Liên hoan phim ở Mỹ bị hủy vì Covid-19

LHP South by Southwest (Mỹ) không được tổ chức do tình hình Covid-19 ở Mỹ.

Trên Deadline, ngày 6/3, đại diện liên hoan phim cho biết: "Chúng tôi đau lòng công bố tin này. Lần đầu trong 34 năm qua, chương trình không diễn ra". Họ đang lên kế hoạch phát một số nội dung trong liên hoan phim qua Internet.

Cùng ngày, thị trưởng Steve Adler của thành phố Austin (bang Texas) thông báo tình trạng "thảm họa cấp địa phương". Dù nơi này chưa có ca nhiễm nCoV, nước Mỹ hiện có hơn 400 người mắc bệnh, trong đó sáu người chết.

Một biển giới thiệu LHP South by Southwest. Ảnh: AFP.

LHP South by Southwest (thường gọi là SXSW) dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22/3. Đây là một trong các sự kiện phim ảnh lớn nhất nước Mỹ, quy tụ hàng trăm nghìn người. Các nhà hoạt động xã hội và chuyên gia sức khỏe e ngại nó khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp, bởi số lượng người lớn, đến từ nhiều vùng. Hơn 40.000 người ký tên đề nghị hủy liên hoan phim năm nay. "Việc tổ chức sự kiện như vậy giữa lúc dịch bùng phát là vô trách nhiệm", Shayla Lee - một người ủng hộ hủy chương trình - cho biết.

Làng phim ảnh ước tính mất 5 tỷ USD do dịch Covid-19, trong đó phòng vé sụt giảm doanh thu do Trung Quốc, Italy đóng cửa rạp chiếu. Gần đây, nhiều sự kiện của Disney, Netflix cùng các hãng khác cũng bị hủy. No Time to Die - bom tấn về 007 - cũng bị dời lịch chiếu từ tháng 4 sang tháng 11.

Dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, hiện có hơn 106.000 người nhiễm toàn cầu, 3.598 người chết. Ở Việt Nam, trong hai ngày qua, có 13 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 29.

Ân Nguyễn