôn để sống chung với Kim Min Hee. Có tin đạo diễn thậm chí chấm dứt viện trợ cho con gái đang du học tại Mỹ .

Suốt ba năm qua, họ nhiều lần sánh vai dự sự kiện trong và ngoài nước, dù đạo diễn vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Hong Sang Soo luôn nắm chặt tay Kim Min Hee, bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa ông hám gái trẻ, còn người đẹp không sợ tiếng "cướp chồng". Nhiều người nói Hong Sang Soo đã mua nhà riêng và đăng ký kết hôn với Min Hee ở Mỹ, theo Daum.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo trên thảm đỏ

