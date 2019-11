Phái nữ 'thống trị' đề cử Grammy 2020

Trong danh sách được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ công bố tối 20/11, nữ ca sĩ người Mỹ Lizzo dẫn đầu với tám đề cử. Xếp sau là hai ngôi sao đang lên - Billie Eilish và Lil Nas X - với cùng bảy đề cử. Năm trên tám tác phẩm được đề cử "Album của năm" đều của các nghệ sĩ nữ. Lizzo và Billie là hai nghệ sĩ có tên trong bốn hạng mục quan trọng nhất (album, ca khúc, bản thu và nghệ sĩ mới của năm).

Grammy lần 60 (năm 2018) từng gây tranh cãi vì chỉ có một nghệ sĩ nữ duy nhất - Alessia Cara - nhận giải trên sóng truyền hình. Giám đốc Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - Neil Portnow - phát biểu trong họp báo phái nữ cần cố gắng hơn nếu muốn thắng nhiều giải. Một năm sau, sự kiện có sự thay đổi với các nữ ca sĩ Lady Gaga, Dua Lipa và Kacey Musgraves.

Một số nghệ sĩ hứa hẹn tại Grammy tới là Ariana Grande và H.E.R với năm đề cử. Taylor Swift gây thất vọng với chỉ ba đề cử nhưng góp mặt trong hạng mục "Ca khúc của năm" cho bài hát Lover. Trái ngược nhiều dự đoán, nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc không được đề cử tại Grammy dù có một năm thành công tại thị trường Mỹ và châu Âu.

Danh sách đề cử dựa trên kết quả bình chọn từ hơn 13.000 thành viên của Viện - đều là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Các hạng mục quan trọng được lựa chọn từ hội đồng bí mật, gồm thành viên do Ban lãnh đạo Viện chỉ định.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Lễ trao giải Grammy lần 62 dự kiến diễn ra ngày 27/1 tại Los Angeles, Mỹ.

Một số hạng mục chính tại Grammy lần 62

Ghi âm của năm

"Hey, Ma" — Bon Iver

"Bad Guy" — Billie Eilish

"7 Rings" — Ariana Grande

"Hard Place" — H.E.R.

"Talk" — Khalid

"Old Town Road" — Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" — Lizzo

"Sunflower" — Post Malone & Swae Lee

Album của năm

"I,I"- Bon Iver

"Norman F***ing Rockwell" — Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep Where Do We Go" — Billie Eilish

"Thank U, Next" — Ariana Grande

"I Used to Know Her" — H.E.R.

"7" — Lil Nas X

"Cuz I Love You" — Lizzo

"Father of the Bride" — Vampire Weekend

Ca khúc của năm

"Always Remember Us This Way" — Lady Gaga

"Bad Guy" — Billie Eilish

"Bring My Flowers Now" — Tanya Tucker

"Hard Place" — H.E.R.

"Lover" — Taylor Swift

"Norman F***ing Rockwell" — Lana Del Rey

"Someone You Loved" — Lewis Capaldi

"Truth Hurts" — Lizzo

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola