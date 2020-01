Lizzo: Ca sĩ yêu hình thể béo

21 tuổi là khoảng thời gian Lizzo gầy nhất khi theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và nghiện đến phòng tập, nhưng cô không hạnh phúc.

Mười năm sau, Lizzo trở thành nghệ sĩ của năm 2019 do tạp chí Time bình chọn, nhờ âm nhạc sôi động và ảnh hưởng tích cực tới mọi người. Cô chia sẻ với USA Today: "Không quan trọng bạn bao nhiêu cân, một phụ nữ khi sinh ra đều trải qua nhiều định kiến. Tôi đang cố gắng truyền cảm hứng và sức mạnh cho mọi người".

Tạp chí Time bình chọn Lizzo là "Nghệ sĩ của năm 2019". Ảnh: Time.

Melissa Viviane Jefferson (tên thật của Lizzo) - cao xấp xỉ 1,8 m và có lúc nặng tới 140 kg – lớn lên trong những lời chê bai ngoại hình, thường là vô tình từ bố mẹ, bạn bè và người yêu. Cô chia sẻ với Time về quá khứ: "Mọi người bảo tôi 'khác biệt', nhưng 'khác biệt' hồi đó không phải một lời khen". Có lúc, cô mơ ước mình tỉnh dậy, trở nên thanh mảnh với làn da sáng và mái tóc vàng như thủy thủ mặt trăng (Lizzo yêu thích truyện tranh Nhật Bản, đặc biệt ấn tượng với bộ truyện Sailor Moon).

Gia đình chuyển từ thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ) tới Houston (bang Texas) năm Lizzo chín tuổi. Cô bắt đầu tham gia một ban nhạc năm 14 tuổi. Tới năm 18, cô đấu tranh giữa việc học đại học với tập luyện âm nhạc chuyên nghiệp, cuối cùng cô bỏ học và vô gia cư - bởi bố mẹ chuyển tới thành phố Denver (bang Colorado) trong khi Lizzo ở lại. Một khoảng thời gian dài cô náu mình trong những ban nhạc. Lizzo nói với Rolling Stones "Tôi chỉ tin mình khi ở cùng một ban nhạc rock, nhóm nhạc R&B hay song ca những bản rap với người khác. Nhưng tôi không tin mình có thể trở thành một nghệ sĩ solo. Tôi từng không nghĩ mọi người muốn nhìn hoặc nghe tôi nói".

Năm 20 tuổi, một người bạn trai khen khuôn mặt cô dễ thương, đồng thời tỏ ý cô cần vận đồng nhiều hơn để có ngoại hình thon gọn. Lizzo chia tay ngay sau đó, nhưng lời nói của bạn trai khiến cô tổn thương và suy nghĩ nhiều. "Khi đó, tôi muốn cắt phăng bụng và ném đi, bởi vì xấu hổ khi nhìn thấy mình trong gương", cô nói trên People.

Năm 21 tuổi là lúc ca sĩ gầy nhất vì lao vào tập gym, bỏ ăn. Tuy nhiên, cô nhận ra mình rơi vào trầm cảm, xuống dốc và không hạnh phúc sau cái chết của bố. Trong khoảng thời gian khốn khó, Lizzo dần học được cách yêu thương và chấp nhận bản thân: "Bởi hàng ngày tôi thức dậy vẫn với cơ thể này, nên tôi muốn hạnh phúc vì được là chính mình". Cô đọc "thần chú" mỗi ngày: "Tôi yêu bạn. Bạn thật đẹp. Bạn có thể làm mọi thứ". Nữ ca sĩ tự tin đăng những video mình mặc đồ thủy thủ mặt trăng với làn da đen, hình thể to béo và mái tóc đen lên Twitter – bài đăng nhận được gần 3.000 lượt yêu thích.

Juice - Lizzo "Juice" – một trong những bài hát khẳng định tình yêu bản thân của Lizzo. Nguồn: Youtube.

Hiện tại, Lizzo vẫn nhận những lời chỉ trích về ngoại hình. Boyce Watkins - một nhà chính trị - xã hội Mỹ nhận xét về Lizzo trên Twitter, 10 ngày sau khi cô nhận giải thưởng "Nghệ sĩ của năm" của Time: "Lizzo nổi tiếng bởi bệnh béo phì đang tràn lan ở Mỹ. Thay vì khuyến khích những thay đổi tốt hơn, chúng ta chỉ nói dối và trấn an mọi người rằng họ vẫn ổn". Ngay lập tức, nữ ca sĩ 31 tuổi phản bác: "Tôi nổi tiếng bởi những bài hát hay, tài năng, năng lượng trên sân khấu và những màn trình diễn tràn ngập tình yêu".

Lizzo chuyển tình yêu cuộc sống vào âm nhạc tích cực với giai điệu sôi động cùng lời hát hài hước. Trong MV Good as Hell (2016), cô hát: "If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door" (tạm dịch: Nếu anh ta không còn yêu bạn, hãy nhấc mông lên và bỏ đi). Ca khúc Scuse Me (2016) viết: "I don’t need a crown to know that I’m a queen" (tạm dịch: Tôi không cần vương miện để biết mình là nữ hoàng). Đoạn điệp khúc trong Juice (2019) ca ngợi vẻ đẹp mỗi người: "If I'm shinin' everybody gonna shine" (tạm dịch: Nếu tôi tỏa sáng, mọi người cũng tỏa sáng). Trên ảnh bìa album mới nhất Cuz I love you, nữ ca sĩ khỏa thân với thông điệp hãy tự tin vào chính mình, bất chấp màu da hay ngoại hình.

Năm qua, ca khúc Trust Hurt của cô được sử dụng trong phim hài tình cảm Someone Great (Netflix) và trở nên nổi tiếng, biến Lizzo thành nghệ sĩ toàn cầu. Lời hát "I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch" (tạm dịch: Tôi vừa làm bài kiểm tra DNA, phát hiện ra mình 100% là cô gái nổi loạn) thành thương hiệu của Lizzo sau đó. Ca khúc dẫn đầu Billboard Hot 100 và trụ vững bảy tuần. Cô nhận nhiều đề cử nhất Grammy 2020 – tám hạng mục, đồng thời được đề cử ở nhiều giải thưởng khác như: Teen Choice Awards, MTV Video Music Awards, People's Choice Awards, BET Hip Hop Awards hay American Music Awards.

Lizzo không chỉ yêu bản thân, cô truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người khác qua phong trào tự yêu, chăm sóc và trân trọng cơ thể. Hiện tại, cô có 7 triệu người theo dõi trên Instagram, cây bút của Vogue Anh Giles Hattersley cho rằng Lizzo có khả năng kết nối mọi người bởi "sự hiếm có và chân thật".

"Không gian tôi đang chiếm giữ không dành riêng tôi. Nó dành cho cả những cô gái to béo da màu trong tương lai – những người cũng muốn được công nhận", Lizzo nói với phóng viên Time trong thời gian nghỉ trưa giữa các buổi tập cho tour diễn sắp tới.

Lizzo trên sân khấu Glastonbury Festival 2019 Lizzo truyền cảm hứng cho mọi người trên sân khấu Glastonbury Festival 2019. Nguồn: BBC.

Bảo Thư