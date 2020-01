Lizzo và Billie Eilish được kỳ vọng tại Grammy 2020

Hai ca sĩ trẻ Lizzo và Billie Eilish được chuyên gia Âu Mỹ nhận định thắng lớn tại Grammy lần thứ 62, diễn ra ở Mỹ vào ngày 27/1.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (NARAS), nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Lễ trao giải Grammy lần 62 dự kiến diễn ra ngày 27/1 tại Los Angeles, Mỹ.

Theo NARAS, 590 thành viên được mời tham dự hội đồng giám khảo năm nay. Số lượng gần gấp ba hội đồng năm 2019, nhằm tăng tính đa dạng. Trước sự kiện, các trang báo như Billboard, LA Times đưa ra dự đoán ở bốn hạng mục quan trọng nhất.

Ghi âm của năm

"Hey, Ma" - Bon Iver

"Bad Guy" - Billie Eilish

"7 Rings" - Ariana Grande

"Hard Place" - H.E.R.

"Talk" - Khalid

"Old Town Road" - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" - Lizzo

"Sunflower" - Post Malone & Swae Lee



Giải thưởng "Ghi âm của năm" năm nay là cuộc đua giữa Old Town Road và Truth Hurts. Theo LA Times, Old Town Road là đĩa đơn thành công nhất năm 2019 với kỷ lục 19 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Mang phong cách nhạc đồng quê kết hợp rap, Old Town Road ban đầu không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, với những thành công nổi bật trong năm qua và bảy đề cử Grammy, nam ca sĩ trẻ tuổi được đánh giá hoàn toàn có thể thuyết phục hội đồng giám khảo.

Old Town Road - Lil X Nas và Billy Ray Cyrus "Old Town Road" - Lil X Nas và Billy Ray Cyrus. Video: Youtube.

Trong khi đó, trên trang Billboard, cây bút Heather Hazzanc dự đoán chủ nhân giải thưởng "Ghi âm của năm" năm nay thuộc về Lizzo với Truth Hurts. Ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong bảy tuần không liên tiếp. Lizzo đang là nghệ sĩ được chú ý nhiều nhất trong khuôn khổ giải Grammy năm nay với tám đề cử, đặc biệt cô có tên trong danh sách của bốn hạng mục lớn: "Ghi âm của năm", "Album của năm", "Ca khúc của năm" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc".



Album của năm

"I,I"- Bon Iver

"Norman F***ing Rockwell" - Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep Where Do We Go" - Billie Eilish

"Thank U, Next" - Ariana Grande

"I Used to Know Her" - H.E.R.

"7" - Lil Nas X

"Cuz I Love You" - Lizzo

"Father of the Bride" - Vampire Weekend

Billie Eilish được dự đoán thắng giải "Album của năm". Ảnh: Scmp.

Nhiều nhà phê bình các báo lớn dự đoán chiến thắng thuộc về When We Fall Asleep, Where Do We Go? - album đầu tay của Billie Eilish. Sản phẩm ba tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, nhiều hơn các album còn lại trong danh sách, nhận thêm đề cử "Album phi cổ điển, thu âm xuất sắc" (Best engineered recording, non-classical album).

Nếu chiến thắng, thần tượng âm nhạc Electropop sẽ trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất (18) lưu danh ở hạng mục này. Kỷ lục hiện tại thuộc về Taylor Swift, nữ ca sĩ giành chiến thắng với album Fearless năm 20 tuổi.

Ca khúc của năm

"Always Remember Us This Way" — Lady Gaga

"Bad Guy" — Billie Eilish

"Bring My Flowers Now" — Tanya Tucker

"Hard Place" — H.E.R.

"Lover" — Taylor Swift

"Norman F***ing Rockwell" — Lana Del Rey

"Someone You Loved" — Lewis Capaldi

"Truth Hurts" — Lizzo



Trong danh sách, bad guy, Hard Place và Truth Hurts cùng giành được hai đề cử quan trọng "Ghi âm của năm" và "Ca khúc của năm". Billboard nhận định những tranh cãi lùm xùm về bản quyền sáng tác Truth Hurts hiện tại có thể khiến Lizzo tuột mất giải thưởng quan trọng này. Do đó, Billie có nhiều khả năng chiến thắng hơn với bản hit bad guy. Bên cạnh hai hạng mục lớn, bad guy cũng giành thêm đề cử "Trình diễn nhạc Pop đơn ca xuất sắc".

Ứng viên sáng giá khác cho hạng mục này là Someone You Loved của nam ca sĩ người Scotland - Lewis Capaldi. Someone You Loved mang giai điệu Pop truyền thống - thường được hội đồng giám khảo Grammy yêu thích. Bản nhạc Pop Ballad này có âm hưởng giống những tác phẩm thắng "Ca khúc của năm" gần đây: Stay With Me của Sam Smith (2014) và Hello của Adele (2016). Ca khúc ba tuần giành vị trí quán quân Billboard Hot 100, Billboard gọi đây là "phép lạ" khi Hip-hop đang thống trị âm nhạc Mỹ.

Ca khúc "Someone You Loved" của Lewis Capaldi có thể thắng giải năm nay. Video: Youtube.

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola



Trong lịch sử lễ trao giải Grammy, nhiều nghệ sĩ dù không phải tân binh nhưng vẫn được vinh danh nghệ sĩ mới xuất sắc như Jody Watley, Lauryn Hill, Shelby Lynne. Với thành công đột phá, gây ảnh hưởng đến ý thức cộng động và bối cảnh âm nhạc năm qua, dù đã dấn thân vào sự nghiệp ca hát hơn một thập kỷ, nữ rapper 31 tuổi Lizzo trở thành ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc".

Lizzo nhận nhiều đề cử nhất và nhiều khả năng chiến thắng. Ảnh: Amy Lombard/ The New York Times.

Album Cuz I Love You của Lizzo có sức lan tỏa rộng rãi, truyền tải nhiều thông điệp tích cực cho người nghe, tôn vinh nữ quyền và khuyến khích mọi người tự yêu bản thân. Theo Billboard, các giám khảo Grammy có thể quyết định cả Billie và Lizzo đều tài năng, nhưng Lizzo có cá tính hơn và là ngôi sao đang thu hút nhiều chú ý.

Thu Thảo (theo Billboard, LA Times)